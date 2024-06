První letní posila pro Plzeň. Slončík podepsal na západě Čech čtyřletou smlouvu

První letní posilou fotbalistů Plzně je záložník Tom Slončík (19). Mládežnický reprezentant přestoupil ze Zlína a podepsal čtyřletou smlouvu. V dresu Zlína nasbíral celkem 45 ligových startů, v nichž zaznamenal 7 branek a 4 asistence. V hlasování trenérů, kapitánů a vybraných médií byl dokonce zvolen Objevem sezony 2023/24.

"Viktorka? Obrovská výzva. Jakmile se tato možnost naskytla, měl jsem jasno. Je to pro mě další velký krok ve fotbalové kariéře. Velkou výzvou pro mě bude i zahrát si poprvé v kariéře evropské poháry, moc se na to těším," řekl Slončík.

Talentovaný ofenzivní záložník má na kontě už 45 ligových zápasů, v nichž dal sedm branek. V tomto ročníku se v 31 utkáních trefil pětkrát a v anketě Ligové fotbalové asociace byl zvolen objevem sezony. Ani on ale nezabránil sestupu Zlína z první ligy.

"Je to pro mě velice těžké loučení, protože ve zlínském klubu jsem celý život, je to můj domov. S čistým svědomím můžu říct, že jsem do poslední chvíle bojoval a udělal to nejlepší, co jsem mohl, abychom zůstali v lize. Zlín budu samozřejmě dál sledovat, budu fandit jak to jde a doufám, že se sem jednou zase vrátím," uvedl zlínský odchovanec na webu svého mateřského klubu.

Slončík, jehož otec Petr je bývalý dlouholetý ligový hráč, v březnu debutoval v reprezentační jednadvacítce a nyní ho po bojích o záchranu čekají evropské poháry. Plzeň si jako třetí tým ligové tabulky zahraje 3. předkolo Evropské ligy. V uplynulé sezoně Západočeši došli až do čtvrtfinále Konferenční ligy.

"Tom Slončík je velkým talentem českého fotbalu. I přes svůj stále nízký věk na sebe dokázal upozornit a prosazoval se v nejvyšší soutěži. My jsme mu nyní nabídli možnost dalšího fotbalového růstu, což je naší dlouhodobou strategií a cílem. Věříme, že se u nás rychle adaptuje, zapadne do týmu a bude pro nás přínosem," řekl k nové posile Daniel Kolář pro klubový web.