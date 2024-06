Expert Polom o horkém létu Sparty: Kdo za Priskeho, kým nahradit opory a co s Karabcem?

Euforie po zisku double vyprchává a vedení Sparty se chystá na pořádně horké léto. Úspěšný strůjce letenského vzestupu Brian Priske (47) má nakročeno do Feyenoordu, do Španělska míří kapitán Ladislav Krejčí (25) a zájem je i o další hvězdy. Jak si se zapeklitou situací na Letné poradí? O tom pro Livesport Zprávy hovořil Roman Polom, někdejší bek a sparťanský odchovanec.

Fakt, že Sparta přijde o některé z opor, nemohl vedení Letenských zaskočit. Třeba o odchodu Ladislava Krejčího se vážně mluvilo už v zimě. Jenže laso z Nizozemska pro trenéra Briana Priskeho přišlo poněkud nečekaně. Debata o tom, kdo z českých trenérů by mohl usednout na jeho místo, se vlastně ani pořádně nerozjela.

"Osobně vidím v Česku jediné jméno, které mi ke Spartě sedí," vypálí Polom na první dobrou jméno Radoslava Kováče. Jenže ambiciózní trenér zamířil do Liberce a Slovan se jeho služeb jen tak nevzdá. "Jinak je potřeba se dívat za hranice," myslí si. Ostatně, pokud něco v souvislosti s trenérskou změnou na Letné padlo, pak to bylo pokračování zahraniční cesty, která se s Priskem vyplatila.

Dánský trenérský tým nezůstane na Letné pohromadě. Profimedia

Nejžhavějším kandidátem se tak zdá být dosavadní asistent Lars Friis. Ten s trochou nadsázky u lajny mnohdy vypadal, že hlavním trenérem už je. Výrazně gestikuluje, je slyšet a řídí ofenzivu, která byla sparťanskou pýchou. Nadšení z řešení brzdí fakt, že by Friis mohl odejít spolu s Priskem. Právě proto není ani podle Poloma toto řešení reálné. "Dávalo by mi to smysl, byla by tam pověstná kontinuita, ale tahle varianta je méně pravděpodobná. Na hru Sparty má Friis velký vliv. Poté, co loni v zimě přišel, udělala výkonnostní postup. Odvedl kus práce. Podle mě si ale Priske vezme celý realizační tým, tedy i pana Friise, s sebou," domnívá se.

Pokud se tak stane, bude muset sportovní ředitel Tomáš Rosický vytáhnout eso z rukávu. Tak jako před dvěma lety – tedy ne české, ale zahraniční. "Do úvahy z Česka podle mě přichází jen Radoslav Kováč, splňuje vše potřebné. Ale i ten má ještě čas. Dejme tomu, že třeba po dvou letech v Liberci by mohla být ideální doba," myslí si Polom, že čas na tento tah ještě nedozrál.

Radoslav Kováč se stal trenérem Liberce, zamíří v budoucnu do Sparty? Profimedia

V jeho představách nefigurují ani další dva muži, na které se upínala v uplynulých měsících pozornost fanoušků. "Luboš Loučka má ještě čas," uvádí na adresu současného kouče druholigové rezervy. Za Letenské Loučka v minulosti hrál, byl i Priskeho asistentem a sklízel chválu. A pak je tu bývalý kouč Slovácka Martin Svědík. "Kdyby si své rozhodnutí odpočinout náhodou rozmyslel, tak on mi do Sparty prostě nezapadá," říká Polom.

Ať už na pozici trenéra usedne kdokoliv, bude to mít těžké – ambice klubu i nároky fanoušků se násobně zvýšily. Polom se na to ale dívá pozitivníma očima. "Priske není Sparta, klub se z jeho odchodu nesloží. Nikde není psáno, že by se situace měla zhoršit. Proč by nový trenér neměl být ještě lepší?" nabízí svůj pohled.

Pavelka? Smlouva pro kabinu

Dalším tématem ohledně obhájce titulu jsou končící smlouvy. Zatímco u Andrease Vindheima je víceméně jasné, že skončí, dvojici starších hráčů byl dle portálu inFotbal.cz kontrakt prodloužen – působení na Letné si protáhnou David Pavelka a Jakub Pešek. Pro mnohé zvláštní krok, Polom jej ale považuje za skvělý tah. "Pro Spartu je nesmírně důležitý. Lidé do zákulisí úplně nevidí, ale Pavelkova role v kabině je velká," přikyvuje. "Je to charakterově super kluk se vším všudy. Dokáže ukočírovat kabinu, nasměrovat ji správným směrem a umí to s mladými. Nehledě na to, že to je podle mě pořád dobrý fotbalista."

Zelenou k pokračování dostal i Pešek. Ten měl v rudém dresu raketový nástup, pak jej ale zabrzdilo vážné zranění. Sparta se navíc rozjela a bylo těžké se před konkurenci prosadit do sestavy. "Kuba má pořád co nabídnout a na Spartě vědí, co dělají, když ho mají na trénincích denně před očima. Do širší rotace je to pořád velmi dobrý hráč. Oběma podpisům rozumím," hlásí Polom.

Karabec by měl jít

Jmen, která by Spartu mohla opustit, je spousta. Martina Vitíka dlouhodobě sledují italské kluby, přestup Krejčího do Španělska je na spadnutí. Jan Kuchta zase avizoval, že by se přesunu nebránil. A křídla Lukáš Haraslín a Veljko Birmančevič za sebou mají nadmíru vydařenou sezonu, kterou ještě mohou vyšperkovat na Euru. Kdyby klub pustil všechny, o které je zájem, zbylo by z týmu nejspíš jen torzo. Podle Poloma ale nic podobného nenastane: "Sparta má klíčové hráče pod smlouvou, navíc má silného majitele, který sám avizoval, že prodávat vůbec nemusí. Výhoda je na její straně."

Letenské vedení má jasno v tom, koho si může dovolit uvolnit. "Domnívám se, že Rosický dopředu ví, koho prodá a kdo zůstane. Například nepředpokládám, že by odešli Haraslín i Birmančevič. Když už, tak jen jeden. Naopak Krejčího odchod beru jako hotovou věc, ale taky beru jako jasné, že zůstane Vitík."

Jiná je situace třeba u Adama Karabce, který naskakoval spíš výjimečně. Přitom se stále dokola mluví o jeho talentu. Má sice záblesky, ale formu nedokáže udržet stabilně. I proto, že se na delší dobu nikdy neprodral do základní sestavy. Odchod jinam tak zní logicky. "Asi by to bylo vhodné, Adamova stagnace trvá už nějakou dobu. O jeho kvalitách nepochybuju, ale někdy to prostě v nějakém prostředí nejde. Kdyby se v jiné lize trochu schoval, mohlo by mu to sednout víc," přemítá Polom a zmíňuje nizozemskou ligu. Momentálně se v souvislosti s Karabcem skloňuje i Belgie.

Posily v Česku nehledejme

Nabízí se tedy otázka, kým odcházející borce nahradit. V české lize se každou sezonu objeví zajímavá jména, ale podle někdejšího obránce se klub musí dívat hlavně za hranice. "Aby Sparta našla posilu v pravém slova smyslu, musela by sáhnout do Plzně nebo do Slavie. V jiných klubech nevidím hráče, který by Spartu mohl posunout," říká otevřeně. "Bude se muset dívat ven, jinak to opravdu nevidím. A ani na tom neshledávám nic špatného, český hráčský trh se zužuje, nedá se nic dělat."

Černého statistiky ve Wolfsburgu. Livesport

Zahraničí hráč však nutně nemusí bý cizinec. "Václav Černý by byl třeba velkou posilou, ten by se mi ve Spartě líbil moc," usmívá se majitel desítek ligových startů. S tím, že se v letenském kádru objeví díra na křídle, se tak nějak počítá. I proto běží éterem, že jsou rudí domluveni na přestupu Ermala Krasniqiho, pětadvacetiletého borce z Rapidu Bukurešť. "Tohle mi dává smysl. Sparta by vzhledem ke své poloze měla být pro podobné hráče ideální přestupní stanicí dál na západ. Prostě jednička ve střední Evropě," zamýšlí se Polom.

Posilami by také mohli být borci, kteří se vrátí z hostování. Zatímco dříve jich Sparta měla nespočet po celé lize, nyní nejde o tak vysoké číslo. O to zajímavější jména ale na seznamu jsou – na prvním místě je Kryštof Daněk. "Ten má stoprocentně Spartě co nabídnout. Na Letné to už dokázal v prvním půlroce, pak doplatil na změnu systému a už se to vezlo negativním směrem. Je to etablovaný ligový hráč, kvalitu prokázal několikrát, snad se o to v létě porve."

Sejkovy statistiky v Rodě. Livesport

Dařilo se i útočníkovi Václavu Sejkovi, jemuž se na hostování v druholigové Rodě jen těsně nepodařilo prodrat mezi nizozemskou elitu. "Sejk je specifický hráč, ale Spartě by mohl pomoct. Je hodně pracovitý, má i dobrý střelecký instinkt. Tipuju, že se vrátí a porve se o to. V Nizozemsku měl dobrá čísla. Kuchta má výsostné postavení, ale i kdyby zůstal, zápasů bude hodně, Sejk by šanci určitě dostal."

A pokud se ani jednomu z mladíků návrat nepodaří? "Oba půjdou ven," neváhá Polom stejně jako u dalších dvou hráčů, co se budou rvát o sparťanský trikot. "Matěj Polidar a Filip Souček nejsou pro Spartu téma," nepochybuje expert.