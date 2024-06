Krejčí do Girony? Přestup je na spadnutí. Zájem vnímám a jsem rád, uvedl reprezentant

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí (25) bere jako zadostiučinění, že o něj projevují velký zájem španělské kluby. V nahrávce pro média však ujistil, že po oslavách mistrovského double už se s reprezentací ve Schladmingu plně soustředí na přípravu na mistrovství Evropy v Německu. Server inFotbal.cz nicméně tvrdí, s odvoláním na italského novináře Mattea Moretta, že je Krejčího přestup na spadnutí a brzy bude dotažen. Odstupné by mělo dosáhnout výše 12 milionů eur (asi 297 milionů korun).

Vše nasvědčuje tomu, že Krejčí po veleúspěšné sezoně Letnou opustí. Sám sparťanský kapitán naznačil mnohé. "Sparta je továrna na sny a já jsem si v ní mohl splnit vše, po čem jsem toužil," uvedl český reprezentant nedávno na instagramu. Podle španělských médií je blízko přestupu do Girony, která si z třetího místa v tabulce zajistila přímý postup do Ligy mistrů. Ve hře by měl být stále i Betis Sevilla, proti němuž rodák z Rosic odehrál dva vzájemné zápasy v Evropské lize.

"Hráč již se vším souhlasil a řekl ano," potvrdil serveru inFotbal.cz i respektovaný novinář Moretto s tím, že druhý zájemce Real Betis má od dohody s českým reprezentantem daleko. "Vnímám, že zájem o mě je, za což jsem rád. Když někdo projeví zájem o vaše služby, je to nějaké zadostiučinění vaší práce," uvedl rodák z Rosic během soustředění pro ČT sport.

Naplno si užil klubových oslav, teď už má před sebou jen šampionát. "Na oddech úplně čas nebyl, jen vidět všechny členy rodiny, za což jsem byl rád. Aspoň mě to dobilo, abych měl energii a mohl se připravit na tuto fázi. Přepnout se na reprezentaci nebyl problém. Užil jsem naplno jak úspěch v sezoně, tak rodinu, a už od prvního dne, co jsem sem přicestoval, jsem měl hlavou nastavenou," řekl v nahrávce pro média.

Atmosféru označil za skvělou. "S klukama jsme se zase viděli po nějaké delší době. Vyměňujeme si historky a zážitky ze sezony, takže paráda. Určitě jsem se těšil na kluky z Leverkusenu, Hložana s Kovim, samozřejmě na Sáďu a plno dalších. Ale tohle je úzká skupina, se kterou se bavíme už delší dobu a děláme takovou partii na srazech, takže na ně asi nejvíc," popsal hráč, který má na kontě tři góly v devíti mezistátních zápasech.

V Rakousku hodně myslí na odpočinek. "Teď asi nejvíc relaxuju spánkem, abych měl co nejvíc sil. Dneska si asi zajdu do páry," plánoval.

Těší se na Euro, které pro něj bude novou zkušeností. A neklade si zrovna malé cíle. "Užít si to určitě nejdeme. Atmosféru jo, ale do zápasů půjdeme určitě vždy s tím, že je budeme chtít vyhrát. Když tak budou nastavení všichni a bude se to dařit až do konce, tak to bude směřovat jen k jednomu cíli," pousmál se Krejčí.