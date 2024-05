Kam po sezoně zamíří Slončík? O zlínskou hvězdu má vážný zájem Plzeň, ve hře je i Liberec

Horké zboží. Zlín se sice ještě bude prát o záchranu v nejvyšší soutěži, musí ale také řešit budoucnost své největší hvězdy. Obletovaný devatenáctiletý záložník Tom Slončík je v hledáčku hned několika klubů. Na prvním místě svítí Viktoria Plzeň. "Zájem Plzně je velký, ale jednání zdaleka nejsou u konce. Ve hře je více klubů," komentuje pro eFotbal.cz situaci ohledně hráče zdroj blízký vedení klubu. Přivábit hráče hodlá i Slovan Liberec s ambiciózním majitelem Ondřejem Kaniou, či Baník Ostrava.

Jestli se Zlín zachrání mezi elitou, to momentálně nikdo neví. Skoro jako tutová věc ale vypadá, že se Ševci budou muset obejít bez talentovaného záložníka Toma Slončíka. Kolem mladého hráče krouží hned několik zájemců v čele s aktuálně třetím týmem tabulky Viktorií Plzeň. Podle serveru sport.cz dává angažmá v západočeském klubu hráč přednost a kluby jsou již údajně domluveny. Záležet bude nejspíš jen na tom, zda přijme Slončík nabízené podmínky.

Zdroje eFotbal.cz ale naznačují, že zdaleka ještě není hotovo. "Zájem Viktorie je velký, ale rozhodně jednání nejsou u konce. Ve hře jsou i další kluby," prozradil dobře informovaný zdroj. Slončík v této sezoně zapsal do statistik pět vstřelených gólů a dvě asistence, zasáhl přitom do 31 utkání.

Kariérní bilance Slončíka ve FORTUNA:LIZE. Livesport

Stejný zdroj naopak odmítl, že by v hledáčku Viktorie měl letos v létě figurovat talentovaný útočník Táborska Pavel Svatek. Bez deseti centimetrů dvoumetrový obr se v devatenácti letech ve druhé nejvyšší soutěži rozstřílel, během jedenácti duelů vstřelil pět branek a trenér Roman Nádvorník v něm vidí ohromný potenciál do budoucna. V rozhovoru pro eFotbal.cz dříve uvedl, že je Svatek spolu s Radkem Šilerem ze Sparty B nejlepším útočníkem této věkové kategorie a duo by podle něj nemělo chybět v národním týmu do 20 let.