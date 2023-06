Gebre Selassie ukončil kariéru. Byl oporou Liberce, Werderu i reprezentace

Kdybych chtěl, ještě na to mám. Někdejší reprezentant Gebre Selassie ukončil kariéru

Livesport / ČTK

Bývalý reprezentant Theodor Gebre Selassie další sezonu ve své bohaté kariéře už nepřidá, ve 36 letech ji ukončil. Odchovanec Slavie ji spojil s Libercem, s nímž v roce 2012 slavil titul a odrazil se k úspěšnému angažmá ve Werderu. V Bundeslize strávil devět let a poté se na sever Čech na další dva roky vrátil. Zkušený pravý obránce prakticky celé letošní jaro nehrál kvůli zlomenině nohy, kterou utrpěl na začátku března v pohárovém utkání proti Spartě.

Gebre Selassie začínal s fotbalem ve Velkém Meziříčí, odkud si ho vytáhla Jihlava. V roce 2007 přestoupil do Slavie, s níž vyhrál dva tituly, ale odehrál za ni jen 10 ligových utkání. Výrazněji na sebe upozornil až v Liberci, se kterým rovněž ovládl nejvyšší českou soutěž a dostal se do reprezentace.

Nejdelší část kariéry strávil v Brémách, za které v letech 2012 až 2021 odehrál 271 zápasů a dal 23 gólů. Z Německa do Slovanu se vrátil přes začátkem sezony 2021/22 a připsal si dalších více než 50 soutěžních startů. V národním týmu se dostal na metu 54 utkání a zahrál si za něj na evropských šampionátech 2012 a 2016.

Před rokem s Libercem prodloužil smlouvu o další sezonu, tentokrát se už ale rozhodl nepokračovat. V české lize si Gebre Selassie připsal 154 startů a devět branek. Další už nepřidá. "Se sezonou 2022/23 končí i má profesionální kariéra. S tímto rozhodnutím jsem do této sezony šel," napsal na Twitteru.

"Pochopitelně jsem si přál loučit se na hřišti. Nicméně jak to v životě a zejména ve sportu bývá, málokdy jde vše dle plánu. I přesto jsem si vnitřně jistý, že je to pro mě správné rozhodnutí. S vědomím toho, že kdybych chtěl, ještě na to mám. Končit za situace opačné bylo a je pro mě nepředstavitelné," doplnil pravý bek, který v uplynulé sezoně dělal v Liberci kapitána.

"Chtěl bych poděkovat všem svým trenérům, kteří mě vedli! Všem spoluhráčům, kteří se se mnou snažili o ty nejlepší výsledky! Všem klubům a jejich fanouškům, kteří mě podporovali! Zejména patří velké poděkování mojí rodině! Po celou dobu pro mě byla oporou a záchytným bodem za jakékoliv situace. Děkuji mnohokrát za vše, bylo mi ctí," dodal.