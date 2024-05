Livesport Daily #263: Krejčí a podepsaný dres? Velká kauza. Nechci se s tím smířit, říká Železný

Pražská Sparta v sobotu obhájila ligový titul, ovšem velkou a důležitou událost kalí z pohledu klubu dva momenty. Policejní zásah proti fanouškům ihned po skončení utkání v Mladé Boleslavi a fotografie, na které kapitán Ladislav Krejčí (25) podepisuje dres s nápisem Jude Slavie a číslem 88, které odkazuje k nacistickému Německu. Jde o pseudokauzy nebo o reálné problémy? A je správně, že se oba momenty řeší v médiích? Téma, které jsme v dnešním vydání řešili s dlouholetým moderátorem České televize a fanouškem Sparty Jakubem Železným (50).

Po incidentu nastoupených těžkooděnců po utkání Mladá Boleslav – Sparta, ve kterém tým z Letné definitivně potvrdil obhajobu titulu, skončilo několik fanoušků v péči záchranářů. Po zveřejnění fotografie, na které kapitán Ladislav Krejčí podepisuje dres s číslem 88 a jmenovkou "Jude Slavie", se musel sparťanský lídr omlouvat prostřednictvím ředitele klubové komunikace. U druhého případu se pak začaly na sociálních sítích objevovat reakce fanoušků, kteří celý problém bagatelizovali a omlouvali.

"Nechápu, že to někdo nazývá pseudokauzou. Naopak, je to super velká kauza. A říkám to proto, že Sparta je klub, kterému fandím, a hrozně bych si přál, aby tenhle problém řešila mnohem víc a mnohem tvrději. S tím já se nechci smířit. Chci, aby se jednou nic takového kolem fotbalu vůbec neřešilo. Je to ale problém celé společnosti, my nemáme řešit to, proč to Krejčí podepsal, ale máme řešit to, proč takový dres ten fanoušek vůbec měl," říká dlouholetý moderátor Jakub Železný.

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Policejní zásah proti fanouškům v Mladé Boleslavi.

Posun fanouškovské kultury v posledních letech.

Svobodu a zároveň odpovědnost fanoušků na stadionech.

