Livesport Daily #261: Priske a Rosický odstranili ve Spartě toxické prostředí, říká Polom

Sparta po 23 letech obhájila ligový titul. Parta kolem kapitána Ladislava Krejčího udělala poslední krok v Mladé Boleslavi výhrou 5:0 a před středečním finále MOL Cupu si odškrtla první z vytoužených trofejí. Proč je aktuálně nejlepším týmem v Česku? V čem momentálně nejvíc zaostává úhlavní rival Slavia? A s jak velkým průvanem v kabině se dá počítat během léta? To jsme probrali s bývalým hráčem Letenských, který pamatuje poslední double, Romanem Polomem.

"Brian Priske i Tomáš Rosický mají nakročeno k tomu, aby působili v nějakém velkém evropském klubu. Spolu dokázali ten evropský klub udělat i ze Sparty a strašně se mi líbí, jak změnili klubovou kulturu. Úředním jazykem je angličtina a to nejenom v A týmu, ale i v B týmu," říká Polom.

"Jsem strašně rád, že se český fotbal konečně otevřel lidem ze zahraničí, a byl bych moc rád, kdyby se to propisovalo i do mládeže, protože to přináší osvěžení a nové myšlenky. Oba dokázali úplně změnit toxické prostředí, které v klubu panovalo, do absolutně pozitivní nálady," všímá si.

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Klíčové aspekty sparťanské obhajoby.

Konkurenta ze Slavie.

Souboj o trofej pro nejlepšího ligového střelce.

