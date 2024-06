Nachýlil se v Karviné Bielanův čas? Nevím, záleží na vedení, uvedl po záchraně

Asistent trenéra Marek Bielan dovedl Karvinou k záchraně v první lize, přesto neví, zda u týmu bude i v příští sezoně. Řekl to na tiskové konferenci po domácí odvetě baráže proti Vyškovu, kterou Slezané vyhráli stejně jako úvodní duel na půdě soupeře 1:0.

"Nevím, zda budu pokračovat, smlouvu mám do 30. června. Všude se píše, že přijde Martin Hyský, ale nevím. Nikdo se o tom se mnou nebavil. Bude to záležet na vedení, my to respektujeme," řekl Bielan s odkazem na spekulace médií, že by měl Karvinou převzít současný kouč druholigové Vlašimi.

Bielan trénoval společně s Radimem Grussmannem třetiligový B-tým Karviné, oba ale v březnu povýšili k "áčku" po konci Juraje Jarábka. Jako hlavní kouč byl oficiálně vedený sportovní ředitel Lubomír Vlk, který má požadovanou licenci. Pod Bielanem Slezané prohráli jen tři ze 13 soutěžních utkání, v nadstavbě obsadili 14. místo a následně jako nováček udrželi v baráži první ligu i pro příští ročník.

"Chtěli jsme to zachránit už před baráží. Nepovedlo se to, protože jsme v nadstavbě některé zápasy nezvládli na konci," podotkl Bielan. "První zápas ve Vyškově jsme zvládli, i když ne s takovou grácií, jak možná někdo čekal. Ale oni mají kvalitu. Tady doma jsme nachystali nějakou strategii a kluci ji splnili do puntíku," doplnil dvaapadesátiletý kouč.

Karviná mohla jít v odvetě do vedení už ve třetí minutě po výstavní ráně Rajmunda Mikuše, gólu ale předcházel ofsajd. Slovenský krajní hráč pak rozhodl jedinou brankou až v 54. minutě. Slezané zvládli i druhou baráž v klubové historii, v sezoně 2018/19 uspěli proti Jihlavě.

Statistiky utkání. Livesport

"Dali jsme nádherný gól, který ale kvůli ofsajdu neplatil. Trochu jsem se obával, že by to mohlo kluky nalomit. Naštěstí se to nestalo, přežili jsme jejich jedinou šanci a pak už je k ničemu nepustili. Jsem na kluky hrdý, tohle mužstvo má na víc a dnes to ukázalo. Zaslouženě jsme vyhráli oba zápasy a ligu udrželi," dodal Bielan.

