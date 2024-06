Kladrubský se přes média ptá majitele Dynama: Co bude dál? Nemáme hráče ani výplaty

Asistent trenéra Českých Budějovic Jiří Kladrubský (38) ani poté, co Dynamo v baráži proti Táborsku zachránilo první ligu, nedokázal říci, co s klubem bude. Po remíze 1:1 na tiskové konferenci připustil, že vedení dluží hráčům výplaty. Bývalý obránce upozornil, že mužstvo opustí řada opor a veřejně vyzval majitele klubu Vladimíra Koubka, aby odpověděl na to, jaká bude budoucnost Dynama.

"Co bude dál? Já se ptám teď konkrétně majitele. Končí nám osm lidí, za dva týdny začínáme (letní přípravu) a my nemáme ani jednoho hráče. Ptám se přes média přímo majitele, protože v kabině byl. Ty otázky padly, ale on na ně neodpověděl," řekl Kladrubský po odvetě baráže, v níž Dynamo udrželo náskok 2:1 po čtvrtečním domácím úvodním duelu.

V Českých Budějovicích po vypršení smlouvy nebude pokračovat obránce Martin Králik, záložník Patrik Hellebrand přestupuje do Polska. Hostování končí obráncům Mateji Madleňákovi a Florentu Poulolovi a záložníkům Mussovi Allimu a Michalu Hubínkovi. O další hráče mají zájem další kluby a údajně jsou před podpisem smlouvy v jiných působištích.

Statistiky utkání. Livesport

"Mně na tom klubu záleží, proto prostě chci vědět, co bude dál s Dynamem. Celá kabina, ti kluci za klub dýchali a bojovali za něj, což dnes jen potvrdili. Celé jaro ukazovali obrovský charakter. A proto máme právo se ptát, co bude dál," uvedl Kladrubský.

Klub během sezony přiznal ekonomické problémy. Připustil, že měl i závazky vůči hráčům, které se snažil urovnat. "Ale dnes je 2. června a my prostě nemáme výplaty. A je mi úplně jedno, jestli mě vyhodí kvůli tomu, že jsem to řekl," uvedl Kladrusbký.

Když na konci podzimní části sezony přebíral mužstvo s trenérem Jiřím Lerchem, bylo Dynamo poslední. Kladrubský si uvědomoval, že Jihočeši v tu chvíli byli hlavním adeptem na sestup. "Všichni nás odepisovali. Ale my jsme chtěli někoho (v tabulce) dostat pod sebe a jít do baráže, což se nám podařilo," prohlásil Kladrubský.

Příprava na novou sezonu začne Dynamo zřejmě 17. června. Kladrubský však netuší, zda v tu chvíli u mužstva stále bude. "Trénování mě moc baví, ta každodenní práce s mužstvem mě naplňuje. Ale jak jsem říkal, strašně mě to vyždímalo. Protože neřešíme jen to, co se týká fotbalu. A hlavně fakt nevím, co bude. Podle mě to neví nikdo. Akorát majitel ví, co s tím zamýšlí. A my bychom se to od něj rádi dozvěděli," dodal bývalý hráč Sparty se dvěma starty za českou reprezentaci.