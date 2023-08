Hradec Králové vstřelil na novém stadionu pět gólů, České Budějovice domácím nestačily

Fotbalisté Hradce Králové zvládli premiéru na vlastním stadionu na výbornou, když ve třetím kole FORTUNA:LIGY porazili České Budějovice vysoko 5:1. Na vysněném vítězství před vyprodanými tribunami se gólově podílelo až pět domácích hráčů. Vůbec první trefu na novém hřišti zaznamenal Daniel Vašulín (25). Skvělý výkon předvedl i Václav Pilař (34), jenž kromě proměněné penalty také dvakrát asistoval. Domácí tak díky úspěšnému křtu Malšovické Areny zaznamenali první vítězství v sezoně, zatímco Budějovice jsou stále bez bodu.

Domácím scházela v úvodu prvního duelu v novém prostředí koncentrace. Už ve druhé minutě se po rohu dostal ke střele z malého vápna Quadri Adediran. Mířil ovšem přesně do míst, kde stál gólman. Záhy se však domácí hráči probrali a začali posílat balony i před branku Budějovic, ani jeden ale dlouho hostujícího gólmana vážněji neohrozil. Opět tak zahrozili hosté.

Po centru Lukáše Čmelíka se k nebezpečnému zakončení dostal Pavel Osmančík, Pavol Bajza ale opět stál na správném místě. Premiérové utkání přece jen gólově otevřeli Votroci, když z bezprostřední blízkosti dorážel mezi nohama gólmana Vašulín. A na další branku nemusely zaplněné ochozy čekat dlouho.

Statistiky utkání. Livesport

O tři minuty později propadla přihrávka Vašulína až k Danielu Horákovi, který v osamocené pozici bez problému zakončil do sítě. Na třetí gól si navnadění domácí fanoušci počkali do 32. minuty, kdy se štěstím zakončil svůj dlouhý únik mezi tři tyče Ladislav Krejčí. Krátce před pauzou ještě pálil z předbrankového prostoru Adediran, znovu však napáli míč pouze do soupeře.

Krátce po změně stran se nadechli k možnému vyrovnání Budějovice, když po třech minutách na hřišti snížil střelou zpoza vápna Vojtěch Hora a připsal si první ligovou branku. Radost hostů však trvala sotva minutu. Ve 49. minutě se totiž střelou z první z prostoru pro penaltu prosadil Jakub Kučera. Ani zde ale apokalypsa pro Budějovice nekončila. V 57. minutě si postavil míč na pokutový puntík sám faulovaný Pilař, který ji umístil milimetrově přesně k pravé tyči, a postaral se tak o konečný stav 5:1.