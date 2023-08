Fotbalový víkend ONLINE: Uplynulé kolo mělo nejlepší návštěvnost v tomto tisíciletí

Úvodní dvě kola FORTUNA:LIGY nabídla hned několik zajímavostí, pohledných branek a nebyla nouze ani o překvapivé výsledky. Nyní přišel čas ligového víkendu s pořadovým číslem 3. Jaký je? Nejnovější informace sledujte v našem aktualizovaném přehledu.

6. SRPNA

22:04 – Fotbalisté Slavie udělali po utkání radost jednomu z fanoušků.

21:27 – "Potkali jsme v posledních dvou zápasech soupeře, kteří budou hrát o titul. Myslím, že Slavia dnes odehrála velmi dobré utkání. Víceméně nás zachránil Dostál. Kdybychom neměli jeho a dobře postavenou branku, výsledek by byl pro nás horší," řekl trenér Pavel Vrba, jehož Zlín v Praze prohrál 1:2.

Hodnocení hráčů. Livesport

20:35 – Propršený víkend nahnal fanoušky na stadiony a FORTUNA:LIGA tak zažila divácky veleúspěšné kolo. Do hledišť stadionů dorazilo 70.022 diváků, což znamená rekord za kolo v tomto tisíciletí. Naposledy vidělo osm utkání jednoho dějství nejvyšší soutěže více fanoušků na startu ročníku 1999/2000. Absolutní rekord samostatné ligy pak drží podle specializovaného statistického webu CS Fotbal 8. kolo sezony 1996/97 s celkovou návštěvou 84.432 příznivců.

20:24 – Teprve osmnáctiletý Jan Paluska si při utkání proti Ostravě odbyl soutěžní premiéru v A-týmu Viktorie Plzeň a nakonec odehrál celý zápas. "Hrálo se mi dobře. Než jsem přišel na hřiště, tak jsem byl trochu nervózní, ale jakmile jsem začal hrát, už ze mě nervozita spadla. Jsem rád, že to takhle vyšlo," vykládal mladík po utkání, které jeho klub vyhrál 3:1. Více informací najdete v článku.

20:01 – Po večerním vítězství Slavie nad Zlínem 2:1 se vršovický klub zařadil s devíti body v tabulce za rivala ze Sparty. Na dně jsou po třech kolech nového ročníku Zlín a České Budějovice, které ještě bod nemají ani jeden.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

17:20 – Kromě Plzně si vítězství připsali také fotbalisté Bohemians. To jim v Liberci zařídil v nastavení druhé půle Matyáš Kozák, jenž se stal jediným střelcem zápasu. Jeden bod si připsaly i Teplice, které doma uhrály bezbrankovou remízu s Jabloncem. Více informací najdete v článku.

17:01 – Až do 3. kola si na první ligové vítězství v této sezoně museli počkat hráči Plzně. Odnesl to Baník Ostrava, který na vítězství ve Štruncových sadech čeká od roku 2008.

14:35 – Trenér Koubek si pro zápas s Baníkem přichystal hned několik změn. Premiéru v dresu Plzně si odbyde osmnáctiletý obránce Jan Paluska, do hry zasáhne i tolik zmiňovaný Pavel Šulc.

12:15 – Baník v Plzni vyhrál naposledy 27. září 2008. Tehdy v ostravském dresu ještě nastupovali borci jako Bolf, Galásek, Svěrkoš nebo Lička. Dvěma góly o výhře Baníku rozhodl Rudolf Otepka.

09:20 – V sestavě slávistického béčka proti Admiře Praha nechybí Stanislav Tecl, Jan Bořil či Petr Hronek.

07:00 – V sobotu neměli rozhodčí zrovna nejsilnější den. Podle expertů O2 TV se dopustili zjevných pochybení například v zápase Sparty s Pardubicemi, kdy nepotrestali ošklivý zákrok Kairinena a bez odezvy zůstal i zákrok Ladislava Krejčího. Ve velmi podobném duchu se nese i hodnocení odpískané penalty na Václava Pilaře, jenž svůj pád v pokutovém území soupeře hodně přihrál.

06:50 – Poté, se podařilo vyprodat zápas Spartě proti Pardubicím, stejný počit hlásí i úhlavní rival z Edenu.

5. SRPNA

21:58 – Start Českých Budějovic do sezony zatím neprobíhá úplně podle představ...

21:13 – Hradec zažil na novém stadionu velkolepou premiéru a Budějovice hladce přejel, všechno ale mohlo být jinak. "Výsledek úplně neodpovídá průběhu utkání. Soupeř měl v úvodu dvě tutovky, při kterých nás podržel brankář Bajza. Pak jsme naopak skórovali my, v ten moment se lámal chleba. Následně jsme se mohli více soustředit na rychlý přechod do útoku a pak už to byla taková euforie. Pro kluky to nebyl lehký týden, pořád se řešil nový stadion a spousta věcí kolem toho. Pro lidi, kteří fandí hradeckému fotbalu, to byl velký den. Chtěli jsme jim vrátit veškerou práci, stejně tak i městu," řekl trenér Jozef Weber.

20:56 – Táborsko porazilo ve šlágru 4. kola druhé ligy Brno 2:1 a jako jediné v soutěži zůstává bez ztráty bodu. Poprvé v sezoně zaváhaly Vyškov s Jihlavou, oba celky remizovaly 1:1. První vítězství v ročníku si připsala Líšeň, která porazila Příbram 2:0. Opava proti nováčkovi Žižkovu neudržela tříbrankový náskok a jen remizovala 3:3. A jak vypadá tabulka?

Ligová tabulka. Livesport

20:01 – Hradec Králové zažil velkolepou premiéru na novém stadionu, takhle po výhře 5:1 nad Českými Budějovicemi vypadá ligová tabulka.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

19:00 – Fotbalistům Hradce se úvodní dějství proti českobudějovickému Dynamu opravdu vydařilo – výsledkem je vedení 3:0.

18:20 – Autorem první branky na novém hradeckém stadionu se stal Daniel Vašulín, který se v 19. minutě prosadil po standardní situaci. O tři minuty později vedení Východočechů navýšil Daniel Horák.

17:40 – Radoslav Kováč byl po utkání velmi nahněvaný na rozhodčího, který nepotrestal ošklivý zákrok Kairinena na Hlavatého. "Likvidační zákrok, na zlomení nohy. Jasná ČK. Pan Klíma je ještě arogantní, vymyslí si penaltu. Teď nám zas budou týden něco vysvětlovat. Sudí zápas neovlivnili, bylo to o našem výkonu. Ale aby za tohle nebyla ani ŽK, to je šílenost," prohlásil pardubický kouč na tiskové konferenci.

17:30 – Ne všechno běží v Hradci podle plánu.

17:05 – Sparta v generálce na Ligu mistrů převálcovala Pardubice 5:2, zazářil Jan Kuchta, který skóroval v 15. a 24. minutě. Šlo pro něj o první zásahy v nové sezoně.

17:01 – O výhře Mladé Boleslavi na hřišti Karviné 2:1 rozhodla úvodní dvacetiminutovka, během níž hosté vstřelili oba góly. O ten vítězný se postaral Yusuf, jenž si po obnovené premiéře na tuzemských trávnících připsal první přesný zásah. Více informací o zápase v článku.

16:58 – Olomouc porazila Slovácko na jeho půdě 2:0 a užila si netradiční pocit. Sigma totiž moravskému rivalovi uštědřila první prohru v novém ročníku, a navíc ukončila dlouhé čekání na tříbodový zisk z Uherského Hradiště, které se táhlo od roku 2012.

Hodnocení hráčů. Livesport

16:40 – Poměrně vzácná událost byla k vidění v utkání mezi Spartou a Pardubicemi. Ve 25. minutě totiž muselo dojít k vystřídání pomezního rozhodčího. Asistent Slavíček utrpěl zranění zadního stehenního svalu a musel ho zastoupit jeho kolega.

15:30 – Když Lukáš Haraslín zvyšoval proti Pardubicím na 2:0, jednalo se o jubilejní 5500. ligový gól Sparty.

14:10 – V brance Sparty se poprvé představí dánský gólman Peter Vindahl, který nedávno přišel na Letnou jako náhrada za Matěje Kováře. Do základní sestavy se vrací Martin Vitík, chybět bude naopak Asger Sörensen, Victor Olatunji a Casper Höjer.

13:05 – Coby pravá ruka trenéra Zdenka Frťaly (53) si užívá snový start sezony, vždyť po dvou kolech mají Teplice stejně bodů jako obě pražská "S". To se nečekalo, odvahou a progresivním herním stylem jdou však skláři štěstí naproti. "Možná s tím nikdo nepočítal, ale o to sladší to je," podotýká k zisku šesti bodů Jan Rezek (41), jenž chystá tým na nedělní střetnutí s Jabloncem. Přečtěte si celý rozhovor s bývalým reprezentantem.

12:30 – Fanoušci Teplic pomáhají s přípravou stadionu na zápas s Jabloncem.

09:15 – Trenérovi Jindřichovi Trpišovskému bude v neděli stále scházet David Douděra, jenž po utkání s Hradcem Králové laboroval se zraněním. Jeho vyhlídky směrem k zápasu s Dniprem nicméně vypadají optimisticky.

07:00 – Fotbalisté Sparty jako jediní v prvních dvou kolech nového ročníku FORTUNA:LIGY neinkasovali a pokusí se to potvrdit i proti Pardubicím, což je naopak jediný celek v lize, kterému se ještě nepodařilo vstřelit gól. Skončí některá série?

06:50 – Plzeň nezačala letošní ročník vůbec dobře. Po dvou zápasech má na svém kontě jediný bod a v EKL s propoceným trikem urvala postup přes kosovskou Dritu. V neděli ji navíc čeká duel s nevyzpytatelným Baníkem. Marek Bakoš však věří, že hráče Plzně by mohl nakopnout právě čtvrteční postup. "Pozitivní výsledky a postupy vždy pomáhají, jednoznačně se od toho dá odpíchnout. Na druhou stranu to, že jsme vyhráli evropský dvojzápas s Dritou, neznamená, že všechno půjde samo. V neděli chceme navázat na pozitivní čtvrteční výsledek. Viktoriáni navíc táhnou nelichotivou sérii pěti domácích ligových utkání bez výhry.

4. SRPNA

21:06 – Slavia předvedla fanouškům projekty, která hodlá rozvíjet v této sezoně. Je jich celkem deset.

20:21 – Spartu sice v pátek čeká ligový duel proti Pardubicím, kdo by se ale chtěl podívat i na její počínání na evropské scéně, už má možnost.

18:28 – Bohemians mají za sebou působení v Evropské konferenční lize a v Liberci toho hodlají, podle slov asistenta trenéra Jakuba Haranta, využít. "V lize má zatím náš soupeř bilanci jednoho vítězství a jedné porážky. Pro nás je varováním především jejich venkovní výhra v Pardubicích. Jako vždy s Bohemkou očekávám náročný zápas, plný osobních soubojů. Když budeme na míči kvalitní podobně jako v prvním kole s Ostravou, určitě se to odrazí i na výsledku. Po dvou zápasech máme čtyři body, ale všichni v kabině cítíme, že mohlo být ještě lépe. Když k tomu přičteme poslední domácí zápas s Bohemians v březnu, v němž jsme odešli bez bodu, tak máme obrovskou motivaci uspět."

18:00 – Anketu Hráč a Trenér měsíce července ovládli ve FN:L gólman Martin Pastornický a trenér Jan Kameník.

17:17 – Na velkou fotbalovou slávu se v Hradci připravují na všech frontách.

17:11 – Hradec se chystá v sobotu proti Českým Budějovicím otevřít nový stadion. "Samozřejmě se všichni těšíme. Zároveň sami nevíme, do čeho jdeme, protože jsme na stadionu ještě nehráli, takže to pro nás bude novum. Jsme strašně rádi, že budeme mít tu čest být u otevření nového stadionu. České Budějovice hrají konstruktivně, mají velmi kreativní hráče, kteří jsou silní na balonu. Vrátil se jim bývalý reprezentant Ondrášek. Mužstvo je dobře poskládané a nic nám nedovoluje je podcenit. Brzdil bych takovou euforii, že jsme konečně doma a máme Budějovice. Je to velmi silný tým," sdělil asistent trenéra Stanislav Hejkal.

16:30 – "Pardubice v lize ještě neskórovaly, jednoduše jim chyběla trocha štěstí a kvalita ve finální fázi. Naše obranná fáze je zatím v této sezoně velmi kvalitní, minulý zápas ve Zlíně nám vyhrála právě obrana. Na ofenzivě pracujeme každý den, není to naše noční můra, ale musíme se zaměřit na způsob, jakým si šance vytváříme a jak z nich vytěžit ještě víc," řekl sparťanský asistent trenéra Lars Friis před sobotním duelem s Pardubicemi.

15:40 – "Úvodní kolo Zlínu nevyšlo herně ani výsledkově (porážka 1:4 v Karviné), na druhé se silným týmem se dobře nachystal. Dobře do utkání vstoupili, dali gól, který jim nebyl uznán, trefili břevno. Hráli s velkým nasazením a zápas jim sedl. Předvedli diametrálně odlišný výkon od prvního utkání. Byl to výborný výkon, měli minimálně na bod," prohlásil trenér Trpišovský před utkáním se Zlínem, který v neděli zavítá do Edenu.

13:15 – České dráhy kvůli nedělnímu utkání nejvyšší soutěže mezi Slavií a Zlínem výrazně posílí dopravu. Některé vlaky také mimořádně zastaví ve stanici Praha-Eden. Fanouškům by to mělo umožnit rychlý a snadný přístup na stadion.

12:25 – A známe i nejlepšího hráče FORTUNA:LIGY za uplynulý měsíc. Fanoušci si odhlasovali autora dvou branek a jedné asistence – Mojmíra Chytila, který tak své angažmá ve Slavii začal na výbornou.

12:05 – Blízko k odchodu ze Slavie by měl mít ukrajinský obránce Maksym Talovjerov, jenž se ocitl v hledáčku West Hamu United. Více informací najdete v článku.

11:40 – Nejlepším trenérem za měsíc červenec byl vyhlášen teplický kouč Zdenko Frťala, jenž svůj tým dovedl k dvěma vyhrám –nejprve doma zdolal Plzeň a následně vyloupil i Ďolíček.

09:15 – Po prvních dvou zápasech se mohou pyšnit plným počtem šesti bodů Sparta, Slavia a překvapivě také Teplice. Bez bodového zisku naopak zůstávají České Budějovice a Zlín. Pardubicím se zatím v novém ročníku nepodařilo vstřelit jediný gól, ve třetím kole to však mohou napravit na Letné proti Spartě.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

08:00 – Třetí kolo FORTUNA:LIGY bude výjimečné především tím, že Hradec Králové odehraje svůj první zápas na novém stadionu, kde přivítá České Budějovice. Utkání je na programu v sobotu od 18 hodin. Novému stadionu byl mimo jiné věnován i páteční díl Livesport Daily.