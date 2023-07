Sezona očima analytika: Sestoupí Budějovice, Bohemians své tažení nezopakují

Koho v následujícím ligovém ročníku čekají boje o záchranu a kdo bude hrát v klidném středu tabulky? O tom má jasno fotbalový analytik Tomáš Daníček, který se v podcastu Livesport Daily zblízka podíval na všech 16 týmů a odhadl průběh nadcházející sezony. V první části hodnotí kluby, které se podle něj umístí ve spodní polovině tabulky.

"Z pohledu pokročilých dat zažily nejšťastnější sezonu ze všech. Podle očekávaných bodů jich v minulé sezoně získaly o 14 víc, než jim přisuzovaly modely. V létě jim s trochou nadsázky uteklo všechno, co mělo nohy a nemělo smlouvu a výrazně se to projevilo na šířce kádru. Teď mají pouze tři stopery, které jistí krajní bek Martin Sladký, a na zbylých místech v obraně to není o mnoho lepší. Silnou stránkou týmu je velké množství kreativních středních záložníků, kteří jsou schopni rozehrávat na dlouhou vzdálenost. Jakub Hora je při tvorbě hry je velmi nápaditý, navíc nadprůměrně přesný a vypracoval se z gólového křídla na budějovického Andreu Pirla. Když k němu přidáme podobně disponovaného Patrika Hellebranda vznikne výborný střed hřiště."

"Ve druhé lize nebyla nikterak dominantní, takže bude zajímavé sledovat, jak si bude počínat v nejvyšší soutěži. Slezský celek už tradičně nabízí několik zajímavých zahraničních hráčů. V kádru má šikovného bosenského křídelníka Amara Memiče, jenž výrazně přispěl k postupu, a zajímavě se jeví také 19letý Nigerijec Lucky Ezeh. Největší slabinou týmu je obrana, která byla průměrná i ve druhé lize. Jedinou výraznější posilou do defenzivy je Jaroslav Svozil, u něj ale nevíme, jak na tom po zranění bude. Zajímavou akvizicí na opačnou stranu hřiště je Martin Doležal, který se vrátil z Polska a nyní může Karviné pomoct k záchraně."

"Zlín je podle našeho modelu stejně jako loni mezi dvěma nejhoršími celky. Moravský klub v létě postupoval podobně jako České Budějovice. Zbavil se veteránů s tučnými smlouvami, jenže je nedokázal adekvátně nahradit. Velkou posilou může být návrat Davida Tkáče, který se zotavil z vleklého zranění stydké kosti. V boji o setrvání v nejvyšší soutěži musíme vzít v potaz faktor kouče Pavla Vrby, u kterého si asi málokdo dovede představit, že sestoupí. Ševci se v záchranářských vodách budou spoléhat na výkony individualit. Zajímavé věci můžeme očekávat od Vukadina Vukadinoviče nebo Toma Slončíka, kteří za sebou mají výborné jaro."

"Další sestupový kandidát. Podle našeho modelu mají 84 % šanci na záchranu, z mého pohledu je však pravděpodobnost trochu nižší. Východočeši patři mezi nejprogresivnější kluby v lize, ovšem stále čekají na to, až se mezi elitou pořádně etablují. Pardubice v létě přivedly mladé hráče jako Vojtěch Patrák, Denis Darmovzal či Tomáš Zlatohlávek, kteří ve svých mateřských klubech nedostali příležitost, a nabídly jim na české poměry velmi dlouhé smlouvy. Když se podíváme na typologii posil, zjistíme, že to jsou velmi často technicky nadstandardně vybavení kluci s vysokým herním sebevědomím."

"Na severu Čech chybí investor, který by dokázal zaplatit výraznější posily, takže tým zůstává v podstatě stejný jako loni. Postupně se začleňují mladí hráči jako Matěj Radosta nebo Štěpán Chaloupek, kteří budou dostávat stále víc příležitostí. Kouč Zdenko Frťala s týmem hraje pragmatický fotbal a na jaře s ním slavil úspěch. Je však otázkou, jak se mu s tímto přístupem bude dařit dál. Na jaře Teplice dávaly výrazně víc gólů, než jim přisuzoval model a zároveň jich méně inkasovaly, takže lze říct, že hrály výrazně nad plán. Při pohledu na individuality bude zajímavé sledovat Filipa Havelku, který má potenciál výrazně vyletět. Je to skvělý dispečer, jenž dokáže zdatně dirigovat hru."

"Poslední reálný kandidát na sestup. Nutno však dodat, že podle modelu má stejnou šanci na sestup jako na poháry. Trenér Jozef Weber, který tým převzal po Miroslavu Koubkovi, se pokusí navázat na skvělou uplynulou sezonu. Má však dostatečnou kvalitu na to, aby Koubka dokázal plnohodnotně nahradit? Oba preferují úplně jiný přístup k fotbalu. Zatímco bývalý trenér vyznává aktivní hru, Weberovi svěřenci většinou čekají v bloku. Hradecký kádr před sezonou doplnila dvě velká jména: Václav Pilař a Ladislav Krejčí. Bude zajímavé sledovat, jak se oba vejdou do sestavy, protože hrají na podobných pozicích. Weber i kvůli tomu nejspíš ustoupí z čtyřobráncového systému a zvolí rozestavení 3-4-3, v němž bude na hřišti místo pro oba."

"Severočeši pojali léto velmi zuřivě. V přestávce přivedli 12 posil a postavili téměř úplně jiný kádr. Navíc jej svěřili novému trenérovi Radoslavu Látalovi, takže uvidíme, jak si všechny tyto velké změny sednou. Látal je v porovnání s Davidem Horejšem návratem ke klasickému trenérovi typu Petra Rady. Od Miroslava Pelty je to spíš krok zpět z nově nastolené cesty, ale týmu to může prospět. Čeho se bojím, je Látalova herní filozofie. Jeho mužstva většinou nehrají příliš líbivý fotbal, což může být v případě Jablonce trochu na škodu."

"Po minulé sezoně, v níž se zelenobílým povedlo vybojovat návrat do pohárové Evropy, očekává model mírné vystřízlivění. Bohemka se podle čísel posunula ze sestupových vod do klidného středu tabulky, loňské tažení se ovšem očekávat nedá. Důležité je, že zůstal trenér Jaroslav Veselý, který vršovickému celku vtiskl jasnou herní tvář a udržel ji i poté, co v zimě přišel o Petra Hronka a Romana Květa. Dá se proto předpokládat, že Bohemka se bude aktivním, kombinačním a běhavým fotbalem prezentovat i v nové sezoně."