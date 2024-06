O Hlavatého se zajímala i Plzeň, přiznal pardubický Zavřel. Co bude s Daňkem či Kinským?

Pardubické vedení čeká perné léto. Krok výše čeká talentované fotbalisty pražských S, kteří na východě Čech hostovali a rušno je i kolem kmenových hráčů 12. týmu uplynulé prvoligové sezony. Jaká je budoucnost Antonína Kinského, Kryštofa Daňka nebo Michala Hlavatého redakci Livesport Zpráv přiblížil sportovní ředitel Vít Zavřel.

Jen složitě byste hledali prvoligový tým, kde dostávají fotbalisté do 25 let takový prostor jako v Pardubicích. Za čtyři sezony v nejvyšší české soutěži kabinou východočeského celku prošlo několik zajímavých tváří. Mezi ty nejúspěšnější patří Mojmír Chytil, Tomáš Vlček, Robin Hranáč a Lukáš Červ, které trenér národního týmu Ivan Hašek neopomněl při úterní nominovaných na blížící se Euro.

"Nominace ukazuje, že se u nás v Pardubicích hráči mohou posunout a nastartovat zajímavé kariéry. Jsou tam čtyři kluci, kteří v posledních letech prošli naší kabinou. Je to skoro neuvěřitelné. Myslím, že z toho můžeme mít radost," řekl Zavřel.

Sportovní vedení východočeského klubu ale nemá příliš prostoru k tomu, aby si radost pořádně užilo. Hned po sezoně se totiž začalo věnovat skladbě kádru na nový ročník. V Pardubicích se musí vyrovnat s odchodem několika mládežnických reprezentantů, kterým končí hostování a ve hře je i možný odchod kapitána Michala Hlavatého.

V souvislosti s rodákem z Hořovic se již delší dobu mluví o velkém zájmu Liberce a Baníku. Ve hře byl také návrat do Plzně, odkud šikovný středopolař do Pardubic přišel, Západočeši ale nakonec z jednání vycouvali.

"Na Michala jsme měli nabídky ze tří klubů, momentálně ale jednáme jen s Libercem a Baníkem. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Promyslíme všechny možnosti a pak to vyhodnotíme. Jsme ale v situaci, kdy ho nemusíme prodávat. Byli bychom rádi, kdyby Michal dodržel smlouvu, je to náš klíčový hráč," prozradil Zavřel.

Pardubice se v letní pauze musí popasovat s odchodem hned osmičky hostujících fotbalistů. Do Liberce má namířeno Marek Icha, který na východě Čech působil poslední dvě sezony. Do Slavie se vrací brankář Kinský a stoper Denis Halinský. Kinský prohlásil, že v Edenu pokračovat nehodlá a řeší přestup, pokračování v Pardubicích tak není ve hře.

Halinský se v přípravě pokusí zabojovat o místo ve Slavii, na východě Čech ale doufají, že by se nadějný stoper mohl do Pardubic vrátit. "Chtěli bychom, aby tady pokračoval, ale Slavia v něm vidí druhého Tomáše Vlčka, takže je to pro ni neprodejný hráč. Uvidíme, jestli se nám podaří alespoň prodloužit hostování. Intenzivně o tom jednáme," líčil Zavřel.

Na druhý břeh Vltavy se vrací stoper Ondřej Kukučka a křídelník Daněk, který v sezoně nasázel osm branek a byl nejlepším střelcem Východočechů. "Kryštof Daněk tu měl být původně jen do zimy, nakonec jsme se ale se Spartou, Sport Investem, který ho zastupuje, i s Kryštofem dohodli, že tu ještě na jaro zůstane. Několikrát prohlásil, že by se chtěl poprat o místo ve Spartě, nebo přesunout do zahraničí," naznačil budoucnost mládežnického reprezentanta Zavřel.

A jak to vypadá s příchody? "Chceme dál sázet na mladé kluky, ale potřebujeme dva, tři hráče ve středním věku. Musíme mít na hřišti někoho, o koho se mohou mladí hráči opřít. Navíc prodlužujeme smlouvu s Pavlem Černým a Kamilem Vackem, abychom v kabině měli dva velezkušené hráče," uvedl jeden z majitelů pardubicekého klubu a zároveň prozradil, kde Pardubice nejvíc tlačí bota. "Máme jednoznačně dané pozice, na které chceme přivést nová jména. Sháníme krajní beky, křídla a potřebujeme přivést gólmana a nějaké stopery."

Brankář a dva střední obránci by měli přijít na stálo. Zavřel ale přiznal, že u některých pozic jsou ve hře hostování. "Kluci i týmy vědí, jaký tady hrajeme fotbal. Vidí, že se tady hráči posouvají a navíc se každoročně potvrzuje, že tu mladí dostanou prostor. Mají tady velkou šanci pravidelně nastupovat a prosadit se," uvedl sportovní ředitel východočeského celku.