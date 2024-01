Panák: V jednu chvíli jsem myslel na konec kariéry. Priske se chová jako náš spoluhráč

Tenhle příběh zná snad každý český fotbalový fanoušek. Filip Panák (28) čelil dlouhá léta komplikovaným zdravotním problémům a nebylo jasné, zda se do ligového kolotoče ještě vrátí. On to ale dokázal a dnes patří mezi nejlepší fotbalisty FORTUNA:LIGY. Jak sparťanskou oporu ovlivnila dlouhá pauza jako hráče i jako člověka? Jaký vztah má s koučem Brianem Priskem a sportovním ředitelem Tomášem Rosickým? Jak se psychicky vyrovnává s chybami? Na to vše odpověděl jeden ze základních kamenů defenzivy Letenských v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Celý díl Livesport Daily s Filipem Panákem najdete také na YouTube kanálu. V úterní epizodě se opora pražské Sparty rozpovídala mimo jiné:

O myšlenkách na konec kariéry

"V jednom okamžiku, myslím, že to bylo za trenéra Kotala, jsem si šel večer lehnout a ráno jsem se vzbudil a nemohl jsem ohnout koleno. Zničehonic se mi tam vrátil zánět, jenom jsem si šel lehnout po dvou dnech volna, nebyl tam žádný blbý zákrok, nic. V tu chvíli jsem si říkal, že to asi úplně dobrý, že není možné, abych pokračoval v kariéře s tím, že si půjdu večer lehnout a nevím, jestli se vrátím se zdravým nebo zraněným kolenem."

O vztahu s trenérem Brianem Priskem

"Já bych ani neřekl, že je to trenér, je to spíš takový spoluhráč, který se snaží mezi nás zaplout, ptá se nás na věci, které úplně nesouvisí s fotbalem. Samozřejmě mám k němu respekt, ale když se s ním jdu bavit, tak je to úplně normální a na rovinu, není tam žádné povýšení. Je opravdu lidský a myslí na všechny okolo."

O označení nejlepší hráč ligy

"Tohle vždycky udělá větší radost mé rodině než mně. Já si nemyslím, že bych byl nejlepší hráč české ligy. Tak jak mě někdo chválí, tak mě někdo taky nemá rád. Mě zajímá názor Briana Priskeho, názor Tomáše Rosického, Tomáše Sivoka, zkrátka těch lidí, kolem kterých se točím a kteří jsou pro mě důležití. To, co se píše v médiích, mě potěší, ale nepřeceňuji to, není to pro mě důležité a je to vždy subjektivní."

O specifické české kabině

"Já vlastně nevím, o co jde, protože jsem nezažil nic jiného. Myslím si, že česká kabina je specifická tím, že se v ní pořád něco děje. Nežijeme spolu jen hodinu a půl na tréninku, ale před ním, po něm, večer na Playstationu, když je volný den, tak si pořád píšeme na WhatsAppu. Žijeme spolu pořád, víme o sobě všechno, co se komu stane."

O zahraničním angažmá

"Nikdy nevím, co se stane. Může se stát, že za půl roku přestanu ve Spartě hrát a přijde nabídka, o které budu uvažovat. Teď jsem ale nastavený tak, že bych chtěl být ve Spartě co nejdéle a třeba tu i ukončit kariéru. Těch věcí, které se musí sejít, je zkrátka hodně. Já se teď nedívám na to, co bude během příštího přestupního období."

