Livesport Daily #177: Na hřišti chci dělat speciální věci, říká Filip Panák

Filip Panák (28) si po přestupu do Sparty prošel sportovním neštěstím. Kvůli zdravotním problémům vynechal tři roky kariéry a bylo otázkou, zda se do fotbalového kolotoče vůbec vrátí. Díky obrovské osobní vůli a trpělivosti klubu z Letné ale vše překonal a aktuálně patří mezi klíčové muže kádru trenéra Briana Priskeho. Jak ho ovlivnila dlouhá pauza jako hráče i jako člověka? Jak se psychicky vyrovnává s chybami? A jak přemýšlí nad národním týmem a případným zahraničním angažmá? To vše jsme v podcastu Livesport Daily probrali právě s Filipem Panákem.

Základní sestavu Sparty si bez něj dokáže představit málokdo. Filip Panák se po vleklém zranění dostal do skvělé formy, je jedním z tahounů týmu, a tak nebylo žádným překvapením, když na konci kalendářního roku podepsal s týmem z Letné novou smlouvu. V Livesport Daily otevřeně promluvil o myšlenkách na konec kariéry, aktuální atmosféru v kabině Sparty nebo o tom, jak v hlavě pracuje s individuálními chybami.

"Fotbal bez chyb se nedá hrát, dělají je i nejlepší hráči na světě. Můžu se postavit na půlku a všechno odkopávat pryč a těch chyb bude minimum, takhle ale nejsem nastavený. Chci dělat něco navíc, něco speciálního. V životě jsou samozřejmě mnohem víc vidět právě ty chyby a ne to, co se povede, to prostě patří k dnešní společnosti," říká Panák.

Fotbal bez chyb hrát nejde, říká v podcastu Livesport Daily Filip Panák. Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Komunikaci Briana Priskeho s hráči.

Myšlenky na reprezentaci a zahraniční angažmá.

Panákův post invertovaného záložníka.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.