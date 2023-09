Sázka na osvědčené jméno. Do Karviné se po dvou a půl letech vrací trenér Jarábek

Sázka na osvědčené jméno. Do Karviné se po dvou a půl letech vrací trenér Jarábek

Novým trenérem fotbalistů Karviné se stal Juraj Jarábek (60). Slovenský kouč se k nováčkovi nejvyšší soutěže vrací po dvou a půl letech, spolu s ním přichází asistent Branislav Mráz (50). Předposlední tým prvoligové tabulky o tom informoval na webu.

Jarábek nahradil odvolaného Tomáše Hejduška, jenž skončil po domácí porážce 0:1 s Teplicemi v 8. kole. V sobotu proti Slovácku (0:2) vedl tým dosavadní asistent Lubomír Luhový.

"Jsem rád, že se povedlo s trenérem dohodnout na podmínkách a sobotní zápas s Libercem už povede on spolu s novým asistentem. Pozitivní a důležité je, že trenér velice dobře zná zdejší prostředí. Věřím, že pro celý tým to bude pozitivní impulz do nejbližších dnů a týdnů," uvedl sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk.

Postavení Karviné v ligové tabulce. Livesport

Jarábek vedl Karvinou od listopadu 2019 do března 2021. V prvoligové sezoně 2019/20 s ní obsadil 14. místo. S Dinamem Tbilisi před sedmi lety získal gruzínský titul. Naposledy působil u černohorského týmu Dečič Tuzi.

"Přicházím tady jako domů a moc se těším. Poslední dny byly dost hektické, musel jsem v Černé Hoře ukončit smlouvu. Před pár dny jsem byl tam a dnes už jsem v Karviné," řekl Jarábek.

Slovenský kouč si odbude obnovenou premiéru na lavičce slezského klubu v sobotu doma proti Liberci.

Program FORTUNA:LIGY