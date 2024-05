Sen Votroků o Evropě zhatilo vyloučení, předkolo EKL si zahraje Boleslav

Mladá Boleslav zvládla finálové utkání play off FORTUNA:LIGY o Evropskou konferenční ligu a po domácí výhře 3:1 nad Hradcem Králové se po pěti letech vrátí do pohárové Evropy. Absencemi sužovaný východočeský tým inkasoval poprvé ve 13. minutě, kdy se po sedmi měsících trefil Daniel Mareček. Votroci navíc ani potřetí za sebou nedohráli v plném počtu, čehož už čtyři minuty po vyloučení Jakuba Klímy využil v nastaveném čase prvního dějství Dominik Kostka. Po změně stran se navíc do ligových kronik zapsal Marek Matějovský, jenž se po proměněné penaltě stal ve 42 letech nejstarším ligovým střelcem.

Boleslav sice vstupovala do posledního kola ze čtvrté příčky, po nezdaru v Edenu se však nechala předskočit Baníkem. O vstupenku do evropských pohárů si to tak musela rozdat s Hradcem Králové, který se stal králem prostřední nadstavbové skupiny. K tomuto statutu došel shodnými výhrami 3:1 nad Sigmou Olomouc a dvěma skalpy Teplic bez inkasované branky.

I přes důležitost utkání pro Mladou Boleslav typicky prořídlé tribuny sledovaly v úvodních minutách svižný fotbal přesouvající se ze strany na stranu, avšak oba celky se potýkaly s problémy ve finální fázi. To prolomil ve 13. minutě Mareček, jenž po zákroku Adama Zadražila dorazil do branky střelu Andreje Kadlece.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hradečtí, jejichž fanoušci táhli atmosféru v Lokotrans Areně, si první šanci vytvořili ve 36. minutě, kdy Danielu Vašulínovi nabil na hranu malého vápna Ladislav Krejčí, perfektní reflexivní zákrok ale předvedl Matouš Trmal. Krátce nato ovšem zatáhl za záchrannou brzdu Klíma, který za zmaření vyložené brankové příležitosti po právu uviděl červený kartonek.

Přesilovku Bolka využila ještě v nastaveném čase první půle, když tečovaná rána střídajícího Kostky zapadla za Zadražila. Po změně stran sice mladoboleslavští mírně ubrali na tempu, už v 54. minutě se ale k exekuci pokutového kopu po faulu Lukáše Čmelíka postavil 42letý Matějovský, jenž ranou k tyči překonal rekord Josefa Jindřiška v nejstarším střelci nejvyšší české soutěže.

Známkování hráčů Boleslavi a Hradce. Livesport

V 70. minutě si navedl míč na střelu z rohu vápna Lamin Jawo, bránu ale o kus přestřelil. Sedm minut před koncem základní hrací doby sice nařídil rozhodčí pro Votroky pokutový kop, který sebevědomým zakončením doprostřed branky proměnil Čmelík, více už toho ale Východočeši nepředvedli. Nepovedený průběh nadstavbové skupiny o titul tak nakonec Mladou Boleslav mrzet nemusel a o pozvánku do předkola EKL nepřišla.

Výsledky play off o EKL