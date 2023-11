Slovácko doma zvládlo důležitý duel s Baníkem a jde na třetí místo, vyhrál i Jablonec

Fotbalisté Slovácka zvládli v 16. kole FORTUNA:LIGY domácí duel s Baníkem Ostrava a díky výhře 2:0 se posunuli na třetí místo v tabulce. O vítězný gól se už ve 30. minutě zápasu postaral Marek Havlík (28), kterého ve druhé půli napodobil Rigino Cicilia (29). V souběžně hraném utkání se povedl obrat Jablonci, který doma udolal Pardubice 2:1. Hrdinou zápasu se stal dvougólový Miloš Kratochvíl (27).

Přestože si Pavel Juroška v předešlém duelu otevřel střelecký účet, v osmé minutě mu opět scházela přesná muška. Ačkoliv pálil z mírného úhlu, mohl jednoznačně zakončit lépe než vysoko nad břevno. Chvíli nato nevyužili hosté dvě příležitosti. Nejprve Abdullahi Tanko nezužitkoval chybu v rozehrávce a následně David Buchta pálil vedle ze solidní pozice.

Tým z Uherského Hradiště za to Baník patřičně potrestal. Míč se dostal na hranici pokutového území, odkud jej nádherně poslal zatočeným pokusem do šibenice Havlík, pro kterého se stali Slezané oblíbenou obětí. Ještě před odchodem do šaten Rigino Cicilia zazdil situaci jeden na jednoho, a domácí se tedy mohli těšit pouze nejtěsnějšímu náskoku.

Statistiky zápasu. Livesport

Slovácko po změně stran chtělo přidat co nejdříve branku jistoty. Obléhání hostů kulminovalo rohovým kopem v 53. minutě. Petr Reinberk při pádu v pokutovém území dokázal ještě odehrát balon, který však pouze orazítkoval břevno.

Cicilia napravil svou chybu z konce úvodního dějství a nakonec přece jen zdvojnásobil náskok domácích. Přesným zakončením hlavou nasměroval míč na správnou stranu boční sítě. Baník se v závěrečných minutách soustředil spíše na defenzivní fázi a kontaktní trefě se ani nepřiblížil.

Zeleno-bílá družina vstoupila do utkání špatně. Klíčový podíl na tom měl Michal Hlavatý. Ten chytrým pasem od rohového praporku kompletně rozhodil domácí defenzivu, která střelu Daňka zblokovala pouze k Tomáši Zlatohlávkovi, pro něhož nepředstavovalo zasunutí balonu do poloprázdné brány žádný problém.

Trest za narůstající pasivitu přišel pro hosty ve 37. minutě, kdy se hlavičkou zády k bráně prosadil Kratochvíl. Závěr půle patřil Severočechům, o otočku ve skóre je však připravilo nejprve břevno a poté Lukáš Budínský. V nastaveném čase přišel ještě jeden zvrat, když se po faulu Kratochvíla poroučel k zemi Pablo Ortiz. Následnou penaltu ale Jan Hanuš Daňkovi chytil.

Statistiky zápasu. Livesport

Na začátku druhé půle dostal míč do sítě Pardubic Haiderson Hurtado, když nohou vystihl výhoz Budínského. Situace, která připomínala moment z finále Ligy mistrů 2018, však tentokrát dopadla pro hostujícího gólmana lépe než pro Lorise Kariuse pět let dozadu, jelikož sudí Stanislav Volek posoudil počínání kolumbijského hráče jako nedovolené.

Velkou šanci na rozhodnutí měl Michal Černák, toho ale ve stoprocentní příležitosti vychytal Budínský. V 75. minutě nastal ve vápně Pardubic obrovský závar. Hned dvakrát se při něm znovu zaskvěl hostující brankář, z dorážky ho však překonal obětavý Kratochvíl, jenž následně tvrdě přistál na tyči.

Tabulka FORTUNA:LIGY