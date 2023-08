Úplně dobře se mi spát nebude, v první půli jsme šli ztrátě naproti, zhodnotil Pavelka

Poprvé od loňského listopadu nastoupil záložník David Pavelka (32) v základní sestavě fotbalistů Sparty. Obhájce titulu však v 5. kole FORTUNA:LIGY remizoval v oslabení v Teplicích 1:1 a v sezoně nejvyšší soutěže poprvé nezvítězil. Pavelka uvedl, že se mu nebude spát dobře.

"Přesně po devíti měsících jsem hrál v základu, bylo to těžké. Těžké něco hodnotit, ztratili jsme body. Úplně dobře se mi spát nebude," řekl odchovanec Sparty, který vystřídal v 90. minutě. "Ztráta mrzí hodně, ale v prvním poločase jsme jí šli naproti. Když jsme vedli, nehráli jsme dobře. Ve druhém poločase jsme do toho dali všechno, ale zase jsme dostali gól ze standardky, což nás poslední zápasy trápí. Zklamání je velké, ale za první půli jsme si o to trošku koledovali," mínil Pavelka.

Letenští od 34. minuty vedli zásluhou Jana Kuchty, jenže od konce prvního poločasu dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího a v 85. minutě střídající Egypťan Muhammad Jásir zařídil dělbu bodů. Pavelku mrzelo, že jeho tým navzdory oslabení nebyl ve druhé půli v útoku nebezpečnější.

"Vždycky to jde. Teď je brzy po zápase na hodnocení, trenéři nám to ukážou. Měli jsme situace, které jsme ve finální fázi mohli vyřešit lépe. Jednoznačně jsme mohli být trošku nebezpečnější," podotkl někdejší hráč Slovácka, Liberce a turecké Kasimpasy.

Sparta na hřišti Teplic od května 2014 neprohrála 10 ligových duelů v řadě, podruhé za sebou tam však uhrála nerozhodný výsledek. V uplynulé sezoně na Stínadlech dokonce neudržela dvougólový náskok a remizovala tam 2:2. "Minulý rok jsme byli v úplně jiné fázi, nedařilo se nám a ležela na nás deka. Dnes jsme chtěli zareagovat na pohárové vyřazení, na smolný zápas (s FC Kodaň), ale nepovedlo se nám to. Stejné prvky v těch dvou zápasech v Teplicích bych nehledal, spíš shoda náhod," řekl Pavelka.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vypadli v úterý ve 3. předkole Ligy mistrů na penalty s Kodaní a budou bojovat o skupinu Evropské ligy. V úvodním čtvrtečním duelu 4. předkola se představí na hřišti Dinama Záhřeb.

"Vždycky, když si vyberu, dostaneme opak. Je mi to celkem jedno, oba jsou těžcí soupeři. Nebudeme si vybírat, chceme postoupit a musíme porazit kohokoli," podotkl Pavelka, který si v dresu české reprezentace připsal 25 startů.