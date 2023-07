Fotbalová anketa osobností: Kdo vyhraje ligu, kdo bude králem střelců a kdo překvapí?

Nejvyšší česká fotbalová soutěž už v sobotu rozehraje novou sezonu a Livesport Zprávy společně s webem eFotbal oslovily osobnosti minulých let, aby zkusily natipovat to, jaké by na konci soutěžního ročníku mohly být výsledky. Kdo bude mistr, kdo sestoupí, kdo se stane nejlepším střelcem a kdo překvapí?

Na otázky odpovídali někdejší reprezentanti Ladislav Vízek a Václav Němeček, bývalí ligoví trenéři Vlastimil Palička, Petr Rada a Martin Pulpit, bývalý obránce a dnes televizní expert Jan Rajnoch a také někdejší ligový hráč a v poslední sezoně kapitán druholigového Vyškova Michal Klesa.

O titul mistra by se podle predikcí měly přetahovat Sparta a Slavia, ostatně, jen jedenkrát zazněla v souvislosti s titulem Plzeň. Naopak hlavním aspirantem na sestup bude zřejmě nováček z Karviné. Velmi často se ale objevují mezi ohroženými týmy i Pardubice.

Shoda víceméně panovala i v otázce nejlepšího střelce. Tam se zdá být jasným favoritem fantom závěru loňské sezony Václav Jurečka. O překvapení sezony by se naopak mohlo postarat více týmů.

Vlastimil Palička

Mistr: Slavia



"Dost jsem nad tím přemýšlel. Podle mě to bude Slavia Praha."

Nejlepší střelec: Václav Jurečka



"Má kolem sebe dost kvalitní spoluhráče, což se projeví."

Sestupující: Karviná, Zlín nebo Teplice



"Karviná – ale nemusí být nutně poslední. Líbí se mi styl i názory jejího trenéra Tomáše Hejduška. Velký otazník mám každopádně u Zlína a Teplic."

Překvapení: Plzeň



"Řekl bych, že se hodně zvedne. Překvapení by to pro mě nebylo, pro veřejnost ale možná ano. Přišel nový majitel, navíc Viktorka dobře doplnila mužstvo. Podle mě bude pražským 'S' šlapat dost na paty, a může být i výš."

Ladislav Vízek

Mistr: Slavia



"Jasná tutovka, alespoň pro mě tedy ano. Pokud se spletu, už budu fakt mlčet jako hrob."

Nejlepší střelec: Václav Jurečka



"Ale může to být i někdo jiný ze Slavie, Sparty nebo z Plzně. Pan střelec přišel teď i do Sigmy, Lukáš Juliš střílet góly vážně umí."

Sestupující: Karviná, Teplice, Zlín nebo České Budějovice

"Tohle jsou vždycky smutné odpovědi. Nejblíže bude mít k sestupu asi Karviná, žádné velké zázraky se nedají čekat ani od Teplic, Zlína nebo Českých Budějovic. Říká se, že hodně oslabily Pardubice."

Překvapení: Bohemians

"Věřil bych ale i Liberci či Baníku. Ostrava tým dost omladila a já jsem na ni vážně hodně zvědavý."

Petr Rada

Mistr: Slavia, Sparta nebo Plzeň

"Jednoznačně to nemůžu říct. Slavia dva roky mistrem nebyla, teď dobře posílila, hlavně o Mojmíra Chytila. Zároveň ale přišla o Davida Juráska. Nezaspala ani Sparta, třeba Olatunji je dle mého velmi dobrý nákup. Přiřadil bych k nim ještě Plzeň, ta s novými majiteli bude silnější než dřív. Kdo bude slavit, si v tuto chvíli odhadovat netroufám."

Nejlepší střelec: Jurečka, Chytil nebo Olatunji

"Jurečka měl famózní konec minulé sezony a ukazuje, že se dostal do velmi dobré formy. Hodně gólů ale mohou dávat i Chytil s Olatunjim. Bude to někdo z téhle trojky."

Sestupující: Pardubice

"Odešla jim stoperská dvojice Hranáč–Vlček, která to dost držela, navíc i produktivní Janošek. To jsou celkem velké ztráty. Doufám, že si s tím trenér Radoslav Kováč nějak poradí, ale bude to mít dost těžké. Sestup každopádně nikomu nepřeji."

Překvapení: Baník Ostrava

"Myslím si, že příznivci Baníku by si fakt zasloužili, aby jejich klub hrál konečně v popředí. Mohlo by se to povést i díky majiteli Václavu Brabcovi a sportovnímu řediteli Luďku Mikloškovi. Ten dobře ví, co dělá. Taky doufám, že se nahoře udrží Bohemka."

Martin Pulpit

Mistr: Sparta, nebo Slavia

"Favorizovat jednoho z nich už před startem ligy podle mě nelze."

Nejlepší střelec: –

"To je pro českou ligu velice těžká otázka."

Sestupující: Zlín, Teplice, Pardubice nebo Karviná

"Ve spodku se nejspíš budou mezi sebou bít ti samí, co v minulé sezoně. Uvidíme po čtyřech kolech, až se soutěž trochu rozjede."

Překvapení: Baník Ostrava

"Je za pět minut dvanáct, aby Baník prokázal, že skutečně může patřit ke špičce soutěže."

Jan Rajnoch

Mistr: Sparta nebo Slavia

"Je hrozně těžké říct, který z nich to bude. Podle kurzů má o trochu větší šanci Slavia. Rozhodne se ale na jaře."

Nejlepší střelec: Václav Jurečka

"Naváže na povedený konec uplynulé sezony a potvrdí, že patří ke třem nejlepším útočníkům u nás."

Sestupující: Karviná, Zlín nebo Pardubice

"Karviná sice jako mančaft vypadá zajímavě, věřím tomu, že by mohla v první lize překvapit, ale boji o záchranu se nejspíš nevyhne. Stejně jako budou o záchranu bojovat i Zlín s Pardubicemi."

Překvapení: Teplice

"Dlouhodobě si jim nedařilo, ale nový realizační tým udělal na jaře obrovský kus práce. Dali mužstvo skvěle dohromady. I když nemají v kádru takovou kvalitu jako třeba Mladá Boleslav, tak věřím, že v tabulce půjdou nahoru."

Václav Němeček

Mistr: Sparta

"Samozřejmě věřím, že titul obhájíme."

Nejlepší střelec: Někdo ze Slavie

"Ta hraje pod Jindrou Trpišovským hodně ofenzivní fotbal, logicky se tak nabízí někdo od nich."

Sestupující: Karviná a Pardubice

"Pro nováčka to bude hodně těžké, stejně tak i pro Pardubice."

Překvapení: Baník Ostrava

"Ale velké překvapení by to být nemělo, protože ten by se v první čtyřce pohybovat prostě měl."

Michal Klesa

Mistr: Slavia

"Má nejkvalitnější, nejsilnější kádr. A jako slávista bych si moc přál, aby po dvou letech putoval titul zase do Edenu."

Nejlepší střelec: Václav Jurečka

"Slavia hraje dlouhodobě nejlepší fotbal, on z toho bude i nadále profitovat. Naváže na jarní formu."

Sestupující: Karviná a Teplice

"Upřímně, moc nevím, kdo by tam mohl skončit, ale řeknu Karvinou a Teplice."

Překvapení: Bohemians



"Nevím, jestli je to úplně překvapení, ale řekl bych, že zase nahoře by mohla být Bohemka. Ale řeknu Budějovice, trochu srdeční záležitost."