Baník by mohl vyjet do Arménie, tým Urartu ve 2. předkole Konferenční ligy zvítězil

Fotbalisté Baníku Ostrava mají ve 2. předkole Konferenční ligy podle očekávání blíže k souboji s Urartu. Arménský tým v prvním duelu úvodního předkola proti Kalevu potvrdil roli favorita a v Tallinnu po obratu díky dvěma brankám Edgara Movsesjana zvítězil 2:1. K postupu a duelu s Baníkem by Urartu za týden v domácí odvetě stačila i remíza.

Čtvrtý tým uplynulého ročníku arménské ligy v Tallinnu dominoval, držel míč 70 procent času a na střely zvítězil 22:6. Do vedení se ale dostal třetí celek minulé sezony estonské nejvyšší soutěže, v 11. minutě se po standardce prosadil obránce Teevali. Ve 28. minutě ale střelou nadvakrát srovnal Movsesjan a v 77. minutě pětadvacetiletý ofenzivní hráč dokonal obrat.

Baník s vítězem duelu Kalev – Urartu začne 2. předkolo za 14 dní doma, odvetu odehraje o týden později venku. Ostravané se v evropských pohárech představí po 14 letech. Ve 2. předkole vstoupí do hry i druhý český zástupce v Konferenční lize Mladá Boleslav, která se utká s litevským Transinvestem. Na cestě do hlavní fáze soutěže by Středočeši i Slezané museli přejít přes tři soupeře.

Výsledky předkola EKL