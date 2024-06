Los evropských pohárů se blíží. Všechny české kluby budou na úvod kvalifikace nasazené

Všech pět českých zástupců v příští sezoně evropských fotbalových pohárů bude na úvod kvalifikace nasazených. Sparťané mají při losu 2. předkola Ligy mistrů na výběr z 12 variant a narazit mohou například na polský Bialystok. Slavia, která vstoupí do kvalifikace o předkolo později, může dostat Twente Enschede. Nasazená bude i Plzeň ve 3. předkole Evropské ligy, kde si může zopakovat nedávný souboj se Servette Ženeva, a také Ostrava s Mladou Boleslaví ve 2. předkole Konferenční ligy.

Sparta coby český šampion zasáhne do mistrovské části kvalifikace a nasazena bude pouze ve 2. předkole. Až na Bialystok, v jehož kádru je i bývalý letenský obránce Michal Sáček, vzejde dalších 11 soupeřů z dvojzápasů 1. předkola. Papírově nejsilnější se zdá rumunský šampion FCSB. Letenští by na cestě do hlavní fáze Ligy mistrů, kterou naposledy hráli v sezoně 2005/06, museli přejít přes tři soupeře. V případném 3. a závěrečném předkole už by nasazeni nebyli.

Slavia a Plzeň vždy mezi nasazenými

Slavia jako vicemistr bude hrát nemistrovskou část kvalifikace a díky příznivému vývoji v závěru této sezony začne až ve 3. předkole. Červenobílí by museli na cestě do hlavní fáze zdolat dva soupeře a už teď mají jistotu, že by v obou případech byli nasazeni.

Ve 3. předkole mají na výběr ze čtyř variant. Los jim může přisoudit nizozemské Twente s českým reprezentantem Michalem Sadílkem, belgický Union Saint-Gilloise či vítěze dvou soubojů 2. předkola, v němž jsou Dynamo Kyjev, Partizan Bělehrad, Lugano a Fenerbahce Istanbul, které převzal slavný trenér José Mourinho.

Také Plzeň má jistotu, že bude po celou kvalifikaci nasazena. Viktoria obsadila v uplynulé ligové sezoně třetí místo a přešla na ni účast ve 3. předkole Evropské ligy poté, co se vítězem domácího poháru stala mistrovská Sparta. Západočeši dostanou úvodního soupeře ze sedmi variant.

Pevně danými možnými protivníky jsou Kryvbas a Servette, přes který Plzeň postoupila letos ve vyřazovací fázi Konferenční ligy. Jako vítěze 2. předkola může Viktorii los přisoudit Trabzonspor, Rijeku či Cercle Bruggy. Západočeši by případně byli nasazeni i v závěrečném předkole.

Baník s Boleslaví začnou už ve 2. předkole EKL

Zbylí dva čeští pohároví zástupci Baník Ostrava a Mladá Boleslav si zahrají kvalifikaci Konferenční ligy a oba do ní vstoupí ve 2. předkole. Stejně jako Sparta, Slavia a Plzeň budou na úvod mezi nasazenými.

Možných variant soupeřů mají 43, mnozí musejí přejít přes 1. předkolo. UEFA před losem rozdělí týmy do skupin a zúží možnosti. V případném 3. i závěrečném předkole už by Baník i Boleslav figurovaly mezi nenasazenými.

Boj o desáté místo

Česko se vrátí k pěti pohárovým zástupcům po dvou letech. Formát soutěží UEFA projde od nadcházející sezony změnou, nebudou se již hrát ve skupinách, ale jako jedna liga se všemi týmy.

Česko nečekaně zakončilo uplynulý ročník na 10. příčce v žebříčku koeficientů, což znamená pro přespříští sezonu jisté místo v hlavní fázi Ligy mistrů. Nadcházející sezonu začnou tuzemské kluby rovněž jako desáté se ztrátou pouhých 0,050 bodu na deváté Turecko a s náskokem téměř pěti bodů na jedenáctý Izrael.

Los 2. předkola pohárů se uskuteční 19. června, 3. předkolo se bude losovat 22. července.