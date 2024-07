Baník vyrazí ke druhému předkolu Konferenční ligy do Arménie, soupeřem mu bude tamější Urartu

Ostravský Baník čeká ve druhém předkole EKL výlet do Arménie.

Baník už ví, s kým se utká ve druhém předkole Konferenční ligy. Na Ostravany čeká arménský Urartu Jerevan, který si ve čtvrtek zajistil postup na úkor Tallinny Kalev. Zatímco první duel na estonské půdě vyhrál 2:1, v odvetě si favorit dvojzápasu postup pojistil triumfem 2:0. První vzájemný zápas s Urartu sehraje Baník, který se do pohárové Evropy vrátí po 14 letech, ve čtvrtek 25. července od 19:00 na vítkovickém stadionu.

Urartu zvládlo už první vzájemný zápas s Tallinnou Kalev a na její půdě ji přemohlo 2:1. O oba jeho góly se postaral Edgar Movsesyan. Arménský klub na výhru dosáhl i přesto, že mu chybělo šest členů kádru. Ti jsou totiž ruské národnosti, a estonské úřady jim proto odmítli povolit vstup do země. Čtvrtý tým uplynulého ročníku arménské ligy i tak v Tallinnu dominoval, držel míč 70 procent času a na střely zvítězil 22:6.

Překvapení jerevanský celek nepřipustil ani v odvetě, hned ve 12. minutě otevřel skóre domácí Mikayel Mirzoyan a stejný hráč přidal i pojišťující branku zkraje druhé půle. Estonci už se na odpor nezmohli a v součtu obou zápasů tak prohráli 1:4.

Průběh dvojutkání členové realizačního týmu Baníku bedlivě sledovali, na odvetu do Arménie dokonce osobně vyrazil skaut Jiří Neček. "Je dobře, že zápas uvidí na vlastní oči zblízka, navíc bude mít možnost prohlédnout si i tamní prostředí a přiveze užitečné informace," pochvaloval si trenér ostravského A-týmu Pavel Hapal v rozhovoru pro klubový web.

Statistiky utkání. Livesport

Celek z Jerevanu byl založen teprve v roce 1992, v letech 2014 a 2023 se stal mistrem Arménie. V uplynulém ligovém ročníku obsadil čtvrté místo. S českým soupeřem se v soutěžích UEFA dosud nesetkal.

Ve 2. předkole vstoupí do hry i druhý český zástupce v Konferenční lize Mladá Boleslav, která se utká s litevským Transinvestem. Na cestě do hlavní fáze soutěže by Středočeši i Slezané museli přejít přes tři protivníky.

První zápas s arménským soupeřem sehraje Baník na domácí půdě ve čtvrtek 25. července od 19:00. Odveta je na programu o týden později v Jerevanu.