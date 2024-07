Baník těsně před startem ligy hlásí další dvě posily, do Ostravy zamířil Holec a Fomba

Po odchodu Jiřího Letáčka do španělského Getafe získal fotbalový Baník Ostrava slovenského brankáře Dominika Holce (29). Bývalý gólman pražské Sparty, který chytal naposledy za Karvinou, podepsal smlouvu na dva roky. Na roční hostování přišel do Baníku malijský ofenzivní hráč Issa Fomba (23) z druholigového Vyškova. Čtvrtý celek uplynulého ligového ročníku to uvedl na svém webu.

Holec, který má na kontě i jeden start za slovenskou reprezentaci, dosud v české lize absolvoval 42 zápasů. Působil také v Polsku v Lechu Poznaň a Rakówu Čenstochová.

"Po odchodu 'Letyho' jsme do brankářské sestavy chtěli zkušeného i kvalitního gólmana. To Dominik splňuje. Jde sem s odhodláním zabojovat o své místo a věříme, že s našimi brankáři vytvoří kvalitní tým," řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Fomba na jaře hostoval ve Vyškově ze španělského Leganésu a ve 14 zápasech druhé ligy si připsal tři góly a dvě asistence.

"Je to zajímavý typ hráče do ofenzivy, který určitě není na svém výkonnostním stropu, může se dále zlepšovat a chceme s ním pracovat. Nebyli jsme sami z ligových klubů, kdo o něj měl zájem, proto nás těší, že se ve finále rozhodl pro nás," uvedl Mikloško. V minulosti nastupoval Fomba v druhé španělské lize za Málagu.