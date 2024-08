Další překážka pro Baník a Boleslav? V play off Konferenční ligy číhají Madaři či Norové

Ostrava a Mladá Boleslav ve středu, resp. ve čtvrtek rozehrají zápasy 3. předkola Evropské konferenční ligy, díky losu v Nyonu už však znají potenciální soky pro závěrečné play off. O účast v ligové fázi by se Baník utkal s lepším z dvojice Kilmarnock, Tromsö, Středočeši by narazili na vítěze dvojutkání Paks – Mornar.

Ostravu čeká už ve středu první utkání v Kodani a přejít přes třetí celek minulé sezony dánské Superligy je nadmíru složitý úkol. Pakliže by jej hráči Baníku přesto zvládli, narazí na skotský Kilmarnock, případně na norské Tromsö.

Tromsö obsadilo v minulém ročníku norské ligy třetí místo, v tom aktuálním je ale po více než polovině soutěže až třinácté pouhý bod nad sestupovými příčkami. Místo cesty za polární kruh by mohli Slezané letět na Britské ostrovy k duelu se čtvrtým týmem minulé sezony skotské ligy.

Kilmarnock už má s českým fotbalem zkušenosti, v roce 1998 v předkole Poháru UEFA dvakrát podlehl Olomouci. K Baníku byl los poměrně milosrdný, v osudí totiž číhala mimo jiné dvojice Panathinaikos – Ajax.

Boleslav má cestu do posledního předkola evropské klubové soutěže č. 3 snazší, los jí do cesty postavil Hapol Beer Ševa. První zápas odehrají Středočeši ve čtvrtek doma. Pokud izraelského soupeře zdolají, čeká na ně buď maďarský Paks, nebo Mornar z Černé Hory.

V jejich dvojutkání bude favoritem vicemistr maďarské ligy a vítěz tamního poháru. Paks začal ročník v Evropské lize, kde ale po domácím debaklu 0:4 překvapivě vypadl s Hunedoarou ze druhé rumunské ligy. Následně už v Konferenční lize vyřadil AEK Larnaku. Během letní přípravy podlehl 1:4 pražským Bohemians.

Mornar, který sídlí ve městě Bar, je na evropské scéně nováčkem. V minulé sezoně černohorské ligy obsadil druhé místo.

Při losování play off Konferenční ligy byla v osudí rovněž Plzeň. Viktoriáni by v případě neúspěchu v kvalifikaci Evropké ligy zabojovali o účast v ligové fázi KL s nejtěžším možným soupeřem, španělským Betisem, který byl soupeřem Sparty v základní skupině minulého ročníku Evropské ligy.

Úvodní zápasy jsou na programu 22. srpna, odvety o týden později. Všechny tři české týmy by zahájily dvojzápas na domácí půdě.