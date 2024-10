Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká ve čtvrtek proti Luganu domácí premiéra v hlavní fázi Konferenční ligy. Středočeši se v duelu 2. kola pokusí proti švýcarským vicemistrům získat první body, na úvod soutěže prohráli 0:2 na hřišti arménského celku FC Noah. Duel v Lokotrans Areně má výkop ve 21:00 a řídit ho budou kyperští sudí v čele s hlavním Chrysovalantisem Theulim.

Lokotrans Arena nesplňuje parametry pro evropské poháry, český klub ale dostal výjimku od UEFA. Hlavní fáze evropského poháru se vrací do Mladé Boleslavi takřka po 17 letech, Středočeši ale nejdou do duelu s aktuálně čtvrtým týmem švýcarské ligy v ideálním rozpoložení. V neděli remizovali 2:2 na hřišti Bohemians 1905, nevyhráli šestý soutěžní zápas v řadě a v nejvyšší soutěži jsou až desátí.

"Obdržet vyrovnávací gól v nastavení je vždycky těžké. Měli jsme spoustu možností přidat pojistku do otevřené obrany, ale nedaří se nám to prolomit," litoval kouč Andreas Brännström na tiskové konferenci. "Bohužel nám to výsledkově nevyšlo, jak jsme si představovali. Po výhře bychom se před Konferenční ligou cítili lépe, ale musíme to hodit za hlavu a pořádně se připravit na Lugano," přidal záložník Patrik Vydra.

Mladé Boleslavi úvodní kolo proti FC Noah vůbec nevyšlo a po šesti zápasech v předkolech poprvé v sezoně Konferenční ligy prohrála. Neporazitelnost ale v tomto ročníku stále drží na domácí půdě, kde v pohárech odešla poražena v jediném z posledních osmi zápasů.

Lugano zahájilo sezonu v předkole Ligy mistrů a po vypadnutí s Fenerbahce vyřadilo v Evropské lize Partizan Bělehrad. Pak ale nestačilo na další turecký tým Besiktas a "propadlo" se do Konferenční ligy. V ní si na úvod doma poradilo 3:0 s HJK Helsinky. Ani švýcarskému týmu nevyšla nedělní generálka, když v lize podlehl 0:2 na hřišti Yverdonu a prohrál po sedmi soutěžních utkáních.

Poslední zápasy Mladé Boleslavi. Livesport

Do Mladé Boleslavi nepřicestuje s týmem český záložník Roman Macek, který v tomto ročníku odehrál jen 192 soutěžních minut a není na soupisce pro Konferenční ligu.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže hraje od této sezony novým formátem. Všem týmům přisoudil los v ligové fázi jednoho soupeře z každého ze šesti výkonnostních košů. Všechna mužstva odehrají tři zápasy doma a tři venku. Výsledky se započítají do celkové tabulky, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 celků bude hrát 1. kolo play off.

Tabulka Konferenční ligy