Rekordman Matějovský. Stal se nejstarším hráčem do pole, jenž kdy nastoupil v evropských pohárech

Záložník fotbalistů Mladé Boleslavi Marek Matějovský (42) se stal díky startu v úvodním zápase svého týmu v Konferenční lize nejstarším hráčem do pole, který kdy nastoupil v evropských pohárech. Na hřišti arménského Noahu naskočil na trávník v 89. minutě. Bývalému reprezentantovi je dnes 42 let, devět měsíců a 13 dní.

Co se týče Konferenční ligy, jež se hraje teprve od roku 2021, tam Matějovský vytvořil absolutní maximum. Dosavadního rekordmana, brankáře Pepeho Reinu, překonal o víc než dva roky. Ve zbývajících soutěžích kralují gólmani – v Lize mistrů Marco Balotta z Lazia (43 let a 252 dní), v Evropské lize Brad Friedel z Tottenhamu (42 let a 173 dní). Američan byl přitom mladší než Matějovský.

Český ironman za sebou nechal i oba držitele věkového maxima soutěží mezi hráči do pole. V nejprestižnější soutěži je to Portugalec Pepe, jemuž bylo letos v březnu v den střetnutí jeho Porta s Arsenalem v osmifinále play off 41 let a 15 dní. O pár měsíců dřív se navíc stal díky trefě do sítě Antverp nejstarším střelcem soutěže.

Evropské lize v tomto ohledu vévodí dlouhověký Španěl Joaquín, jenž loni v březnu oblékl dres Betisu v osmifinále vyřazovací části s Manchesterem United ve věku 41 let, sedmi měsíců a 23 dní. V listopadu předešlého roku se stal díky zásahu proti Ludogorci i nejstarším střelcem (41 let a 56 dní).

Matějovský poprvé hrál evropské poháry také za Boleslav, v červenci 2006 v jejím premiérovém vystoupení řídil dvěma trefami výhru nad Valerengou Oslo 3:1 ve druhém předkole Ligy mistrů. "Vybavují se mi spíš vzpomínky na to, jak jsem před 17 lety v boleslavském dresu hrál v Evropě naposledy. Máme z účasti v Konferenční lize všichni radost, protože dlouhá léta jsme se snažili do skupiny poháru dostat," povídal Matějovský před utkáním.

Teď se může těšit i z výjimečného rekordu.