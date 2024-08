Hapal před Kodaní zmiňoval sebevědomí ostravských hráčů: Nesmíme se tady podělat

Pavel Hapal povede své svěřence do bitvy v kodani.

Trenér Ostravy Pavel Hapal (55) věří, že jeho svěřenci ve středečním úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy v Kodani nepodlehnou nervozitě ani bouřlivé atmosféře a předvedou to nejlepší, co v nich je. Podle kouče mají Slezané proti dánskému favoritovi šanci uspět pouze tehdy, pokud budou hrát maximálně kompaktně a odhodlaně. Řekl to v rozhovoru s novináři.

Baník se vrátil do pohárů po 14 letech, ve 2. předkole přešel přes arménské Urartu. Kodaň je o několik tříd lepším soupeřem. "Osobně si myslím, že pro většinu kluků je to zatím v současné době vrchol jejich kariéry. Spousta z nich něco takového nezažila. Jen věřím, že do zápasu půjdou s velkým sebevědomím a budou se chtít ukázat. Je to pro ně zase cesta dál," uvedl Hapal.

"Kodaň je velikým favoritem tohoto dvojzápasu. Ale historie fotbalu dostkrát ukázala, že ne vždy favorit vyhraje a postoupí. Uděláme vše pro to, abychom byli my ti šťastnější," doplnil bývalý český reprezentant.

Ve své hráčské kariéře zažil řadu velkých zápasů. "Vždy jsem měl v takových utkáních v sobě motivaci, že jsem chtěl soupeři ukázat, že jsem lepší než on. Ať to byl hráč, který na mě hrál, nebo celé mužstvo. Zápasů na téhle úrovni mám odehraných dost a doufám, že to na kluky přenesu," uvedl Hapal.

"Důležité bude, aby každý hráč ukázal to nejlepší ze sebe, co umí. Myslím, že jsme velmi dobře fyzicky připraveni, běžecky jsme na tom velice dobře. Teď se z toho prostě nepodělat a předvést, co v nás je," doplnil bývalý hráč Olomouce, Leverkusenu či Tenerife.

Kodaňský celek v minulé sezoně v kvalifikaci prestižnější Ligy mistrů vyřadil pražskou Spartu a pak nečekaně došel až do osmifinále. "Jsou neskutečně silní na míči, dokážou si v ofenzivě vypracovat situace. Víme ale i jejich slabé stránky a věřím, že je zítra z toho nějak potrestáme," přál si Hapal.

"Hrají v rozestavení na čtyři obránce, to je jasně čitelné. Mají výborného hrotového útočníka. Sice mladého, devatenáctiletého, ale s výborným pohybem, dobrou koncovkou. Na to si budeme muset dát veliký pozor. Ale oni jsou silní na všech postech, mají spoustu reprezentantů. Jedině naše kompaktnost a odhodlání nám může pomoci," mínil Hapal.

Jeho tým vzhledem ke středečnímu termínu úvodního zápasu v Kodani uspěl s žádostí o odložení ligového duelu v Karviné a o víkendu v domácí soutěži nehrál. "Dnes bylo cestování, předtím cestování (z Arménie). Určitě nám to pomohlo. Mohli jsme potrénovat, atmosféra byla velice dobrá. Věřím, že se to zítra projeví na hřišti," uvedl Hapal.

Těší se na vyhlášenou kulisu kodaňského stadionu Parken. "Atmosféra je tu ohlušující, fanoušci fandí po celý zápas. Přijede i spousta našich fanoušků. Takže věřím, že se připojí a bude to úžasné. Dva tisíce našich plus něco přes 20 tisíc domácích, bude to kotel," řekl Hapal.