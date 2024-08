Mladá Boleslav zvládla pod novým trenérem Andreasem Brännströmem odvetu 4. předkola fotbalové Konferenční ligy na hřišti úřadujících maďarských vicemistrů Paks. Vyhrála přesvědčivě 3:0, což ji po domácí remíze 2:2 poslalo po 17 letech do hlavní fáze evropského poháru. Středočeši, kteří prošli v předkolech přes tři soupeře, tak v základní části evropských pohárů doplní Spartu, Slavii a Plzeň.

Oba celky si svůj víkendový zápas odložily, aby se mohly plně soustředit na důležitý duel. Nový mladoboleslavský trenér Brännström tak měl celý týden na to, aby se s týmem seznámil po nečekaně odvolaném předchůdci Davidu Holoubkovi. A obstál. Středočeský klub se tak může těšit na prize money ve výši nejméně 80 milionů korun.

Už v 18. minutě se do obrovské šance dostal Lamin Jawo, kterého skvěle našel nenápadným centrem Patrik Vydra. Domácí brankář Barnabás Simon však vytáhl parádní zákrok a Jawovu hlavičku vyrazil nad břevno. Obratem se do velké příležitosti dostal domácí Zsolt Haraszti, který však nedokázal využít skvělé průnikové přihrávky a z velkého úhlu pouze trefil připraveného Matouše Trmala. Do šaten se tak šlo za bezbrankového stavu.

Do druhého poločasu vstoupili hosté mnohem aktivněji a hned po třech minutách se jim snaha vyplatila. Jawo udělal kličku soupeři a zpoza vápna krásně vymetl šibenici branky domácích. Bleskově mohl srovnat Attila Osvath, ten však v 51. minutě tváří v tvář Trmalovi selhal a míč poslal vedle branky. O čtyři minuty později se hostům podařilo zdvojnásobit náskok, když se po přímém kopu hlavou prosadil Martin Králik.

I přes tlak domácích se do slibných šancí dostávala spíš Boleslav, která hrozila z brejkových situací, a s poklidem si pohlídala postup. Ten ještě v nastavení zpečetil třetím gólem Matěj Pulkrab. Hlavní fázi evropských pohárů si Mladá Boleslav zahraje po dlouhých 17 letech a celkem to bude její třetí účast. Na své soupeře nebude muset čekat dlouho, los proběhne už v pátek.

Už teď je však jasné, že Boleslav svá domácí utkání soutěže odehraje v Hradci Králové. Její Lokotrans Arena totiž nesplňuje podmínky UEFA. Pětitisícový stadion nemá požadovanou kapacitu pro pořádání utkání hlavní fáze evropských pohárů, která je stanovena na 8000 míst. Nová Malšovická aréna v Hradci pojme 9300 diváků. Východočeši hráli shodou okolností mezi lety 2021 až 2023 během výstavby svého stadionu právě v Mladé Boleslavi.