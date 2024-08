České kluby si podmaňují pohárovou Evropu. Sparta má nejlepší koeficient ze všech

Český klubový fotbal zažívá skvělé roky. V aktuální sezoně dokonce vládne evropskému národnímu koeficientu. Jak je to možné? Klíčová je skvělá bilance v probíhajících předkolech. České kluby vyhrály 16 z 21 dosavadních zápasů, k tomu přidaly tři remízy a i díky bonusu za postup Sparty do hlavní fáze Ligy mistrů zapsaly do koeficientu už 4,7 bodu.

Ptáte se, jak se k takovému číslu české kluby dobraly? Tady je odpověď. Za každou výhru v předkolech dostane tým jeden bod, za každou remízu polovinu. To při české bilanci 16-3-2 dělá 17,5 bodů. Dalších šest bodů Sparta získala jako bonus za postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Po úterních zápasech tak je český zisk na 23,5 bodech. Hodnota, která je nakonec podstatná pro tabulku národů, vznikne podílem celkového zisku počtem účastníků dané země. V českém případě se tedy celkový zisk 23,5 bodu vydělí pěti účastníky a výsledkem je 4,7 bodu.

Češi tak v tabulce bodového koeficientu této sezony přeskočili dosud vedoucí Portugalce (4,3 bodu). Na třetí místo vyskočili po postupu Salcburku do Ligy mistrů Rakušané (4,1), kteří budou mít spolu se Sturmem Graz poprvé v historii dva zástupce v základní fázi soutěže (to samé by se stalo Čechům v případě postupu Slavie). Na čtvrtém místě jsou pak Švédové (4,0), kteří jsou se 14 výhrami v tomto ohledu na druhém místě za Čechy a navíc mají ve hře ještě všechny čtyři kluby, které letos zasáhly do pohárů.

Až na dalších příčkách jsou tradiční lídři. Němci, Italové, Angličané a Španělé číhají zatím vzadu, ale to je dáno hlavně tím, že v předkolech mají jediného zástupce. Všechny jejich ostatní týmy začnou sbírat body až v hlavních fázích pohárů. Dosavadní zisk mají především díky šestibodovým bonusům jejich účastníků základní fáze Ligy mistrů.

Na sedmé místo se mezi giganty evropského fotbalu vklínilo jen obrovské překvapení letošního ročníku – Arménie (3,625). Ta má na kontě už 13 výher a s velkou pravděpodobností se hned dva jejich týmy představí v základní fázi Konferenční ligy.

Rekordní zisky pokračují

Češi díky aktuálnímu zisku 4,7 bodu podpořili pětiletý národní koeficient, na jehož základě získávají ligové soutěže počet míst v pohárech, potažmo přímý postup do všech tří evropských soutěží. Navazují na uplynulý rekordní ročník (13,5 bodu) a v součtu s tím aktuálním a třemi předchozími mají na kontě momentálně 38,25 bodu, což je řadí na vynikající deváté místo. To by zajišťovalo jistotu místa v hlavní fázi Champions League i pro mistra ročníku 2025/26.

Na osmé Belgičany sice Češi ztrácejí propastných 5,95 bodu, na desáté Turky, které měli na startu sezony před sebou, ovšem nyní mají náskok 2,65. Je to dáno především tím, že Galatasaray v úterý neuspěl v boji o Ligu mistrů s Young Boys Bern, a Turci tak stejně jako předloni nebudou mít mezi elitou žádného zástupce.

Tudíž si nepřipíší zmíněný šestibodový bonus. A ačkoliv mají v pohárech stále pět klubů oproti čtyřem českým, ty s vysokou pravděpodobností v této sezoně pomohou k devátému místu oproti minulému desátému.

A samotná Sparta? Díky šestibodovému bonusu za postup do základní fáze Ligy mistrů a zisku 5,5 bodu za pět výher a jednu remízu v šesti zápasech předkol má na kontě v této sezoně už 11,5 bodu. A vede! Na druhém místě je se ztrátou 2,5 bodu Salcburk, třetí je s osmibodovým ziskem Young Boys, tedy všechny tři týmy, které si zajistily v úterý postup do milionářské soutěže. Kvarteto přeskočilo dosavadního lídra – švédský Elfsborg, který získal 6,5 bodu za bilanci 6-1-0 po dosud unikátní jízdě předkoly Evropské ligy. Až poté následují všechny přímý účastníci Ligy mistrů se šesti body.

Co se týče bilance bodových zisků bez bonusů za účast v Lize mistrů, patří Spartě s bilancí 5-1-0 a 5,5 body druhá příčka právě za Elfsborgem (6,5). Dělí se o ni se dvěma překvapivými jmény, kterým zatím vycházejí předkola na jedničku – Slovanem Bratislava (4-3-0) a arménským týmem Noah (5-1-1).

Elfsborg a Sparta se navíc drží hned za čtveřicí Vitória Guimares, Bodö Glimt, Omonia Nikósie (všichni 5-0-0) a Viktoria Plzeň (3-0-0), která má z těch, co odehrály víc než jeden zápas, dosud stoprocentní pohárovou bilanci.

Dosáhne na bonus i Slavia?

Český koeficient má ve středu možnost navýšit Slavia (2 body) v duelu o Ligu mistrů s Lille. Sešívaní mají jistotu osmi evropských zápasů, které se hrají v základní fázi Ligy mistrů i Evropské ligy, nicméně šesti bonusovými body by českému koeficientu v případě postupu do LM výrazně přispěla.

O postup do Evropské ligy bude ve čtvrtek v Edinburghu proti Hearts bojovat Plzeň (3 body), která v prvním zápase vyhrála 1:0. O vidinu dalších minimálně šesti zápasů bude v Konferenční lize bojovat Mladá Boleslav (4 body), která v úvodním duelu remizovala s maďarským Paksem 2:2. Baník Ostrava, která vypadl ve 3. předkole Konferenční ligy s FC Kodaň, do koeficientu pomohl třemi body.

V základních fázích všech tří soutěží se na rozdíl od předkol za každou výhru klubu přičítají dva body a jeden za remízu. Další bonusy se navíc klubům přidávají za postup ze základní fáze do vyřazovacích bojů. V Lize mistrů i Evropské lize postupuje dál 24 ze 36 týmů.