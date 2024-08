Pomalé a soubojové, popsal utkání v Litvě Holoubek. Potěšili ho střídající hráči i fanoušci

David Holoubek dovedl Boleslav do 3. předkola Konferenční ligy.

Trenér Mladé Boleslavi David Holoubek (44) považuje postup přes litevský Transinvest za zasloužený. Středočeši po úvodní domácí výhře 2:0 zvítězili ve čtvrtek na umělé trávě ve Vilniusu 1:0. Podle kouče nebyla odveta na těžkém terénu snadná, předposlední celek litevské ligy ale jeho svěřence nedostal do větších potíží.

"Hráči si za celý dvojzápas postup zasloužili. Soupeř nás vlastně nijak neohrozil, ale i tak to bylo dost těžké utkání. Hráli jsme na umělé trávě, která nebyla pokropená, bylo to strašně pomalé, hodně soubojové," zhodnotil Holoubek v klubové nahrávce pro média.

Mladoboleslavští fotbalisté měli gólové příležitosti především v úvodním dějství, na rozdíl od domácího duelu se v něm ale neprosadili. "Je škoda, že jsme v prvním poločase nedali gól, měli jsme tam asi tři šance. Kdybychom jednu proměnili, byli bychom v dalším průběhu uvolněnější, uklidnilo by nás to," mrzelo bývalého kouče Sparty, Liberce nebo mládežnických reprezentací.

Statistiky utkání. Livesport

Favorit nakonec při svém návratu do Evropy po pěti letech zvládl i druhý zápas. V 78. minutě Matyáš Vojta zblízka z velkého úhlu napálil míč nekompromisně o břevno do sítě a oslavil svůj premiérový gól v A-týmu. Dvacetiletý útočník, jenž strávil jarní část minulé sezony na hostování v druholigovém Varnsdorfu, byl jedním ze sedmi hráčů mladších 21 let, které Holoubek poslal na hřiště.

"Pomohl nám výborný vstup střídajících hráčů, což přineslo i branku. Jsem za to rád, že ti mladí tam vlítnou, dají tomu drajv a energii," pochvaloval si mladoboleslavský kouč.

Do Litvy dorazily s týmem i zhruba dvě desítky nejvěrnějších fanoušků. Nyní se mohou těšit na další výjezd, ve 3. předkole se Středočeši utkají s izraelským Hapoelem Beer Ševa, který vyřadil bulharský tým Černo More Varna. "Naše fanoušky chci pochválit. Jeli sem několik hodin a celý zápas nás povzbuzovali, to je skvělé," ocenil Holoubek.

Program předkol Konferenční ligy