Ancelotti po dramatu s Alavésem nepanikařil, chválil výkon i souhru Bellinghama s Mbappém

Carla Ancelottiho (65) úterní těsné vítězství (3:2) proti Alavésu netrápí. Hosté sice dvěma góly v posledních pěti minutách základní hrací doby výrazně zdramatizovali koncovku zápasu, kouč Bílého baletu ale po jeho skončení nepanikařil a oplýval optimismem. Zkušený Ital své svěřence chválil za třígólové vedení i vytváření šancí a vyzdvihl souhru Kyliana Mbappého (25) s Judem Bellingham (21).

"Tohle je zkrátka fotbal, když si myslíte, že už je po zápase, necháte se rozhodit a dovolíte soupeři skórovat. Dodáte mu sebevědomí, zatímco to vaše je otřeseno. To je něco, co se ve fotbale děje pořád a co ani nikdy nevymizí. Samozřejmě nechceme, aby se to stávalo nám, to nechce nikdo. Musím ale zdůraznit, že náš tým hrál přes 80 minut opravdu, opravdu dobře a to nám dává jistotu do budoucna," řekl Ancelotti novinářům.

"Hráči hledali příležitosti různými způsoby, v přechodové fázi, dostávali přihrávky přes soupeřovy řady. Tým se zlepšuje, což je skvělé, protože program je velmi náročný. Připravujeme se na nedělní zápas, který nás bude stát spoustu sil," dodal Ital jehož svěřence čeká madridské derby. Atlétiko je s 12 body v tabulce LaLigy čtvrté a ve čvrtek ještě hraje na hřišti Celty Vigo.

Zklamaný byl Ancelotti z rozhodčích. "Opakuji to, co jsem řekl minule, změnilo se měřítko a my si na to musíme zvyknout. Dostali jsme čtyři žluté karty za protesty, musíme se jim zkrátka vyhnout a přizpůsobit se novým pravidlům, toť vše," uvedl zkušený kouč. S rozhodčím na konci zápasu debatoval, údajně mu řekl, že tresty byly přehnané.

Real zůstává po devíti zápasech ve všech soutěžích od začátku sezony neporažen a v tabulce LaLigy okupuje druhé místo se 17 body, jeden bod za vedoucí Barcelonou, která má zápas k dobru a ve středu bude hostit druhé Getafe. "Mbappé si vede skvěle, v útoku se nám daří," pochválil Ancelotti pokrok francouzského útočníka. Těší ho i výkon Judea Bellinghama, duo dobře zakombinovalo a bývalý hráč PSG tak vstřelil v bílém dresu už sedmý gól.

"Bellingham roste, asistoval Mbappému a odehrál velmi dobrý zápas. Potřebuje si zvyknout na to, že bude hrát trochu víc uvnitř pole, jako tomu bylo loni. Nepotřebuji po něm, aby dával góly. S kádrem, které máme, můžeme skórovat kdykoli. Proti týmu s nízkým blokem, jako je Alavés, je to složitější," dodal na závěr Ancelotti.

Tabulka LaLigy