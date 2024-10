Barcelona dopsala Szczesného na soupisku pro Ligu mistrů, kdy se polský brankář dočká debutu?

Očekává se, že polský gólman Wojciech Szczesny (34) využije reprezentační přestávku k tomu, aby zapracoval na své formě a později v říjnu se postavil do brány věhlasné Barcelony. Uvidí ho její fanoušci mezi třemi tyčemi hned po návratu ligové soutěže?

Jak v úterý pozdě večer informoval deník Mundo Deportivo, Szczesny už má zelenou nejen pro španělskou ligu, ale také pro Ligu mistrů. UEFA schválila změnu na soupisce Barcelony, která z ní vyřadila zraněného Marca-Andrého ter Stegena a nahradila ho 34letou posilou z Polska.

Připomeňme, že německý brankář utrpěl zranění, které ho vyřadilo do konce sezony. Hansi Flick proto potřebuje nově uspořádat brankářskou hierarchii a bude chtít Szczesného zapojit do týmu i tím, že ho vyzkouší v ostrém zápase.

Při víkendovém výjezdu Alavésu na to bylo příliš brzy, protože Szczesny stihl po návratu z důchodu jen pár tréninků s týmem a stále se dostává do ideálního rozpoložení. Flick o tom ostatně otevřeně promluvil. "V zápase s Alavésem se neobjeví, protože potřebuje čas. Po reprezentační přestávce už bude naplno zpátky," řekl před nedělní výhrou 3:0 německý trenér.

Polák by měl dostat šanci po reprezentační přestávce, která by měla sloužit jako závěrečné přípravné období. Prvním zápasem po jeho návratu do ligového dění bude 20. října střetnutí Barcelony se Sevillou na Montjuicu a právě tehdy by se měl Polák – podle Rogera Torella z Mundo Deportivo – poprvé postavit mezi tyče ve Španělsku.

Nadcházející program Barcelony. Livesport

Brankářskou jedničkou Blaugranas však zůstává Iňaki Peňa. Barcelonu však čeká na přelomu října a listopadu náročný program, při němž dostanou prostor oba gólmani. Katalánský klub se postupně utká se Sevillou, Bayernem, Realem Madrid a za 14 dní ho čeká derby s Espaňolem.