Že vydělávám 37 milionů eur? To je směšné. De Jong otevřeně o návratu a traumatu ze zranění

Frenkie de Jong (27) se opět stal mediálním terčem. Spekulace, jak moc by odchod Nizozemce zadlužené Barceloně pomohl, se znovu šíří fotbalovým světem. Nahrál tomu fakt, že šikovný záložník dlouhodobě nebyl fit. Nejen o návratu na trávník De Jong, který už stihl 15 minut v úterním zápase Ligy mistrů proti Young Boys, otevřeně promluvil pro klubový web.

Mediální tlak a výrazně větší pozornost mimo hřiště přinesly De Jongovi nechtěnou nevraživost některých fanoušků. Doma mezitím prožíval těžké období bez fotbalu. "Bylo to velmi složité období, fotbal miluji, je to moje celoživotní vášeň. Když nemůžete hrát a přijdete o ty nejdůležitější a největší zápasy, ať už s Barcou nebo o Euro...," začal Nizozemec rozhovor.

Jak se ukázalo, zranění bylo vážnější. Frenkie vynechal 38 zápasů – nejen v dresu Barcelony, ale i za národní tým. Nemohl tak reprezentovat zemi na posledním mistrovství Evropy v Německu. "Tři zranění ve stejném kotníku mi způsobila lehké psychické trauma, ale postupně získávám sebevědomí, abych mohl znovu tvrdě kopat do míče a chodit do soubojů. Daří se mi, jdu krok za krokem," přiznal psychicky náročné období.

Suma mimo realitu

Přesto všechno je sedmadvacetiletý středopolař přesvědčen, že se před zaplněné tribuny brzy vrátí. Mimo zranění ho trápí, že byl médii vykreslen jako hráč, který jde jen po penězích. "Není pravda, že vydělávám 37 milionů eur. To je vysoká částka a hlavně velmi, velmi vzdálená realitě. Je to absurdní. Mám k ní hodně daleko. Ale chápu lidi, kteří jsou frustrovaní," překvapil dál v obsáhlém rozhovoru.

"Říkají, bere hodně peněz, nechce jít na operaci, je na dovolené, netrénuje... Skutečnost je ale jiná. Nic z toho není pravda. Zotavoval jsem se, procházel jsem a procházím těžkým procesem. Všechno se zlepšuje, jsem blízko návratu," ujistil De Jong fanoušky.

Operace

O tom, zda by měl se zraněným kotníkem podstoupit operaci s klubovými lékaři dlouho diskutoval. Obě strany se nakonec shodly, že nejlepší bude pokračovat v konzervativní léčbě a do kotníku chirurgicky nezasahovat. "Všichni v klubu jsme to viděli jako nejlepší možnost. Na veřejnosti to bylo prezentováno jinak. Vůbec nechápu, odkud se tyto fámy berou. Nejsou pravdivé," vrátil se k dalšímu dlouho diskutovanému tématu.

De Jongova zranění. Livesport

De Jong má v klubu velkou podporu, o tom svědčí i fakt, že se před novou sezonou stal jedním z kapitánů týmu. "Je to velká čest. Jako vždy do toho dám všechno. Chci jít lidem i spoluhráčům dobrým příkladem. Nejdřív ale musím být fit, pak se pustím do dalších cílů," reagoval na kapitánskou pásku.

Návrat v Lize mistrů

Nizozemec chyběl na trávníku od konce dubna, kdy se zranil při prohře 2:3 v El Clásicu. Původní prognózy hovořily o několika týdnech, z těch se nakonec vyklubalo pět měsíců. Frenkie se Hansi Flickovi hlásil o něco dříve, než bylo plánováno. Své první minuty v Lize mistrů si připsal před vlastními fanoušky v utkání proti Young Boys Bern. Při výhře 5:0 odehrál závěrečných 15 minut.