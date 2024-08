Barcelona našla v akademii další klenot, 17letého Bernala přirovnávají k Busquetsovi

Marc Bernal (17) byl ještě před měsícem ve fotbalovém světě velkou neznámou, díky vynikajícímu turnaji v USA si však vydobyl místo v základní sestavě Barcelony. Levonohý záložník na sebe upozornil pozoruhodnými výkony v předsezonní přípravě a pokračuje v nich i na startu LaLigy. Talentovaného hráče dokonce pochválil i Pep Guardiola (53). Dokáže odchovanec barcelonské akademie v tomto tempu vytrvat?

Setrvání Ilkaye Gündogana v Barceloně trvalo pouhý rok, nyní se německý záložník vrací zpět do Manchesteru City. I přes napjaté vztahy mezi ním a koučem Hansi Flickem se hlavní důvod jeho odchodu jeví jako čistě sportovní záležitost – navzdory tomu, že klubový prezident Joan Laporta nebyl spokojený s jeho nadstandartním platem. Nový trenér si tak do hlavního mužstva vytáhl dva mladé hráče, kteří prošli katalánskou akademií La Masia – sedmnáctiletého Marca Bernala a dvacetiletého Marca Casadóa.

Aktuálně to vypadá, že místo ve středu zálohy Barcelony si vybojuje ten mladší z dvojice odchovanců. Teenager, jenž nastoupil v základní sestavě proti Valencii a Athleticu, ještě není tak populární jako jeho spoluhráči Lamine Yamal a Pau Cubarsí, má za sebou však velmi povedené zápasy proti největším hvězdám LaLigy. Rodák ze severu Španělska nastoupil i v předsezonních zápasech proti Manchesteru City, Realu Madrid, AC Milán či Monaku a vypadá to, že se zabydluje v základní sestavě.

Mapa přihrávek Marca Bernala v ligovém zápase proti Valencii. Opta by Stats Perform

Při výhře 2:1 nad Valencií strávil na hřišti 71 minut, během kterých pokazil pouze tři přihrávky a neztratil jediný míč. O týden později nechyběl ani u triumfu 2:1 nad Athleticem, tentokrát na pozici defenzivního záložníka odehrál 83 minut a z celkových 53 míčů ztratil pouze dva. Díky své výšce (1,91m) a statistikám připomíná legendu Blaugranas Sergia Busquetse.

Šikovný středopolař má před sebou ještě dlouhou a trnitou cestu, aby se dokázal alespoň z části přiblížit úspěchům muže, který byl klíčovou postavou Barcelony v posledních 15 letech. Kromě toho, že Bernal získal důvěru trenéra Flicka, hraje mladému Španělovi do karet i absence Gaviho, který se stále zotavuje po zranění kolene. Zraněný je navíc i Nizozemec Frenkie de Jong. Bernalův příchod do hlavního kádru tak výrazně zvyšuje konkurenci, cílem německého kouče je však najít ideální doplněk k hvězdnému Pedrimu.

Pochvala od Guardioly

Předsezonní turnaje v zámoří umožňují mladým hráčům vyniknout. Mezitím, co si klíčoví fotbalisté stále užívají dovolenou, jsou to právě odchovanci a mladíci, kdo mají šanci předvést se před davem v Americe. V roce 2023 byl Fermín López velmi blízko k odchodu z katalánského týmu, díky povedené přípravě si však upevnil místo v týmu a v rychlém časovém sledu se stal oporou Barcelony, mistrem Evropy a dokonce i olympijským vítězem.

V roce 2024 na něj navázal právě Bernal. "Bernal byl výjimečný. To jakým způsobem ovládá míč, i to jak hraje," řekl na adresu mladíka trenér Guardiola po přátelském utkání mezi Barcelonou a Manchesterem City v Orlandu, kde katalánský klub dokázal vyhrát 3:2 po penaltovém rozstřelu.

Mapa přihrávek Marca Bernala v libovém zápase proti Athleticu Bilbao. Opta by Stats Perform

"Na jeho věku nezáleží. Od předsezonní přípravy hraje velmi dobře a dnes pro nás byl velmi důležitý. Přináší věci, které jako tým potřebujeme," hodnotil v sobotu jeho výkon trenér Flick. U sedmnáctiletého hráče zatím však vznikla jedna oblast, ve které je velký prostor pro zlepšení.

Jedná se o hlavičkové souboje, ve kterých má Španěl velkou rezervu – například v utkáni s Bilbaem prohrál všechny čtyři. Ve hře ale vypadá jako zkušený hráč, co na podobné úrovni působí už 15 let. Na tak mladý věk je to ohromující, potřebuje však zesílit a nabrat svalovou hmotu.

Není se co divit, že si katalánský sportovní tisk o velkém talentu zjistil veškerou historii jeho působení v akademii Barcelony. V kategorii U7 nastoupil do 153 zápasů a nastřílel 243 gólů s průměrem 1,58 branek na zápas. S přibývajícím věkem tento poměr logicky klesl, v kategorii U11 ve 133 zápasech vstřelil 37 gólů. Pod vedením Rafy Márqueze nastoupil v rezervním týmu Barcelony ke 31 zápasům, ve kterých se dokázal prosadit dvakrát.