Barcelona nevzdává boj o vysněnou posilu. Ságu kolem Williamse by ráda brzy uzavřela

Mladý španělský fotbalista Nico Williams (22) je stále hlavní tváří sportovních novin ve Španělsku. Barcelona má o jeho služby velký zájem a dělá vše pro to, aby ho přivítala ve svém kádru, baskický tým však všem nabídkám zatím odolal a o budoucnosti rodáka z Pamplony tak ještě není rozhodnuto.

Katalánský velkoklub zaměřil svou pozornost na útočníka již dávno, ale po úspěšném vystoupení na mistrovství Evropy v Německu začala "honička". Williams svými kvalitními výkony pomohl k zisku zlata a zdálo se, že by mohl před sezonou změnit dres. Fanoušci Barcelony dokonce před necelým měsícem na oficiálním klubovém účtu sociální sítě TikTok přispívali symbolickými částkami ve snaze podpořit vedení k podpisu dvaadvacetiletého křídelníka.

Jeho současný zaměstnavatel Athletic Bilbao je však proti a podle několika zdrojů mu hodlá nabídnout lepší podmínky. Mladík v prosinci podepsal smlouvu do roku 2027 a před několika dny světem kolovaly zprávy, že je v klubu spokojený a přestup do Barcelony pro něj není prioritou. V baskickém týmu působí i jeho starší bratr Iňaki.

Podle deníku Mundo Deportivo se však představitelé Barcelony ještě nevzdávají a učiní poslední pokus o jeho získání do svých řad. Vedení klubu by rádo ságu uzavřelo do 23. srpna, protože o den později se Blaugranas utkají ve druhém kole nejvyšší španělské ligy s Bilbaem.