Hložek je blízko k přestupu do Anglie, zájem o jeho služby projevil nováček Premier League

Leverkusen pravděpodobně opustí Adam Hložek (22), jenž nenaplnil vysoká očekávání. Podle nejnovějších zpráv by měla bývalá opora Sparty zamířit na hostování do Leicesteru City, dohoda má obsahovat také povinný odkup ve výši 17 až 18 milionů eur i s bonusy.

Hložek do Leverkusenu přišel před dvěma lety ze Sparty, během zmíněného období se mu však nepodařilo trvale usadit v základní sestavě, proto se opakovaně spekulovalo o jeho odchodu.

Rodák z Ivančic byl spojován se Stuttgartem, nakonec to však vypadá, že se přesune do Anglie. Podle novinářů Fabrizia Romana a Floriana Plettenberga vede pokročilá jednání s Leicesterem City. Hložek by měl k nováčkovi Premier League zamířit na roční hostování s povinným odkupem ve výši 17 až 18 milionů eur. Český reprezentant se ještě musí s Foxes dohodnout na podmínkách.

Hložek má za Leverkusen na kontě 80 soutěžních zápasů s bilancí 14 gólů a 11 asistencí. V minulé sezoně se podílel na prvním německém titulu v klubové historii a slavil také zisk DFB-Pokalu. Bayer nebyl daleko od ceněného treble, ve finále Evropské ligy však podlehl Atalantě Bergamo.

Leicester letos vyhrál druhou ligu a po roce se vrátil do Premier League. Kapitánem týmu je sedmatřicetiletý útočník Jamie Vardy, který nedávno prodloužil smlouvu o další rok. Vardy je klubovou ikonou. V Leicesteru působí už 12 sezon, před osmi lety s ním získal titul a v sezoně 2019/20 byl nejlepším střelcem anglické ligy.