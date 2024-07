Brankář Letáček míří z Baníku do Getafe. Ve Španělsku podepsal smlouvu na čtyři roky

Fotbalový brankář Jiří Letáček (25) přestoupil z Baníku Ostrava do španělského Getafe. Český gólman podepsal s dvanáctým týmem minulého ročníku španělské ligy smlouvu na čtyři sezony. Oba kluby o transferu informovaly na sociálních sítích, finanční podmínky nezveřejnily. Baník Letáčkův přestup označil za nesmírně lákavý pro hráče a velice zajímavý ekonomicky, ale i reputačně pro klub.

"Odcházím za svým snem, ale strašně rád se sem budu vracet. Bez Baníku bych ten krok rozhodně neudělal,“ řekl Jiří Letáček, který v Ostravě odchytal 41 ligových zápasů a v uplynulé sezoně pomohl Baníku ke čtvrtému místu.

"Taková nabídka může přijít jednou za život. Lety po ní z pochopitelných důvodů skočil, asi málokterý hráč z naší ligy by odolal možnosti jít do Španělska s vidinou toho, že si zahraje La Ligu. Nesmírně lákavé pro hráče, velice zajímavé ekonomicky, ale i reputačně pro klub. Nejsme pod tlakem toho, že bychom museli prodávat za každou cenu hráče z osy mužstva, ale tento transfer přesně zapadá do kategorie těch, které dávají smysl pro všechny strany," řekl šéf sportovního úseku ostravského celku Luděk Mikloško.

"Je to navíc důkaz o tom, že jsme v Baníku schopni pracovat s hráči a posouvat jejich výkonnost výše, i na úroveň nejlepších evropských soutěží. Dává nám to i zpětnou vazbu v tom, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná i efektivní. Přejeme Letymu hodně štěstí ve Španělsku a nikde není psáno, že se třeba za nějaký čas naše cesty zase nespojí,“ dodal bývalý gólman Mikloško, který odchytal přes 350 zápasů na Ostrovech.

Letáček přišel do Baníku předloni z rodných Pardubic. V české lize bývalý mládežnický reprezentant odchytal 64 zápasů. V Getafe, které skončilo v minulé sezoně španělské ligy dvanácté, se popere o místo týmové jedničky.

