Flick po výhře nad Bilbaem chválil: Lewandowski přesně tohle umí, Raphinha byl fenomenální

Robert Lewandowski (36) opět dokázal, že je důležitou součástí barcelonského týmu. Trenér Hansi Flick (59) svého útočníka pochválil poté, co polský kanonýr gólem ve druhém poločase rozhodl o sobotní ligové výhře Katalánců nad Athleticem Bilbao. Zamlouval se mu také výkon křídelníka Raphinhy (27).

Po dvou kolech LaLigy má Lewandowski na kontě tři branky. Vítěznému gólu do sítě Bilbaa předcházely dva góly v úvodním utkání na hřišti Valencie, kterou Barcelona rovněž porazila 2:1.

"Znám Roberta velmi dobře a nemyslím si, že se vrátil do formy. Mám totiž za to, že přesně takové věci on prostě umí, vždy jsem ho tak vnímal," řekl Flick pro DAZN. Pod jeho vedením v Bayernu v letech 2019 až 2021 nastřílel Polák 83 gólů v 71 zápasech a získal několik významných titulů včetně trofeje pro vítěze Ligy mistrů v roce 2020.

"Jsem s ním spokojený, nejde jen o góly, které dává, ale také o jeho kolektivní úsilí a způsob, jakým předvádí vysoký a velmi efektivní presink. Po fyzické stránce je stoprocentní. Naprostý profesionál, který bere kondici velmi vážně. Ví, jak se vypořádat s tlakem, viděli jsme to po vyrovnávací brance ve druhém poločase. Skvělý hráč," dodal německý kouč.

Flick pochválil také brazilského křídelníka Raphinhu, který opět exceloval na pozici ofenzivního záložníka: "Rafa může hrát na jakémkoli útočném postu. Může hrát na pozici desítky nebo měnit místa, je fenomenální v presinku. Někoho takového jsme potřebovali, protože nám stále chybí několik hráčů."

Gavi, Ronald Araújo a Frenkie de Jong jsou zranění, zatímco novou posilu Daniho Olma Barcelona pro LaLigu zatím neregistrovala kvůli tomu, že by se klub nevešel do pravidel finančního fair play (FFP). Flick je však s týmem i jeho výsledky spokojen.

"Po dvou výhrách proti tak těžkým soupeřům a za takových okolností musím být velmi spokojený. V obraně si vedeme dobře," zhodnotil lodivod, jehož tým příště vyzve Rayo Vallecano.

