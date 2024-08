Snajpr Lewandowski vítěznou trefou prodloužil dominanci Barcelony nad Bilbaem

JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Barcelona ovládla v nové sezoně LaLigy také druhé utkání, když v domácím prostředí porazila Bilbao 2:1. Domácí neporazitelnost proti Baskům natáhla již na 23 ligových utkání především díky vítězné trefě Roberta Lewandovského. Polský snajpr má po dvou brankách do sítě Valencie na kontě už tři ligové góly.

Úvodní fáze tohoto střetnutí přinesla zajímavou taktickou bitvu, která ovšem nepřála ofenzivním choutkám na obou stranách. Tento stav trval až zhruba do poloviny úvodního dějství, kdy se jej rozhodl narušit Pedri, jenž geniálním pasem našel Raphinhu, a ten napálil míč směrem na branku, kde si jej ale bez problému pohlídal Álex Padilla.

O chvíli později už ovšem domácí vedli. Míč se po ubráněném přímém kopu dostal až k Laminu Yamalovi a ten tečovaným obstřelem trefil horní roh branky Basků. Ta se pořádně otřásla 10 minut před odchodem do šaten, když si Lewandowski vypracoval střeleckou pozici a napálil balon do tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Neproměněná šance polského kanonýra se domácím vymstila ještě před koncem poločasu. Oihan Sancet si totiž postavil míč k přímému kopu a nekompromisně jej poslal za záda Marca-Andrého ter Stegena. Lewandovského se držela střelecká smůla také po změně stran, neboť v úvodu druhé půle hlavičkoval opět jen do brankové konstrukce.

Čtvrthodinu před koncem se ovšem potvrdilo staré známé pravidlo do třetice všeho dobrého. Pedriho centr při pokusu jej odvrátit do bezpečí nasměroval Padilla přesně k nejlepšímu střelci polské reprezentace a ten podle svého zvyku napálil míč do sítě.

Ernesto Valverde jistě čekal, že jeho svěřenci zareagují a znovu stav duelu srovnají, místo toho však přišla pohodlná údržba ze strany Barcelony. Ta si tak těsný náskok pohlídala a zajistila si další domácí vítěznou ligovou premiéru. Naposledy na svém stadionu v první den soutěže padla v roce 2010.

