Je to sen, klub se mi velmi líbí, prohlásil po přestupu do Atlétika Sörloth

Stěhování nejlepších kanonýrů uplynulé sezony La Ligy pokračuje. Vítěz střelecké soutěže Artěm Dovbyk (27) se z Girony přesunul do AS Řím a klub vyměnil také druhý na pásce Alexander Sörloth (28). Norský útočník se přesunul z Villarrealu do Atlétika Madrid, kde by chtěl navázat na povedenou sezonu. "Je to sen," připustil v prvním rozhovoru pro klubový web.

Sörloth působí v LaLize již čtvrtou sezonu. Španělskou kapitolu začal psát v Realu Sociedad, kam přišel na hostování z Lipska. Po jedné sezoně o něj projevil zájem Villarreal a do Německa poslal nabídku ve výši 10 milionů eur. Die Bullen nabídku přijali a Nor zůstal na Pyrenejském poloostrově. Jeho kvalitní výkony v dresu Žluté ponorky sice nedostaly tým do evropských soutěžích, ale upoutaly pozornost Atlétika.

Gigant z Madridu nejdříve bojoval o krále střelců minulé sezony Artěma Dovbyka, ten se ale vydal do Itálie, konkrétně do AS Řím. Proto se Atleti rozhodli sáhnout po Sörlothovi, druhém nejlepším kanonýrovi uplynulého ročníku.

"Klub se mi velmi líbí, je jedním z největších na světě a každoročně bojuje o velké trofeje," uvedl osmadvacetiletý útočník po přestupu do Madridu. "Fanoušci jsou tady skvělí, podporují tým. Doufám, že pro ně budu dávat hodně gólů," dodal Sörloth, který v posledním ročníku LaLigy nastřílel 23 branek, což je téměř dvojnásobek toho, co vstřelil v předchozí sezoně.

Norský útočník si ve Španělsku vyzkouší třetí angažmá, v novém klubu proto neočekává sebemenší problém s jazykovou bariérou. Výhodou při aklimatizaci pro něj může být i to, že se v kabině madridského celku potká s bývalým spoluhráčem ze San Sebastianu Robinem Le Normandem. "Robina mám opravdu rád, je to můj kamarád a fantastický hráč, navíc je velmi silný v defenzivě," řekl o Sörloth o čerstvém mistrovi Evropy.

A v čem vidí svůj největší přínos na hřišti? "Jsem fotbalista, který chce střílet branky a asistovat svým spoluhráčům. Myslím si, že v tom jsem nejsilnější." První příležitost ukázat se fanouškům Atletů bude mít 19. srpna proti svému bývalému klubu Villarrealu.