Fotbalové přestupy ONLINE: Álvarez má nakročeno do Atlétika. Zamíří Hummels do Brightonu?

6. SPRNA

13:11 – PŘESTUP – Sevilla oznámila příchod záložníka Interu Milán Luciena Agoumého. Přestupová částka za 22letého hráče se pohybuje kolem čtyř milionů eur.

13:22 – JEDNÁNÍ – Záložník Celtiku Matt O'Riley je na seznamu vytipovaných posil anglického Brightonu, píše The Athletic. Dohody mezi kluby ale ještě dosaženo nebylo, s osobními podmínkami transferu už ale dánský reprezentant souhlasil.

13:11 – PŘESTUP – Obránce americké reprezentace Tim Ream změní působiště. Z anglického Fulhamu by měl zamířit do Charlotte FC působícího v MLS. Londýnský klub si za 36letého obránce pořídil náhradu v podobě Jorgeho Cuencyho.

13:02 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Chelsea Alfie Gilchrist odehrál v loňské sezoně za A-tým Blues 17 utkání, nadcházející ročník Premier League však stráví o patro níže. Na roční hostování ho zlanařil Sheffield United, kde v úterý absolvuje zdravotní prohlídku.

12:21 – PODPIS SMLOUVY – Z irského Waterfordu se do anglického Southamptonu stěhuje Romeo Akachukwu. Osmnáctiletý irský ofenzivní záložník či útočník zaujal v novém klubu na zkoušce a Saints se rozhodli získat jej natrvalo. Akachukwu odehrál za A-tým Waterfordu 35 utkání a dal v nich pět branek.

12:15 – SPEKULACE – Jadon Sancho by se i přes usmíření s trenérem Ten Hagem mohl stěhovat. Zájem o anglického křídelníka projevuje francouzský gigant PSG.

12:10 – JEDNÁNÍ – Argentinský mistr světa Julián Álvarez podle všeho po dvou letech opustí Manchester City. Úřadující šampion Premier League se podle britských médií dohodl na jeho přestupu do Atlética Madrid. Španělský klub má za čtyřiadvacetiletého útočníka zaplatit 75 milionů eur (1,9 miliardy korun), dalších 20 milionů eur můžou Citizens získat na bonusech. Za vyšší částku podle Sky Sports dosud žádný fotbalista z klubu neodešel. Více informací najdete v článku.

12:03 – SPEKULACE – Santiago Gimenéz padl do oka Nottinghamu Forest. Mexický útočník pomohl Feyenoordu vyhrát nizozemský Superpohár a zajistil tak Brianu Priskemu první trofej v novém klubu. Odhadovaná cenovka útočníka je kolem 40 milionů eur.

11:57 – SPEKULACE – Brighton má zájem o služby zkušeného stopera Matse Hummelse. Pětatřicetiletá legenda Borussie je stále na volné noze. Sám hráč ale neví, jestli bude v kariéře ještě pokračovat.

5. SRPNA

23:41 – HOSTOVÁNÍ – Český reprezentant Ladislav Krejčí uvítá v kabině Girony nového spoluhráče. Pro španělský klub se nejedná o neznámé jméno, Oriol Romeu přestoupil do Barcelony minulé léto právě od Blanquivermells. Teď se dvaatřicetiletý španělský defenzivní záložník stěhuje v rámci Katalánska zpět formou ročního hostování. Hráč, který byl představen fanouškům v pondělí večer, se připojí k týmu o den později.

22:09 – SPEKULACE – Anglický obránce Marc Guéhi by mohl v rámci Premier League vyměnit angažmá. Podle informací italského novináře Nicola Schiry je hráč, kterého aktuálně zaměstnává Crystal Palace, domluven na podmínkách pětileté smlouvy s Newcastlem. Aktuálně probíhají jednání mezi oběma anglickými celky o přestupové částce.

20:22 – SPEKULACE – Alex Král míří podle informací novináře Mattea Moretty na hostování s opcí do Espaňolu, nováček La Ligy by za reprezentačního záložníka v případě uplatnění opce měl zaplatit tři miliony eur. Král strávil uplynulou sezonu v Unionu Berlín, jehož kmenovým hráčem se stal až 1. července po vypršení smlouvy ve Spartaku Moskva. Více informací najdete v článku.

19:19 – PŘESTUP – West Ham dotáhl přestup Niclase Füllkruga z Dortmundu. Londýnský klub za německého útočníka zaplatí 27 milionů eur (zhruba 682 milionů korun) a dalších pět milionů eur zůstává ve hře na bonusech. Hannoverský rodák podepsal s novým zaměstnavatelem čtyřletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

19:16 – PŘESTUP – Po zranění Davida Juráska, který si v přípravném utkání zlomil ruku, angažoval Hoffenheim rakouského reprezentanta Alexandera Prasse. Třiadvacetiletý záložník přestoupil z mistrovského Sturmu Graz, podle agentury APA za něj bundesligový celek zaplatil 11 až 12 milionů eur (303 milionů korun). Prass podepsal víceletou smlouvu.

18:50 – PODPIS SMLOUVY – Hradec Králové hlásí zvučnou posilu do zadních řad, z Jižní Koreje se pod Bílou věž vrací odchovanec Východočechů Tomáš Petrášek. Vítěz polské Ekstraklasy i tamního poháru podepsal s aktuálně pátým celkem Chance Ligy smlouvu na tři roky. Více informací najdete v článku.

17:41 – PŘESTUP – Monza by měla v blízkých hodinách podepsat dvaadvacetiletého brankáře Semuela Pizzignacca z druholigového FeralpiSala. Italský klub tak reaguje na odchod Michele Di Gregoria, který přestoupil před pár dny za 20 milionů eur (asi 500 milionů korun) do Juventusu.

17:28 – SPEKULACE – Podle novináře Davida Ornsteina je Atlético blízko podpisu argentinského útočníka Juliána Álvareze z Manchesteru City. Klub ze španělské metropole by zaplatil minimálně 70 milionů liber (více než dvě miliardy korun), které by byly rozděleny do pěti splátkových období.

17:19 – PŘESTUP – Mallorca uvolnila Predraga Rajkoviče do Al Ittihadu. Španělský celek za osmadvacetiletého brankáře dostane odstupné 11 milionů eur (asi 275 milionů korun).

17:06 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Linus Gechter spojil i svoji další budoucnost s Herthou BSC. Dvacetiletý obránce s druholigovým německým klubem prodloužil smlouvu do roku 2027.

16:46 – PŘESTUP – PSG oznámilo zisk Joãa Nevese z Benfiky, která může s bonusy obdržet až 70 milionů eur (téměř 1,8 miliardy korun). Devatenáctiletý záložník s francouzským mistrem podepsal pětiletou smlouvu. Opačným směrem se na roční hostování s opcí vydá Renato Sanches. Více informací v článku.

16:37 – PODPIS SMLOUVY – Rumunskou reprezentaci převezme Mircea Lucescu, který se vrací do prostředí, kde již působil mezi lety 1981 až 1986. Devětasedmdesátiletý kouč nahradí Edwarda Iordanesca.

16:28 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Alfie Gilchrist patří bezpochyby k největším talentům akademie Chlsea. Příští sezonu však bude dvacetiletý stoper hájit barvy Sheffieldu United, kam se přesune na roční hostování. Rodák z Londýna by měl v úterý absolvovat zdravotní prohlídku a tím by se měla výpůjčka zkompletovat.

16:08 – PODPIS SMLOUVY – West Ham United se chystá představit dvě posily. Niclase Füllkruga bude následovat Guido Rodríguez, který je bez angažmá po konci v Realu Betis.

16:01 – SPEKULACE – Vedení Leedsu by rádo přivedlo anglického křídelníka Jonathana Rowa z Norwiche. Jedenadvacetiletý hráč by tak přišel jako náhrada za Summervilla, který se před pár dny upsal West Hamu. Odhadovaná částka přestupu za Rowa je devět milionů eur (asi 225 milionů korun).

15:49 – SPEKULACE – Pokud Leverkusen v letošním přestupovém období opustí Jonathan Tah, bude chtít mistr Bundesligy přivést náhradu v podobě Joela Matipa. Kamerunskému stoperovi vypršela na konci června smlouva v Liverpoolu a aktuálně je volným hráčem. Sám dvaatřicetiletý obránce si dokáže představit, že posílí německý tým a rád by podepsal kontrakt minimálně do roku 2026.

15:30 – SPEKULACE – Jméno Federica Chiesy je v posledních dnech velmi často skloňované s možným odchadem z Juventusu. O šestadvacetiletého křídelníka se údajně zajímá několik klubů z Premier League – Arsenal, Manchester United a Tottenham. Kohouti by však preferovali přivést hrotového útočníka Dominica Solankeho, který zůstává prioritou.

15:24 – PŘESTUP – Paderborn znovu opouští Maximilian Rohr, tentokrát natrvalo. Devětadvacetiletý obránce zamířil do Elversbergu, jemuž se upsal na dvě sezony.

15:18 – SPEKULACE – FC Barcelona je zoufalá při snaze prodat Frenkieho de Jonga. O nizozemského středopolaře se v posledních dnech zajímal hlavně Manchester United, celý transfer přitom údajně neselhal na přestupové částce, ale na platu sedmadvacetilého hráče, který aktuálně pobírá v katalánském týmu 600 tisíc eur týdně.

15:03 – SPEKULACE – Tottenham by rád postoupil ve vyjednávání s Bournemouthem ohledně přestupu Dominica Solankeho. Odchovanec Chelsea nastřílel minulou sezonu v dresu Cherries 19 gólů a velmi na sebe upozornil, smlouvu na jihu Anglie má do roku 2027.

14:56 – SPEKULACE – Chelsea má stále ve svém hledáčku Samua Omorodiona. Španělský útočník má v Atlétiku Madrid smlouvu do roku 2028, Londýňané mají však s klubem ze španělské metropole velmi dobré vztahy a přesun dvacetiletého hráče by mohl navazovat na přestup Conora Gallaghera opačným směrem.

14:43 – HOSTOVÁNÍ – Fulham uvolnil Luka Harrise na další hostování. Devatenáctiletý záložník stráví nadcházející sezonu ve druholigovém anglickém Birminghamu City.

14:31 – SPEKULACE – Vedení Fiorentiny je velmi sebevědomé, že dokáže přivést jako volného hráče Davida de Geu. Španělský gólman byl dlouholetou oporou Manchesteru United, kde mu však v roce 2023 vypršela smlouva a minulou sezonu byl bez angažmá. Aktuálně je však blízko k podpisu smlouvy právě ve Violets.

14:18 – SPEKULACE – Eintracht Frankfurt prodá Williama Pacha do PSG a preferovanou náhradu si vyhlédl v Řecku. Bundesligový klub by rád přivedl Konstantinose Koulierakise z PAOKu Soluň, s nímž však - na rozdíl od dvacetiletého obránce - nenašel společnou řeč.

14:07 – SPEKULACE – Aktivní na přestupovém trhu nadále bude Slovan Liberec, který chce vyjma brankáře posílit také útok. Podle serveru infotbal.cz má severočeský celek minimálně čtyři zahraniční varianty, na nichž pracuje.

13:58 – PŘESTUP – Fiorentina se dokázala domluvit s Benátkami ohledně přestupu Tannera Tessmanna. Americký středopolař by tak měl být v nejbližších dnech oznámen jako nová posila italského velkoklubu.

13:45 – SPEKULACE – Monako by své obranné řady rádo posílilo o nizozemského stopera Jordana Tezeho. Čtyřiadvacetiletému hráči vyprší smlouva až příští rok, klub z jihu Francie by ho však rád přivedl už toto léto.

13:33 – PŘESTUP – Hoffenheim dotahuje příchod Alexandera Prasse ze Sturmu Graz. Podle reportéra Floriana Plettenberga ze Sky se odstupné včetně bonusů vyšplhá až na 12 milionů eur (asi 300 milionů korun).

13:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Gleison Bremer prodloužil v Juventusu smlouvu! Brazilský stoper se Staré dámě upsal do roku 2029, součástí kontraktu by měla být i výstupní klauzule, jejíž výše zatím nebyla odhalena.

13:14 – PŘESTUP – Jonathan Varane odchází ze Sportingu Gijón do Queens Park Rangers. Nevlastní bratr Raphaëla Varana se druholigovému anglickému klubu upsal na dva roky s opcí.

13:07 – SPEKULACE – Zástupci Manchesteru United jsou připraveni obnovit jednání s Bayernem Mnichov ohledně přestupů Matthijse de Ligta a Noussaira Mazraouiho. Oba hráči souhlasili s podpisem smlouvy do roku 2029, aktuálně tak závisí vše na tom jak se kluby dohodnou.

12:59 – SPEKULACE – Hlavní trenér Atlétika Madrid Diego Simeone se vyjádřil na adresu Joaa Félixe. "Pořád je kmenovým hráčem Atlétika, dokud tomu tak bude, bude muset o své místo v základní sestavě bojovat. Stejně tak jako všichni hráči v týmu," zmínil argentinský kouč.

12:48 – HOSTOVÁNÍ – Po návratu z hostování oznámilo vedení PSG Xavimu Simonsovi, že není v plánech klubu pro příští sezonu. RB Lipsko neváhalo ani vteřinu a mladého křídelníka si vypůjčilo na další rok. Jedenadvacetiletému hráči se v Německu zalíbilo a roční hostování v Sasku upřednostnil před nabídkami z Arsenalu, Manchesteru United a nebo Barcelony.

12:39 – SPEKULACE – Další kroky Ilkaye Gündogana by mohly vést do Turecka. Vyhlédl si jej totiž José Mourinho jako nový trenér Fenerbahce, klub údajně chystá nabídku pro Barcelonu.

12:24 – SPEKULACE – Poté, co kvůli Manchesteru United neuspělo PSG v závodu o Lenyho Yora, si Pařížané vyhlédli náhradu. Za 40 milionů eur (asi 1 miliarda korun) má podle Fabrice Hawkinse přestoupit Willian Pacho z Frankfurtu. U transferu dvaadvacetiletého stopera zbývá doladit už jen detaily.

12:15 – SPEKULACE – Jedenadvacetiletý útočník David Datro Fofana je blízko k potenciálnímu odchodu z Chelsea. Londýňané oznámili, že plánují minimálně 12 hráčů během letošního léta propustit a rodák z Pobřeží Slonoviny je jedním z nich. Největším zájemce je Leicester City, který by rád přivedl hráče na roční hostování s opcí.

12:07 – SPEKULACE – Connor Gallagher se přibližuje k přestupu do Atlétika Madrid. Podle italského novináře Fabrizia Romana jsou údajně již oba kluby domluvené na přestupové částce 40 milionů eur (asi 1 miliarda korun). Čtyřiadvacetiletý záložník však ještě do španělské metropole neodcestoval, s vedením je už ale domluvený na případných podmínkách smlouvy.

11:36 – SPEKULACE – Liberec s letním posilováním zdaleka neskončil. Slovenský brankář Ivan Krajčírik by měl podle serveru iSport.cz přijít na hostování s opcí. Hráč Widzewu Lodž ani klub samotný zatím nedosáhli konečné dohody se Slovanem. Stále teprve 24letý gólman přišel do Polska z Rožumberoku, krátce nato se ovšem zranil a v důsledku přetrvávajících potíží si nepřipsal jediný start.

10:24 – SPEKULACE – Obrovská posila. A v tomhle případě to platí dvojnásobně. O comebacku téměř dvoumetrového stopera Tomáše Petráška do Hradce Králové již server iSport.cz v minulosti informoval, nyní však diskuze nabraly spád a u víceletého kontraktu zbývá jen doladit detaily. Po sedmi letech v Rakówě zkusil trojnásobný český reprezentant japonskou nejvyšší soutěž, v Jeonbuku se ale netěšil hernímu vytížení.

10:16 – PŘESTUP – Niclas Füllkrug brzy přestoupí z Borussie Dortmund do West Hamu United. Německý reprezentant již absolvoval zdravotní prohlídku a během dneška podepíše tříletou smlouvu s opcí.

09:46 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Juventus si po půlroce znovu pojistí Bremera, který má kontrakt do roku 2028. Stará dáma v nové smlouvě navýší stávající výstupní doložku ve výši 60 milionů eur.

08:00 – PŘESTUP – Gabriel Sara po dvou letech opouští Norwich City. Brazilský záložník přestoupil do Galatasaraye, kterému se upsal na příštích pět sezon.

07:15 – SPEKULACE – Kde nakonec stráví aktuální sezonu Dávid Hancko? Slovenský obránce se po úspěšném Superpoháru nechal slyšet, že ve Feyenoordu zůstane rád. "Atlético Madrid? Nelíbilo se mi, jak média tvrdila, že jsem si postavil hlavu kvůli platu, který mi Atletico nabídlo... To není pravda. Už teď tady mám skvělou smlouvu. Pro mě to není o penězích. Určitě chápu, že Feyenoord požaduje více peněz, to ale není v mých rukou a já s tím nemohu nic dělat. Není to trest, když zůstanu ve Feyenoordu. Mám tento klub rád."

4. SRPNA

21:54 – SPEKULACE – Joao Félix nemá nejlepší vztah se svým zaměstnavatelem, čemuž nepomohlo slavení gólu do jeho sítě, když hostoval v Barceloně. Atlétiko by se jej rádo zbavilo, seriózním zájemcem je Aston Villa. Vedle ní o ofenzivního hráče usiluje i Benfica, ta si je však vědoma vysokých finančních nároků Portugalce.

21:39 – SPEKULACE – Zbrojovka Brno v důsledku pádu do druhé ligy řeší potenciální odchody hráčů. Kouč Jaroslav Hynek potvrdil, že by brzy mohl odejít Wale Musa Alli, jenž se loni napříč soutěžemi přímo podílel na 13 gólech. Křídelník, který v uplynulé sezoně hostoval v Českých Budějovicích, již obdržel zajímavou nabídku od nejmenovaného klubu. Do nejvyšší tuzemské soutěže by se také rád vrátil zkušený snajpr Jakub Řezníček.

20:57 – SPEKULACE – Connor Gallagher zatím stále nepodlehl tlaku Chelsea a Atlétika, jejichž cíl je zkompletovat přestup za 40 milionů eur. Klub z Madridu se tak slovně dohodl s 21letým Javim Guerrou i jeho zaměstnavatelem Valencií pro případ, že anglický reprezentant odmítne. Gallagher by preferoval dlouholetý kontrakt s Blues, více informací v článku.

20:29 – SPEKULACE – Poté, co Davidu de Geovi nevyšly námluvy s Janovem, se do hry zapojila Fiorentina. Brankář, který je již přes rok bez angažmá, měl původně i na Fialky nerealistické platové nároky. Měly by se však blížit další kola diskuzí s klubem z Florencie, uvádí novinář Alfredo Pedulla.

20:07 – SPEKULACE – Barceloně se nadále nedaří odbavit do Al Hilalu Brazilce, kterého pořizovali jako velký příslib do budoucnosti. Vitor Roque přestoupil do Katalánska teprve půl roku zpátky za 40 milionů eur, zatím se ale jeho akvizice jeví jako chyba ze strany sportovního ředitele Deca. Mladý forvard odmítnul již druhou nabídku od saúdského celku.

19:51 – PŘESTUP – Mladší nevlastní bratr Raphaela Varana se stěhuje do Anglie krátce po té, co ji jeho starší sourozenec opustil. Jonathan Varane přestoupil do druholigového QPR za 1,4 miliony eur. Rozloučil se tak se slunným Španělskem, kde hájil barvy Gijonu, taktéž celku z druhé nejvyšší soutěže.

19:39 – PŘESTUP – Zatímco Chelsea nenasytně nakupuje nadějné mladíky v zahraničí, nedaří se jim udržet ty své. Teprve 16letý supertalent z Cobhamu Ryan McAidoo posílil akademii Manchesteru City. Mezitím Londýňané usilují o podobnou pozici hrajícího Gabriela Meca z Gremia, jenž se taktéž narodil v roce 2008.

19:17 – SPEKULACE – Leverkusen se již chystá na potenciální odchod Jonathana Taha do Bayernu. Jako volný hráč by úřadujícího šampiona mohl posílit Joel Matip, jehož poslední štací byl Liverpool. Kamerunec by tak ve svých 32 letech stále nevygeneroval jedinou korunu za přestup pro svůj klub. Za celou kariéru totiž byl dlouhodobě věrný Schalke a poté Reds, do obou týmů přitom přišel zadarmo.

17:56 – SPEKULACE – AC Milán usiluje o pravého beka Tottenhamu. Emerson Royal přišel ke Spurs před třemi lety z Barcelony za 25 milionů eur, nyní Rossoneri nabídli za Brazilce o 10 milionů méně. Přestup by již měl být na spadnutí, po jeho zkompletování budou Londýňané hledat náhradu.

17:37 – SPEKULACE – Novinář Nicoló Schira potvrdil zájem Empoli o Lukáše Provoda. Vyvrátil tak informace serveru infotbal.cz, podle nichž jednání již skončila kvůli finančním požadavkům sešívaných. Nové informace odhalují i délku smlouvy, Provod by mohl v Serii A hrát minimálně do roku 2028.

17:21 – PODPIS SMLOUVY – Bývalý křídelník Arsenalu Nicolas Pépé podepsal jako volný hráč smlouvu ve Villarrealu. Gunners hráče z Pobřeží slonoviny koupili za astronomických 80 milionů eur, po pěti letech ale odešel zadarmo do Trabzonsporu. Nyní jako volný hráč posílil Žlutou ponorku.

15:45 – SPEKULACE – Julián Álvarez zvažuje kvůli hernímu vytížení odchod z Manchesteru City, vážným zájemcem přitom má být Atlético Madrid. Pep Guardiola ale o svého útočníka nechce přijít a nadále s ním počítá.

14:20 – SPEKULACE – Až 13 milionů eur by mohlo vyinkasovat Getafe za Gastona Álvareze. O uruguayského obránce je totiž zájem v Saúdské Arábii, konkrétně od Al Qadisiyahu.

12:50 – SPEKULACE – Jordan Teze se výraznou měrou podílel na titulu PSV Eindhoven a dobrými výkony si řekl o pozornost v zahraničí. Čtyřiadvacetiletého obránce si vyhlédlo Monako.

10:25 – SPEKULACE – Barcelona se chce rozloučit s Clémentem Lengletem, jenž by se mohl přesunout v rámci La Ligy. Devětadvacetiletý obránce se ocitl v hledáčku Villarrealu.

10:20 – ODCHOD – Federico Chiesa v příštích týdnech odejde z Juventusu. Italský reprezentant chyběl v nominaci na přípravný zápas s Brestem (2:2) a trenér Thiago Motta následně potvrdil, že hráči, kteří byli vynecháni z nominace, jsou na odchodu.

08:10 – SPEKULACE – Arsenal nadále prozkoumává možnosti posílení ofenzivy, poohlíží se přitom i v Brightonu. Tam mu padl do oka Joao Pedro, který ve své premiérové sezoně za Seagulls nasázel dvacet branek.

07:40 – PŘESTUP – Jorge Cuenca si vyzkouší Premier League. Čtyřiadvacetiletý obránce přestoupil z Villarrealu do Fulhamu, s nímž podepsal smlouvu do roku 2028 s opcí.

07:00 – PODPIS – Opava angažovala posilu také do ofenzivy. Roční smlouvu s druholigovým klubem podepsal křídelník Papalelé, jenž byl bez angažmá po odchodu z Karviné.

3. SRPNA

22:27 – PŘESTUP – West Ham United posílil Crysencio Summerville z Leedsu United, který podle nepotvrzených zpráv dostane odstupné necelých 30 milionů eur. Bývalý nizozemský mládežnický reprezentant podepsal s londýnským klubem smlouvu na příštích pět sezon.

20:25 – PŘESTUP – Pardubice posílil obránce Jason Noslin. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec přišel do východočeského týmu z litevského klubu Kauno Žalgiris. S Pardubicemi podle klubového webu uzavřel víceletou smlouvou.

19:00 – PŘESTUP – Alexander Sörloth přestoupil z Villarrealu do Atlétika Madrid, které může i s bonusy za produktivního útočníka zaplatit 35 milionů eur. Norský reprezentant s Colchoneros podepsal čtyřletou smlouvu. Preferovanou náhradou za Álvara Moratu, jenž odešel do AC Milán, byl Artem Dovbyk z Girony, ukrajinský kanonýr se však rozhodl upřednostnit AS Řím. Atlético proto místo nejlepšího střelce La Ligy zacílilo na druhého nejlepšího v podobě Sörlotha.

17:30 – SPEKULACE – Gustavo Puerta je na odchodu z Leverkusenu, kde se opakovaně neprosadil. Podle novináře Fabrizia Romana má 21letý záložník nabídky na hostování i trvalý přestup.

15:50 – SPEKULACE – Anthony Gordon je momentálně na dovolené po nedávno skončeném evropském šampionátu, po návratu do Newcastlu na něj čeká příjemné překvapení. Klub chce s třiadvacetiletým křídelníkem zahájit jednání o nové smlouvě.

14:40 – SPEKULACE – Borussii Dortmund pravděpodobně opustí Niclas Füllkrug (West Ham) i Youssoufa Moukoko (Marseille), proto se vestfálský celek poohlíží po posile do útoku. Nedávno příchozího Serhoua Guirassyho by podle německých médií mohl na hrotu doplnit Maximilian Beier z Hoffenheimu.

13:30 – SPEKULACE – Aymeric Laporte by rád po vítězném Euru přestoupil do Realu Madrid, tento transfer má ale svá úskalí. Bílý balet chce španělského stopera pouze pokud by přišel zdarma, hráčův agent se tak pokouší ukončit kontrakt s Al Nassrem.

13:00 – HOSTOVÁNÍ – Yan Couto znovu opouští Manchester City, tentokrát zamířil na roční hostování do Borussie Dortmund. Součástí dohody je povinnost odkupu za 25 milionů eur, pokud budou splněné určité podmínky. Dalších pět milionů eur může bundesligový klub zaplatit na bonusech.

11:30 – SPEKULACE – Přestože odehrál všechny zápasy v letní přestávce, v ligovém ročníku dostal ve třech zápasech od Jindřicha Trpišovského dohromady jen 10 minut. I proto se norský křídelník Conrad Wallem rozhodl, že ze Slavie ještě v tomto přestupovém období odejde. Zájem o jeho služby má anglický Preston. Více informací najdete v článku.

10:25 – SPEKULACE – Nabídku na dvojici hráčů Bayernu poslal Manchester United, u Bavorů ale nepochodil. Ti totiž dle listu Telegraph nejsou ochotni uvolnit duo Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui.

10:05 – SPEKULACE – Stěhování v rámci Katalánska má v plánu Oriol Romeu. Po jednoleté anabázi v Barceloně by se měl vrátit do Girony, kam zamíří na hostování.

10:00 – SPEKULACE – José Mourinho by do Fenerbahce rád přivedl zvučnou posilu. Tou se může stát Sofyan Amrabat, jenž již byl v kontaktu s portugalským trenérem a dostal nabídku smlouvy až do roku 2028. O marockého reprezentanta nicméně stojí také Atlético Madrid.

09:55 – SPEKULACE – Novým spoluhráčem českých fotbalistů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala ve West Hamu bude německý reprezentační útočník Niclas Füllkrug. Podle britských a německých médií se anglický klub dohodl s Dortmundem na jeho přestupu za 27 milionů eur (682 milionů korun). Füllkrug by měl v Londýně podepsat smlouvu na tři roky. Více informací najdete v článku.

08:45 – PODPIS – Účastníka uplynulého evropského šampionátu ulovil do svých řad Las Palmas. Jeho barvy bude oblékat Scott McKenna, jenž přichází jako volný hráč. Skotský reprezentant naposledy oblékal dres Kodaně.

08:10 – PŘESTUP – Boloňa se musela vypořádat s odchodem Riccarda Calafioriho, brzy však sama ulovila posilu do obranné řady. Její barvy bude i v Lize mistrů hájit Martin Erlič, jenž přichází ze Sassuola.

2. SRPNA

21:30 – PODPIS – Druholigový španělský celek z Málagy během pátečního podvečeru představil posilu pro křídelní prostor. Z trhu volných hráčů získal do svých řad třiadvacetiletého Julena Lobeteho, který završil své angažmá v Celtě Vigo a jenž uplynulou sezónu strávil na hostování u jiného účastníka La Ligy 2, konkrétně v řadách FC Andorry. Smlouva byla v Andalusii podepsána do roku 2027.

17:20 – PŘESTUP – AS Řím potvrdil příchod nejlepšího střelce loňského ročníku La Ligy. Arťom Dovbyk nasázel jen ve španělské nejvyšší soutěži 24 gólů a na dalších 8 přihrál, čímž si vysloužil přestup, který Gironě vydělá kolem 34 milionů eur plus bonusy.

16:52 – SPEKULACE – West Ham bere přípravu na nadcházející ročník Premier League z hlediska posil seriózně. K seznamu hráčů, o které usiluje, lze podle kanálu VarskySports přidat i Guida Rodrígueze. Argentinec podával několik let kvalitní výkony za Betis, u španělského celku mu ale vypršela smlouva. Kladiváři na jeho příchodu usilovně pracují, 30letý defenzivní záložník totiž má na stole nabídek více.

15:27 – PŘESTUP – Mládežnický reprezentant Anglie Emile Smith-Rowe byl oficiálně představen jako nový hráč Fulhamu. Ofenzivně laděný záložník vydělal Arsenalu garantovaných 32 milionů eur, dalších 8 může klubu svého dětství zajistit v bonusech. Na posledním Euru do 21 let se připomněl českým fanouškům gólem do sítě Lvíčat.

14:05 – HOSTOVÁNÍ – Záložník Slavie Praha David Pech nakonec bude zapůjčen pražské Dukle. Má tak již jistou destinaci poté, co mu nevyšlo nedávné hostování v Pardubicích a vrátil se po pouhých devíti dnech. Sešívaní si 22letého záložníka budou moci v zimě předčasně stáhnout zpět.

13:45 – SPEKULACE – Příchod hned tří klíčových hráčů je na spadnutí ve West Hamu. Křídelník Leedsu Crysencio Summerville i konkurence pro Vladimíra Coufala z Manchesteru United Aaron Wan-Bissaka o přestup jeví silný zájem, vše závisí na finalizování dohod s kluby. Třetí posilou má být na 30 milionů eur ceněný útočník Dortmundu Niclas Füllkrug, pokud však německý celek neklesne s nároky, přesunou Kladiváři pozornost na Jhona Durána, jenž hájí barvy Aston Villy.

13:22 – SPEKULACE – Další klíčový hráče Slavie Praha se objevil v hledáčku zahraničního klubu. Nabídku na Lukáše Provoda v hodnotě 6 milionů eur (asi 152 milionů korun) předložilo Empoli. Jeden milion eur by byl poplatkem za hostování, které by se změnilo na trvalý přestup s doplacením zbytku v případě setrvání klubu v první italské lize. Podle stránek infotbal.cz však sešívaní návrh odmítli a vyjednávání skončila, požadovali totiž o jeden až dva miliony eur více.

13:11 – SPEKULACE – Lipsko odmítlo nabídku Barcelony na Daniho Olma. Ofenzivní záložník sice o návrat do Katalánska vehementně usiluje a s klubem se již dohodl na osobních podmínkách, Die Rotten Bullen ale chtějí alespoň 60 milionů eur plus bonusy. Návrh Barcy byl 55 milionů eur, dalších 7 milionů pak byly z většiny těžce dosažitelné bonusy.

12:34 – SPEKULACE – Tottenham aktivně hledá hotového útočníka na okamžité posílení ofenzivních řad. Zkušenostmi z Premier League Spurs zaujal Dominic Solanke, jenž loni vstřelil napříč soutěžemi hned 21 gólů. Snajpr z akademie Chelsea však nebude levnou záležitostí, jak to u hráčů s anglickým pasem bývá. Zájem o posílení tohoto postu potvrdil kouč Ange Postecoglou.

10:51 – PŘESTUP – Filip Vecheta přestoupil ze Slovácka do Karviné. Jednadvacetiletý útočník má na svém kontě 81 prvoligových startů a sedm nastřílených gólů. Více informací v článku.

10:45 – SPEKULACE – Slovenský útočník Róbert Boženík se v minulých dnech dostal do přestupových spekulací kolem možného přesunu z Boavisty do Verony a podle italského novináře Nicola Schiry jednání stále probíhají, jakkoli prý promluvy nejsou hladké. Oba kluby se zatím nedohodly na přestupové částce. Představy portugalského celku a Hellasu se zatím zásadně liší.

10:28 – SPEKULACE – Joao Neves, stále ještě zaměstnanec lisabonské Benfiky, bude brzy představen jako nová posila PSG. Podle informací francouzského sportovního deníku L'Équipe již ve čtvrtek v poledne přicestoval devatenáctiletý defenzivní záložník do Paříže, aby v následujících hodinách, maximálně v řádech dnů, dokončil svůj přestup. V klubu má být především náhradou za Manuela Ugarteho, s nímž francouzský šampion nepočítá a rád by ho prodal jinam.

09:53 – SPEKULACE – Scott McTominay má platnou smlouvu v Manchesteru United do roku 2025 a podle zpráv italského novináře Fabrizia Romana zvažuje anglický celek hráčův prodej. Jen však za předpokladu, pokud by k Rudým ďáblům dorazila nabídka ve výši 30 miliónů liber. O této transakci ohledně sedmadvacetiletého Skota údajně i nadále přemýšlí Fulham, o jehož zájmu se hovořilo již před zhruba dvěma týdny.

09:25 – HOSTOVÁNÍ – Českobudějovické Dynamo hlásí posilu do brankoviště. Na jih Čech z Jablonce přichází zkušený gólman Vilém Fendrich. Jihočeskému celku upsal na hostování do konce sezony.

08:45 – SPEKULACE – Matěj Hanousek po nešťastném konci angažmá v tureckém Ankaragücü vyhlíží novou výzvu. Podle informací Livesport Zpráv by měl být blízko podpisu s aténským klubem Athens Kallithea. S nováčkem řecké nejvyšší soutěže by měl podepsat smlouvu jako volný hráč. Více informací najdete v článku.

07:54 – SPEKULACE – Bez angažmá zůstává David de Gea, kterému před rokem vypršela smlouva v Manchesteru United. Španělský brankář je spojován s Apeninským poloostrovem, kromě Janova se na třiatřicetiletého brankáře vyptávala Fiorentina, ani ta však zřejmě nebude schopná naplnit jeho mzdové požadavky.

1. SRPNA

23:42 – PŘESTUP – Eredivisie za skotskou Premiership vyměnil Robin Pröpper, jenž přestoupil z Twente do Rangers. Třicetiletý nizozemský obránce se glasgowskému klubu upsal do roku 2026.

21:35 – PODPIS SMLOUVY – Celtic potvrdil návrat záložníka Paula Bernarda z Benfiky, jenž ve skotském klubu úspěšně hostoval ve druhé polovině minulé sezony. Kapitán portugalské reprezentace do 21 let uzavřel ve známém uzavřel pětiletou smlouvu.

20:14 – PŘESTUP – Crystal Palace dotáhl příchod Ismaily Sarra z Marseille. Šestadvacetiletý křídelník, jenž má pomoci nahradit Michaela Oliseho, podepsal pětiletou smlouvu. Londýnský klub za senegalského reprezentanta zaplatil 15 až 16 milionů eur, což ho řadí těsně za 10 nejdražších posil v klubové historii.

17:09 – PŘESTUP – Dortmund získal do záložních řad Pascala Grosse. Zkušený záložník se po sedmi letech strávených v Brightonu vrací do Německa, kde s letošním finalistou Ligy mistrů podepsal smlouvu na dva roky.

17:02 – SPEKULACE – West Ham předložil oficiální nabídku na útočníka Dortmundu Niclase Füllkruga. Včetně bonusů by si Borussie přišla na 25 milionů eur za hráče, který se za Německo dvakrát prosadil na nedávném Euru. BVB by rádo dostalo o pět milionů více, návrh Kladivářů však zvažuje, v opačném případě totiž zájemce nemá problém porozhlédnout se jinde.

16:42 – SPEKULACE – Forvard Arsenalu Eddie Nketiah je v očích Marseille ideální posilou do útoku. Olympique, který v tomto přestupovém období již v Anglii koupil Masona Greenwooda, předložil Gunners nabídku blížící se 20 milionům eur. Nketiah se dohodl na pětileté smlouvě, francouzský celek ale bude muset vylepšit navrhovanou částku za přestup

15:12 – SPEKULACE – José Mourinho se snaží přemluvit Sofiana Amrabata, aby posílil Fenerbahce. Defenzivní záložník, jenž se proslavil na mistrovství světa v Kataru, je kmenovým hráčem Fiorentiny. Maročan loni hostoval v Manchesteru United za poplatek 9 milionů eur, Turci nyní Fialkám nabídli za trvalý přestup o milion více, informoval Nicoló Schira.

14:57 – SPEKULACE – Potenciální soupeř Sparty v kvalifikaci Ligy mistrů finalizuje příchod posily z Lille. Young Boys si vyhlédli Alana Virginiuse, jenž byl v uplynulé sezoně zapůjčen Clermontu. Teprve 21letý křídelník by podle serveru Foot Mercato měl přijít na hostování s opcí na trvalý přestup. Les Dogues do hráče dva roky zpátky investovali 4 miliony eur, cena opce se však této částce nejspíše nevyrovná.

14:23 – SPEKULACE – Nová posila Arsenalu je za dveřmi. Již šest let klíčový záložník Realu Sociedad Mikel Merino, jenž alespoň ze střídačky nastoupil do každého zápasu Španělska na Euru, si díky svým výkonům vysloužil hodnotu 50 milionů eur. Gunners ale vzhledem ke věku 28letého středopolaře a za rok končící smlouvě uspěli s ústní nabídkou 30 milionů eur plus bonusy. Hráč udělil souhlas, zbývá doladit podmínky mezi kluby.

14:04 – SPEKULACE – Přední kluby Serie A jsou na přestupovém trhu velmi aktivní, AC Milán nezůstává pozadu. Nabídka na talentovaného obránce Freiburgu Bruna Ogbuse byla podle Floriana Plettenberga nižší jednocifernou částkou v řádu milionů eur, bundesligový celek ale návrh okamžitě zamítl. Počítají s tím, že teprve 18letý stoper není na prodej a v nadcházející sezoně nabere cenné zkušenosti.

13:41 – PŘESTUP – Portugalský křídelník Jota Silva byl oficiálně představen novým zaměstnavatelem z Nottinghamu. V dresu Guimaraes loni napříč soutěžemi vstřelil 15 gólů a na dalších 6 přihrál. V den svých 25. narozenin zkompletoval přestup, který by i s bonusy mohl vyšplhat na 12 milionů eur.

13:11 – SPEKULACE – Snaha Juventusu uzmout Teuna Koopmeinerse se zřejmě prodraží. Atalanta již podle Mattea Moretty odmítla úvodní nabídku Staré dámy v hodnotě 45 milionů eur, jednání mezi kluby ale nadále probíhají. Záložník týmu, jenž opanoval Evropskou ligu a stal se tak jediným přemožitelem Leverkusenu v uplynulé sezoně, se loni napříč soutěžemi přímo podílel na 22 brankách.

12:53 – SPEKULACE – Pavel Šulc na začátku nové sezony potvrdil formu z minulého ročníku, což nezůstalo bez odezvy. Podle informací portálu infotbal.cz poslal do Plzně dvě nabídky zámořský Real Salt Lake, neuspěl však ani s vylepšeným návrhem ve výši 3 miliony dolarů (70 milionů korun). Viktoria si má oporu cenit minimálně na dvojnásobek.

12:46 – SPEKULACE – Barcelona přesměrovala svou pozornost od Nica Williamse na Daniho Olma. Smlouvání o přestupu křídelníka Bilbaa se zdá být pro Katalánce příliš velkým soustem, prozatím tedy proces pozastavili. Výstupní klauzule záložníka Lipska v hodnotě 60 milionů eur sice již vypršela, tým z koncernu Red Bullu však podobnou částku rád přijme i nadále. Olmo kývnul na šestiletou smlouvu, zbývá dohoda mezi kluby.

10:48 – PODPIS SMLOUVY – Ricardo Rodríguez opustil Turín a za dalším angažmá se vydá do Španělska. Švýcarský obránce posílí Betis, s andaluským klubem je domluven na dvouleté spolupráci.

10:28 – PŘESTUP – Predrag Rajkovič se rozloučil se spoluhráči z Mallorky a odcestoval do Saúdské Arábie. Brankáře koupil Al Ittihad, španělský celek dostane deset milionů eur.

10:12 – PŘESTUP – Luka Sučič ve čtvrtek odcestuje do Baskicka. Záložník přestoupí ze Salcburku do Realu Sociedad, kluby jsou domluveny a chorvatského fotbalistu čeká zdravotní prohlídka.

09:49 – PŘESTUP – Crysencio Summerville se stane novou posilou West Hamu. Křídelník přijde z Leedsu United, kluby jsou domluveny a pro ofenzivního fotbalistu je nachystána pětiletá smlouva.

09:23 – SPEKULACE – Conor Gallagher bude jednat s vedením Atlétika Madrid. Záložník patří Chelsea a kluby jsou domluveny na podmínkách transferu, suma se pohybuje okolo 33 milionů liber.

09:02 – PŘESTUP – Arťom Dovbyk podle všeho přestoupí z Girony do AS Řím. Kluby dolaďují poslední detaily, ukrajinský útočník zítra odcestuje do Itálie, kde se podrobí zdravotní prohlídce.

08:50 – PŘESTUP – Marseille angažuje Dereka Corneliuse z Malmö FF. Přestupová suma má i s bonusy přesáhnout 4,3 milionu eur (asi 109 milionů korun).

31. ČERVENCE

21:59 – PODPIS SMLOUVY – Marseille natrvalo opustil Jordan Amavi, jenž zůstane v Brestu, kde strávil uplynulou sezonu na hostování. Třicetiletý obránce podepsal roční smlouvu s opcí.

21:47 – PŘESTUP – Boloňa se dokázala domluvit se Sassuolem ohledně přestupu chorvatského stopera Martina Erliče. Přestupová částka by měla být minimálně 7 milionů eur.

21:34 – SPEKULACE – Besiktas se rozloučil s Antem Rebićem, jenž během minulé sezony nenaplnil vysoká očekávání. Chorvatský útočník by se mohl vrátit na Apeninský poloostrov, zájem projevil Hellas Verona, kde již působil na jaře 2016.

21:28 – PODPIS SMLOUVY – Louey Ben Farhat bude i nadále svůj talent rozvíjet v Karlsruher SC. Osmnáctiletý záložník podepsal nespecifikovaný kontrakt.

21:14 – PŘESTUP – Yan Couto se každým dnem přibližuje přestupu do Borussie Dortmund. Dvaadvacetiletý obránce odcestuje do Německa ve čtvrtek, v pátek by měl totiž absolvovat zdravotní prohlídku. Manchester City za prodej Brazilce získá minimálně 25 milionů eur.

20:55 – SPEKULACE – Jackson Tchatchoua má druhého nápadníka, po Evertonu ho sleduje i Rennes a francouzský klub už zahájil jednání. Dvaadvacetiletý obránce je hráčem Hellasu Verona.

20:39 – PODPIS SMLOUVY – Martin Braithwaite podepsal smlouvu s brazilským Gremiem. Dánský útočník do Jižní Ameriky zamířil jako volný hráč, nedávno opustil Espaňol.

20:31 – PŘESTUP – Podle italského novináře Fabrizia Romana je sága kolem Artema Dovbyka uzavřena! Ukrajinský útočník oficiálně přestoupil do AS Řím. Italský tým tak vyhrál nad španělským Atlétikem Madrid. Celková částka za přestup je 34 milionů eur, sedmdvacetiletý hráč podepsal smlouvu na pět let.

20:11 – SPEKULACE – Armand Laurienté má další dva zájemce, po Laziu ho chtějí také Marseille a Fenerbahce. Křídelník patří Sassuolu, s nímž loni sestoupil ze Serie A.

19:59 – PŘESTUP – Fulham hlásí po Smith-Rowovi další velkou posilu! Chalupáře posílí španělský stoper Jorge Cuenca z Villarealu. Přestupová částka zatím nebyla odhalena, jedno je však jasné, čtyřiadvacetiletý obránce podepsal smlouvu do roku 2029.

19:36 – PŘESTUP – Louis Munteanu vzdal boj o místo v prvním týmu Fiorentiny. Rumunský útočník se vrací do vlasti, 2,3 milionu eur za něho zaplatil CFR Kluž.

19:20 – SPEKULACE – Anglický národní tým po rezignaci Garetha Southgata stále nemá hlavního trenéra. Obzvlášť, když možné spekulace vyvrátil trenér Newcastlu Eddie Howe, více v článku. Kdo se ale o post hlavního manažera zajímá je Garry O'Neil, aktuálně lodivod Wolves, který v jednom rozhovoru zmínil, že by velmi rád vedl Anglii.

19:09 – SPEKULACE – Crysencio Summerville podle všeho opustí Leeds United a zamíří do West Hamu, kluby o přestupu útočníka jednají a vše je ve finálním stádiu.

18:57 – SPEKULACE – Désiré Doue by se měl ohledně svého možného přestupu z Rennes vyjádřit po skončení olympijských her. Mezi favority na zisk devatenáctiletého záložníka aktuálně patří PSG a Bayern Mnichov.

18:36 – SPEKULACE – Při mnohých spekulacích o možném přestupu Nica Williamse do FC Barcelony dochází ke zlomu. Dvaadvaetiletý španělský křídelník je aktuálně pro příští sezonu blíže k setrvání v Athlétiku Bilbao než odchodu.

18:24 – PŘESTUP – Strahinja Pavlovič oficiálně přestoupil z RB Salcburgu do AC Milán. Třiadvacetiletý obránce podepsal s Rossoneri smlouvu na pět let.

18:11 – PŘESTUP – Twente finišuje s přípravou na novou sezonu a velkou nepříjemností by mohla být ztráta kapitána. Na odchodu údajně je Robin Pröpper, obránce by měl posílit glasgowské Rangers.

17:59 – SPEKULACE – František Straka v Českých Budějovicích hledá asistenta. Po nástupu do Dynama počítal s Jiřím Kladrubským, ten ale n x abídku odmítl. Stejně dopadly i námluvy s Jiřím Němcem a nedorazí ani Roman Lengyel. Nyní je na obzoru trenérská bomba. Strakův realizační tým by mohl rozšířit Tomáš Řepka.

17:47 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Tomáš Kalas prodloužil smlouvu v Schalke. Český obránce, jenž měl po loňském příchodu z anglického Bristolu platnou smlouvu do konce nadcházející sezony, se s vedením dohodl na angažmá do roku 2027. Od příchodu do Německa loni v srpnu odehrál Kalas ve 2. Bundeslize za Schalke 26 zápasů a dal jeden gól. Více informací v článku.

17:38 – HOSTOVÁNÍ – Aiham Ousou znovu opouští Slavii. Čtyřiadvacetiletý syrský obránce bude z pražského klubu hostovat v Royal Charleroi, belgický klub si zajistil i opci na trvalý přestup. Ousou do Slavie přišel před třemi roky a odehrál za ni 73 utkání. Na podzim 2023 hostoval ve švédském Häckenu, na přelomu letošního ledna a února si ho vypůjčil Cádiz.

15:45 – PŘESTUP – Italský křídelník a syn legendárního obránce Daniel Maldini opouští AC Milán. V Monze, kde minulou sezonu dvaadvacetiletý hráč hostoval, podepsal smlouvu na dva roky.

15:35 – PŘESTUP – Udinese hlasí posilu od útoku. Španěl Iker Bravo podepsal s italským klubem smlouvu do roku 2028.

15:25 – HOSTOVÁNÍ – Španělský křídelník Carles Peréz míří na roční hostování z Celty Vigo do Getafe. Klub bude mít následně možnost uplatnit opci ve výši 4 milionů eur na trvalý přestup.

15:15 – PŘESTUP – Talentovaný záložník Lamine Camara se stěhuje do Monaka. Méty za teprve dvacetiletého hráče obdrží 15 milionů eur. Senegalec podepsal smlouvu do roku 2029.

15:10 – SPEKULACE – Juventus má zájem o nizozemského záložníka Teuna Koopmeinerse. Stará dáma poslala do Atalanty nabídku okolo 45 milionů eur.

14:15 – SPEKULACE – Mikel Merino se podle některých zpráv dohodl na podmínkách angažmá v Arsenalu. Záložník hraje za Real Sociedad a bude čekat na to, jak se vyvinou jednání mezi kluby.

12:03 – PŘESTUP – Ismaïla Sarr přestoupí z Marseille do Crystal Palace. Londýnský klub dolaďuje transfer za 12,5 milionu liber, křídelník podepíše pětiletý kontrakt.

08:29 – PŘESTUP – Julien De Sart si ve svých 29 letech vyzkouší katarskou ligu. Záložník po třech letech opustil belgický Gent, šest a půl milionu eur za něho zaplatil Al Rayyan.

08:00 – HOSTOVÁNÍ – Sotiris Alexandropoulos se ani letos neprosadí do prvního týmu lisabonského Sportingu. Záložník loni hostoval v Olympiakosu Pireus a letos si ho vypůjčil Standard Lutych, belgický klub si zajistil rovněž opci na trvalý přestup.

30. ČERVENCE

19:47 – PODPIS – Braydon Manu poprvé v kariéře opustil Německo. Útočníkovi po minulé sezoně vypršela smlouva v Darmstadtu a nakonec odešel do Nizozemska, jeho novým zaměstnavatelem je Zwolle.

17:10 – PŘESTUP – Noha Lemina podle očekávání přestoupil z Paris Saint-Germain do FC Annecy. Devatenáctiletý záložník v novém působišti uzavřel smlouvu do roku 2027.

17:00 – PŘESTUP – Aleksej Mirančuk vyměnil Atalantu Bergamo za Atlantu United. Zámořský celek podle nepotvrzených zpráv zaplatí 12 milionů eur.

16:30 – PŘESTUP – Southampton dotáhl příchod Bena Breretona Díaze z Villarrealu, který dostane osm milionů eur. Pětadvacetiletý útočník s nováčkem Premier League podepsal smlouvu na čtyři roky.

15:15 – PODPIS – Austria Vídeň oznámila návrat Aleksandara Dragoviče, jenž uplynulé tři roky strávil v CZ Bělehrad. Bývalý rakouský reprezentant ve známém prostředí uzavřel smlouvu do roku 2027, následně se přesune do jiné role.

15:05 – SPEKULACE – Adam Hložek je spojován s odchodem z Leverkusenu, nadále by však mohl zůstat v Bundeslize. Podle informací deníku Kicker má o českého reprezentanta zájem Stuttgart.

14:40 – SPEKULACE – Karim Adeyemi by se mohl z Borussie Dortmund přesunout na Apeninský poloostrov. Dvaadvacetiletého křídelníka chce angažovat Juventus.

13:43 – SPEKULACE – Daniel Šmiga se z hostování ve Vlašimi vrátil do Slavie, znovu je však na odchodu. Podle informací MY Nitra zamíří dvacetiletý útočník do druholigových slovenských Zlatých Moravců, které se chtějí vrátit do nejvyšší soutěže.

13:34 – SPEKULACE – Trabzonspor našel s Burnley společnou řeč, ohledně možného přestupu útočníka Wouta Weghorsta. Než jedenatřicetiletý útočník v Turecku absolvuje zdravotní prohlídku, musí se oba kluby domluvit na přestupové částce.

13:17 – PŘESTUP – Španělský talent Iker Bravo by měl být v nejbližších hodinách oznámen jako nová posila Udinese. Devatenáctiletý útočník aktuálně absolvuje v Itálii zdravotní prohlídku, Bayer Leverkusen opouští po třech letech.

13:01 – SPEKULACE – West Ham United se přibližuje k podpisu Aarona Wan-Bissaky z Manchesteru United. Kladiváři za šestadvacetiletého krajního obránce nabídli 10 milionů liber (300 milionů korun), Rudí ďáblové však anglického hráče ocenili na 17 milionů liber (430 milionů korun).

12:51 – PODPIS SMLOUVY – Connor Goldson po šesti sezonách opouští Rangers, za které odehrál přes 300 zápasů. Obránce přestoupil do Arisu Limassol, kyperskému celku se upsal na tři roky.

12:21 – HOSTOVÁNÍ – Lorenzo Colombo znovu odchází z AC Milán. Útočníka čeká další hostování, tentokráte si ho vypůjčí Empoli.

11:59 – PŘESTUP – Filip Jorgensen úspěšně prošel zdravotní prohlídku v tréninkovém centru londýnské Chelsea. Dvaadvacetiletý brankář podepsal smlouvu do roku 2030. Talentovaný Dán by měl během dneška přestoupit, podle italského novináře Fabrizia Romana už je to hotová věc.

11:47 – PŘESTUP – Roman Yaremchuk uzavřel své působení v Clubu Bruggy. Ukrajinský útočník loni hostoval ve Valencii a nyní se stěhuje do Řecka, za dva miliony eur (asi 50 milionů korun) ho koupil Olympiakos Pireus.

11:11 – HOSTOVÁNÍ – Wilfried Kanga loni hostoval ve Standardu Lutych a za Herthu podle všeho nebude hrát ani letos. Útočník zřejmě vyzkouší druhou anglickou ligu, na podmínkách hostování úspěšně pracuje Cardiff.

10:57 – SPEKULACE – Victor Osimhen byl v uplynulých několika dnech spojován s přestupem do PSG, do hry však nyní vsotupila i londýnská Chelsea, která by ráda nigerijského útočníka přivedla na hostování. Výměnou by do Neapole putoval Romelu Lukaku.

10:51 – PODPIS SMLOUVY – Shola Shoretire se neprosadil v Manchester United, nedostal novou smlouvu a jako volný hráč zamíří do PAOKu Soluň. Dvacetiletý ofenzivní záložník dnes dopoledne přiletěl do Řecka, v nejbližších hodinách podepíše smlouvu.

10:47 – SPEKULACE – Southampton se zapojil do boje s Leicesterem City o mladého talentovaného křídelníka Bena Doaka. Oba týmy by osmnáctiletého hráči přivedli na roční hostování.

10:32 – PODPIS SMLOUVY – Kelechi Iheanacho dnes přicestuje do Sevilly, podrobí se zdravotní prohlídce a podepíše dvouletou smlouvu. Nigerijský útočník do španělského klubu přijde jako volný hráč, po minulé sezoně opustil Leicester.

10:25 – HOSTOVÁNÍ – Carles Pérez odejde z Celty Vigo a španělskou nejvyšší soutěž bude hrát za jiný klub. Křídelník má namířeno do Getafe, to dolaďuje podmínky hostování.

10:07 – PODPIS SMLOUVY – Jean-Philippe Gbamin úspěšně prošel zdravotní prohlídkou v New Yorku City Red Bulls. Osmadvacetiletý záložník přichází jako volný hráč z Evertonu a v americkém týmu podepsal smlouvu do roku 2026.

09:31 – PŘESTUP – CZ Bělehrad posílil Timi Max Elšnik, jenž byl od roku 2020 hráčem Olimpija Lublaň. Slovinský reprezentant v novém působišti uzavřel smlouvu do roku 2028.

09:13 – SPEKULACE – Chelsea je aktuálně v kontaktu s Atlétikem Madrid ohledně anglického středopolaře Conora Gallaghera. Vedení londýnského klubu oznámilo, že během tohoto přestupového období propustí minimálně deset hráču a právě čtyřiadvacetiletý záložník je jedním z nich.

09:06 – ODCHOD – Česká fotbalová reprezentantka Andrea Stašková po jedné sezoně končí v AC Milán. Čtyřiadvacetiletá útočnice poděkovala klubu příspěvkem na Instagramu a podle italských médií se tak s červenočernými barvami rozloučila. Kam nejlepší česká fotbalistka za roky 2021 a 2022 zamíří, není známo.

08:55 – SPEKULACE – Simone Scuffet může po roce odejít z Cagliari Calcio. Podle italských médií příchod osmadvacetiletého brankáře zvažuje AC Milán, který hledá náhradu za vážněji zraněného Marca Sportiella.

08:34 – SPEKULACE – Joao Neves je velmi blízko k přestupu do PSG, francouzský velkoklub už je domluvený s Benfikou Lisabon na částce ve výši 70 milionů eur (téměř 1,8 miliardy korun). Součástí transferu bude i Renato Sanches, který by měl zamířit do rodného Portugalska.

08:21 – PŘESTUP – Aissa Mandi je připraven podstoupit zdravotní prohlídku před jeho přestupem do Lille. Alžírský stoper upřednostnil francouzský celek před mnohými nabídkami ze saúdskoarabské ligy. Urostlý obránce už podepsal smlouvu do roku 2026, jeho transfer na sever Francie už je tak téměř hotovou záležitostí.

08:04 – SPEKULACE – Chelsea by ráda pokročila ve vyjednávání s Gremiem ohledně supertalenta Gabriela Meca. Teprve šestnáctiletý záložník nastupoval v uplynulé sezoně pouze za mládežnické týmy brazilského klubu.

07:47 – SPEKULACE – Podle italského novináře Fabrizia Romana, je Borussia Dortmund velmi sebevědomá, že v tomto týdnu posílí své obranné a záložní řady o Yana Couta z Manchester City a Pascala Grosse z Brightonu. Vše je podle Itala jen otázkou času.

07:29 – PODPIS SMLOUVY – Janov nepodepíše Davida de Geu, nového brankáře však představí. Grifone má posílit Pierluigi Gollini z Atalanty Bergamo, devětadvacetiletému brankáři se zkušenostmi z Tottenhamu letos vypršela smlouva.

29. ČERVENCE

23:33 – SPEKULACE – Pirmin Schwegler má být taktéž na odchodu z Hoffenheimu, kde pracuje jako ředitel profesionálního fotbalu. Bundesligový klub se rozhodl výrazně obměnit vedoucí pozice, kromě jiných skončil sportovní ředitel Alexander Rosen.

21:44 – PODPIS SMLOUVY – Wehen Wiesbaden oznámil podpis Floriana Hübnera, který byl bez angažmá po konci v Norimberku. Třiatřicetiletý obránce se do mateřského klubu vrátil do 13 letech.

19:05 – PŘESTUP – Emile Smith Rowe opouští mateřský Arsenal. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Kanonýrů zůstává v Londýně a míří do Fulhamu. Cottagers podle Sky Sports poslali za někdejšího anglického mládežnického reprezentanta na Emirates Stadium 27 milionů liber. Dalších sedm milionů je navázáno na výkonostní bonusy.

18:32 – PŘESTUP – Arsenal přivítal první letní posilu. Z Boloni přišel dvaadvacetiletý římský rodák Riccardo Calafiori. Italský reprezentant Emirates Stadium podepsal dlouholetou smlouvu. Více informací v článku.

17:52 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Cádizu bude s návratem do LaLigy pomáhat Víctor Chust. Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy do roku 2028.

17:42 – SPEKULACE – West Ham United by své útočné řady rád posílil o německého reprezentanta Niclase Füllkruga. Jedenatřicetiletý hráč má v Borussii Dortmund platnou smlouvu až do roku 2026, Kladiváři by tak za rodáka z Hannoveru připravit pěknou nabídku.

17:29 – SPEKULACE – Monako se dohodlo s Métami na přestupu Lamineho Camary. Knížecí celek za dvacetiletého záložníka pošle 13 milionů eur (330 milionů korun) a další dva na možných bonusech.

17:17 – SPEKULACE – Róbert Boženík je spojován s odchodem z Boavisty, která však odmítla nabídky Hellasu Verona ve výši 2,5 milionu eur (63 milionů korun) a rovněž Austinu ve výši 3,5 milionu eur (88 milionů korun). Klub z Porta se prodeji slovenského reprezentanta nebrání, pokud dostane šest milionů eur (152 milionů korun).

16:59 – SPEKULACE – Zástupci AS Řím už poslali do Girony oficiální nabídku za útočníka Artema Dovbyka, ta činí 35 milionů eur (888 milionů korun). Ukrajinský hráč je již s Italy domluvený, vše tak záleží na tom, jak se kluby domluví.

16:43 – SPEKULACE – Borussii Mönchengladbach může opustit Manu Koné, jenž projevil zájem o změnu působiště. Třiadvacetiletý záložník, který je spojován s AC Milán, má smlouvu do roku 2026.

16:31 – SPEKULACE – PSG zvažuje příchod Joshuy Kimmicha z Bayernu Mnichov, není to však alternativa za mladého Portugalce Nevese. Francouzský velkoklub by rád přivedl oba hráče. Za Nevese chce Benfika Lisabon 120 milionů eur (3 miliardy korun), přestup Kimmicha by mohl být snažší.

16:14 – PŘESTUP – Luka Kulenović vymění českou ligu za Eredivisie. Čtyřiadvacetiletý útočník přestoupí ze Slovanu Liberec do Heraclesu Almelo, který zaplatí jeden milion eur (25 milionů korun).

15:59 – SPEKULACE – Dánský záložník Manchesteru United Christian Eriksen promluvil ohledně své budoucnosti. "Mám ještě rok platnou smlouvu, takže jsem hráčem United a pravděpodobně jím zůstanu," uvedl.

15:39 – SPEKULACE – Štrasburg se přibližuje k podpisu Goncala Borgese z Porta. Třiadvacetiletý křídelník má v portugalském týmu smlouvu až do roku 2027.

15:13 – SPEKULACE – Slavii Praha opustí Aiham Ousou, který by měl zamířit do Belgie. Čtyřiadvacetiletý stoper, jenž minulou sezonu trávil na hostování v Häckenu a Cádizu, míří do Royal Charleroi, kde již absolvoval zdravotní prohlídku.

14:58 – SPEKULACE – PSV by svoje defenzivní řady rádo posílilo o Seppa van den Berga. Liverpool však odmítl nabídku nizozemského klubu ve výši 10 milionů eur (250 milionů korun) a dvaadvacetiletého stopera ocenil na 20 milionů eur (500 milionů korun).

14:33 – PŘESTUP – Noha Lemina se z hostování ve Wolverhamptonu Wanderers vrátil do PSG, kde však dlouho nezůstane. Mladší bratr Maria Leminy se přesune do druholigového francouzského Annecy.

14:21 – PODPIS SMLOUVY – Keylor Navas má po sezoně, ve které v dresu PSG moc často nenastupoval, nové angažmá. Rodák z Kostariky údajně podepsal kontrakt v italské Monze. Sedmatřicetiletému brankáři letos ve francouzském velkoklubu vypršela smlouva, do Itálie tak přestoupí jako volný hráč.

14:03 – PODPIS SMLOUVY – Breda podepsala Enese Mahmutovice, jenž byl volným hráčem po konci v CSKA Sofia. Lucemburský obránce s nováčkem Eredivisie uzavřel smlouvu do roku 2027.

13:51 – SPEKULACE – Útočník Deniz Undav strávil uplynulou sezonu na hostování ve Stuttgartu. Aktuálně se vrátil zpátky do Brightonu, ale německý tým o něj má velký zájem. Jeho možný přestup však může ztroskotat na vedení týmu z jihu Anglie, které odmítlo nabídku ve výši 27 milionů eur (asi 680 milionů korun).

13:37 – SPEKULACE – Real Madrid aktuálně pracuje na tom, aby přivedl Trenta Alexandra-Arnolda a Alphonsa Daviese jako volné hráče v roce 2025. Oboum krajním obráncům skončí po příští sezoně smlouvy v jejich klubech.

13:26 – SPEKULACE – Oscar Dorley ze Slavie je spojován s Galatasarayem, není to však jediný zájemce. Podle mnoha zdrojů se měla na šestadvacetiletého liberijského záložníka dotazovat také Sevilla.

13:09 – SPEKULACE – Je velmi pravděpodobné, že Joao Cancelo nebude v příští sezoně pokračovat v dresu FC Barcelony. Hlavním důvodem je údajně částka kterou Manchester City po katalánském týmu za portugalského obránce požaduje. Citizens nastavili minimální cenu na 25 milionů liber (751 milionů korun).

12:57 – SPEKULACE – RB Lipsko se bude i nadále spoléhat na Xaviho Simonse, jenž dosud v bundesligovém klubu hostoval z PSG. Oba kluby finalizují podmínky další půjčky.

12:41 – HOSTOVÁNÍ – Španělský křídelník Bryan Gil je aktuálně v Gironě, kam by měl v nejbližších hodinách přejít na hostování. Jakou formou bude vúpujčka z Tottenhamu fungovat ještě nebylo odhaleno, s největší pravděpodobností však půjdu o roční hostování.

12:29 – PODPIS SMLOUVY – Marcelo Gallardo dovedl River Plate k několika trofejím a po nedávném odchodu z Al Ittihadu se do slavného argentinského klubu vrátí, obě strany dolaďují podmínky. River Plate se poslední dobou příliš nedaří, o práci kvůli tomu přišel Martín Demichelis.

12:17 – SPEKULACE – Marseille se přibližuje k podpisu argentinského záložníka Valentína Carboniho. Devatenáctiletý hráč by měl údajně z Interu Milán odejít na jih Francie na roční hostování s opcí ve výši 42 milionů eur (asi 1 miliarda korun).

10:42 – SPEKULACE – Manchester City znovu vydělá na fotbalistovi, který za klub nikdy nenastoupil. Yan Couto, který za sebou má vydařené hostování v sesterské Gironě, údajně odejde do Dortmundu za částku kolem 30 milionů eur. Ofenzivně laděný bek se napříč soutěžemi v uplynulé sezoně přímo podílel na 10 gólech, BVB si jeho služby zajistí do roku 2029.

9:56 – SPEKULACE – Zprávy z Turecka zmínily i klíčového hráče Slavie, o Oscara Dorleyho se údajně zajímá Galatasaray. Záložníka měl podle sportovního deníku Fanatik doporučit bývalý hráč týmu z Istanbulu Tomáš Ujfaluši. Nyní totiž pracuje jako skaut agentury, která Liberijce zastupuje.

9:39 – SPEKULACE – Televizní reportér Ertan Süzgün informoval o údajném zájmu Besiktase o Antonyho z Manchesteru United. Rudí ďáblové by křídelníka rádi prodali, Brazilec však hodlá bojovat o své místo v kádru.

9:21 – PŘESTUP – Nejlepší hráč Eura do 19 let Iker Bravo opustí Bayer Leverkusen. Mladý útočník, jenž ve finále turnaje vstřelil vítězný gól proti Francii, posílí Udinese. Úřadujícímu německému mistrovi bude náležet 50 % z budoucího přestupu.

9:04 – SPEKULACE – Francouzský reprezentant Youssouf Fofana se blíží přestupu do AC Milán. Monako za záložníka požaduje kolem 30 milionů eur, poslední nabídka Rossoneri však byla téměř poloviční. Hráč je již s klubem dohodlý na smlouvě do roku 2028.

8:40 – PŘESTUP – Skautovací síť Brightonu se znovu činila s talenty z Jižní Ameriky. Seagulls posílí za necelých 13 milionů eur Diego Gómez z Interu Miami, uvedl novinář Gustavo del Puerto. Teprve 21letý Paraguayec zajistí konkurenci ve středu pole, mezitím se Neapol zajímá o Billyho Gilmoura.

8:22 – SPEKULACE – Liverpool odmítnul nabídku v hodnotě 14 milionů eur od Marseille, předmětem zájmu byl Wataru Endo. Reds koupili 31letého defenzivního záložníka loni ze Stuttgartu za 20 milionů eur poté, co neuspěli v boji s Chelsea o Moisése Caiceda a Romea Laviu.

28. ČERVENCE

21:25 – PODPIS – Raphael Varane byl oficiálně představen jako posila do týmu Cesca Fabregase. Do Serie A nově postoupivší Como si zajistilo služby francouzského stopera na dva roky s opcí na prodloužení.

20:39 – PŘESTUP – Neapol bude díky Leu Ostigardovi o 7 milionů eur bohatší. Norský reprezentant posílí Rennes, zítra se přestup oficiálně zkompletuje po zdravotní prohlídce. Stoper nefiguroval v plánech Antonia Conteho, prostředky z jeho odchodu by naopak měly pomoci Azzurri v ambiciózním přestupovém období.

20:29 – SPEKULACE – Dohoda mezi AC Milán a Salzburgem je na spadnutí. Strahinja Pavlovič, jehož cena se odhaduje na 25 milionů eur, má italský celek jako absolutní prioritu. Stoper se těšil klíčové roli na uplynulém Euru v srdci srbské defenzivy, nyní podle novináře Mattea Moretty čeká již jen na finalizování diskuzí mezi kluby.

19:57 – SPEKULACE – Základní stavební kámen obrany Nice Jean-Clair Todibo by se již brzy mohl dočkat kýženého přestupu do Juventusu. Podle Fabrizia Romana Stará dáma příští týden předloží nabídku blížící se 35 milionům eur na hostování s povinnou opcí na přestup. Francouzovi se přitom nedávno rýsoval odchod do Manchesteru United, což ale neposvětila UEFA. V obou klubech vlastní podíl stejný majitel a navíc se oba týmy kvalifikovaly do Evropské ligy.

19:47 – PŘESTUP – Daniel Maldini opustí AC Milán. Syn slavného Paola přestoupí do Monzy, která za ofenzivně laděného fotbalistu zaplatí drobnou kompenzaci, uvedl novinář Nicoló Schira. Významnější jsou pro AC výdělky z dalšího prodeje, Rossoneri by mělo náležet hned 50 %. Milánský celek opustí na hostování s nepovinnou opcí na přestup i Lorenzo Colombo, jenž byl v uplynulém ročníku zapůjčen právě do Monzy. Útočníkovou destinací však tentokrát bude Empoli.

19:24 – SPEKULACE – Stále teprve 19letý Youssoufa Moukoko oznámil skrz svého agenta zájem opustit Borussii Dortmund. Německý útočník, jenž si odbyl debut v Lize mistrů v rekordním věku 16 let a 18 dnů, je nespokojený s herním vytížením. Podle hráčova agenta Patricka Williamse s fotbalistou není zacházeno adekvátně a o zájemce v předních evropských soutěžích by neměl mít nouzi.

17:01 – PŘESTUP – Yang Min-hyeok za několik měsíců opustí domovský Gangwon a vyrazí na první evropské angažmá. 18letý korejský křídelník přestoupí do Tottenhamu, všechny strany jsou domluveny na transferu platném k 1. lednu 2025.

16:09 – PŘESTUP – Ben Brereton Díaz zklamal ve Villarrealu a znovu odejde. Chilský útočník na jaře hostoval v Sheffieldu United, nyní jeho přestup za sedm milionů liber dojednal Southampton.

14:44 – SPEKULACE – Vedení amsterdamského Ajaxu má zájem o Sergiho Roberta. Záložník je volným hráčem, na přelomu června a července mu vypršela smlouva v Barceloně a nabídku na prodloužení nakonec nedostal.

13:47 – PŘESTUP – Matias Soulé dnes večer přicestuje do Říma, zítra se pak podrobí zdravotní prohlídce v tamním AS. Italský klub křídelníka kupuje z Juventusu.

13:35 – SPEKULACE – Aston Villa by za peníze získané prodeje Moussy Diabyho přivedla Raphinhu. Brazilský křídelník už dříve působil v Leeds, do Premier League by se tak vrátil po dvou sezonách strávených v Barceloně.

13:26 – SPEKULACE – Newcastle United se v posledních dnech zajímal o německého stopera Malicka Thiawa. AC Milán však dvaadvacetiletého hráče ocenil na 40 milionů eur (asi 1 miliarda korun).

13:17 – SPEKULACE – David de Gea byl blízko k podpisu smlouvy v italském Janově, vše však selhalo na tom, že měl třiatřicetiletý brankář pro klub naprosto nereálné představy o svém platu.

12:58 – SPEKULACE – Thiago Motta zmínil, že jako nový trenér do Juventusu přivede minimálně tři nové hráče. Přestup Todiba z NIce už je hotovou záležitostí, nabídka ve výši 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy korun) za Teuna Koopmeinerse je odeslána a posledním dílkem do skládačky bude křídlo. Kterého krajního hráče Stará dáma přivede však záleží na tom, zda odejde Federico Chiesa.

12:35 – SPEKULACE – Arsenal je připraven pokročit ve vyjednávání se španělským záložníkem Mikelem Merino. Londýňané by rádi posílili své záložní řady o nové tváře, zda to bude právě osmadvacetiletý hráč záleží na ceně, o kterou si Real Sociedad řekne.

12:13 – SPEKULACE – Podle mnoha zdrojů připravují zástupci Manchesteru United nabídku ve výši 60 milionů eur (asi 1,5 milardy korun) za španělského záložníka Martina Zubimendiho. Pětadvacetiletý hráč aktuálně působí v Realu Sociedad, kde má smlouvu až do roku 2027.

11:46 – SPEKULACE – Romelu Lukaku čeká na odchod Victora Osimhena z Neapole, aby se k týmu mohl připojit. Belgický kanonýr už údajně trénuje podle instrukcí trenéra Antonia Conteho, který převzal italský tým na začátku července.

11:29 – SPEKULACE – Real Madrid vyvrátil možné spekulace ohledně Ardy Gülera a jeho možného hostování v Bayeru Leverkusen. Vedení Los Blancos oznámilo, že je devatenáctiletý Turek nedílnou součástí týmu a rozhodně není k dispozici na hostování.

11:16 – SPEKULACE – Uruguayec Emiliano Martínez, který aktuálně působí v dánském Midtjyllandu je středem zájmu. Největšími zájemci jsou Villareal a Getafe, kterří by rádi čtyřiadvacetiletého záložníka nejdříve přivedli na hostování s opcí.

10:57 – SPEKULACE – Yunus Musah neměl místo v základní sestavě AC Milán a po jednom roce by mohl odejít. Amerického záložníka chce Lyon, který zahájil jednání.

10:45 – HOSTOVÁNÍ – Olympique Marseille a Inter Milán finalizují roční hostování s opcí Valentína Carboniho. Cena za výpujčku ještě nebyla prozrazena, výše opce je 36 milionů eur (asi 910 milionů korun).

10:22 – SPEKULACE – Novinka v přestupovém dění okolo Artema Dovbyka, ukrajinský útočník upřednostil AS Řím před Atlétikem Madrid. Sedmadvacetiletý hráč už souhlasil se smlouvou do roku 2029, vše už tak jen záleží na domluvě mezi italským týmem a Gironou ohledně přestupové částky.

10:03 – SPEKULACE – Mohamed Camara je velmi blízko k přestupu na Blízký východ, po dvou sezonách v Monaku se přesune do arabského Al Saddu. Francouzský klub za prodej čtyřiadvacetiletého středopolaře vyinkasuje 20 milionů eur (asi 507 milionů korun), v kritériích transferu je zakomponováno i 20 % z dalšího prodeje.

09:37 – PŘESTUP – Everton hlásí další posilu! Tentokrát se jedná o irského obránce Jakea O'Briana z Olympique Lyonu. Třiadvacetiletý hráč v pondělí absolvuje zdravotní prohlídku, částka přestupu je 20 milionů eur (asi 507 milionů korun).

09:17 – KONEC SMLOUVY – River Plate potvrdil odchod Martina Demichelise po vzájemné dohodě. Argentinský klub v tak v sobotu rozloučil s trenérem, který s El Millonario získal tři tituly a stal se osmifinalistou Copa Sudamericana. V posledních týdnech však jeho svěřenci podávali velmi špatné výkony.

08:59 – SPEKULACE – Podle italského novináře Fabrizia Romana je PAOK Soluň připraven zaplatit výstupní klauzuli za ruského útočníka Fedora Chalova. O šestadvacetiletého hráče se zajímala i Sevilla, ale jeho přestup do řeckého týmu už je na téměř kompletní.

08:43 – PODPIS SMLOUVY – Sevilla se dokázala dohodnout s útočníkem Kelechim Iheanachem. Sedmadvacetiletému rodákovi z Nigérie letos po sedmi letech vypršela smlouva v Leicesteru, do Španělska tak odchází jako volný hráč.

08:24 – PODPIS SMLOUVY – Alfred Duncan opustil Fiorentinu, nakonec dal košem tureckému Trabzonsporu a upřednostnil setrvání v Itálii - záložník se upsal nováčkovi Serie A z Benátek.

08:09 – SPEKULACE – PSG se přibližuje podpisu Joaa Nevese z Benfiky Lisabon, francouzský velkoklub údajně připravuje za devatenáctiletého záložníka nabídku ve výši 70 milionů eur (téměř 1,8 miliardy korun). Portugalský celek by k této nabídce rád získal zpět portugalského středopolaře Renata Sánchese, který je kmenovým hráčem PSG, ale minulou sezonu strávil na hostování v AS Řím.

07:53 – SPEKULACE – Brazilský brankář Ederson se vyjádřil ohledně své budoucnosti v Manchesteru City a potenciálním odchodu do Saúdské Arábie. "Nic není rozhodnuté. Jsem šťastný, že se mnou Guardiola počítá. Jsem klidný, ať se stane cokoliv, je to v rukách Božích," uvedl.

27. ČERVENCE

23:29 – SPEKULACE – Goncalo Borges nenastupoval v základní sestavě FC Porto a schyluje se k jeho odchodu. O portugalského křídelníka je zájem ve Francii, podle Fabrizia Romana zahájil jednání Štrasburk.

23:14 – PŘESTUP – Kelvin Yeboah uzavřel nepovedené angažmá v Janově, který ho v uplynulých letech pravidelně posílal na hostování. Italský útočník s ghanskými kořeny zkusí štěstí v americké MLS, přestoupil do Minnesoty United, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku.

21:36 – SPEKULACE – Yunus Musah si nevydobil pevné místo v základní sestavě AC a po pouhém roce Milán nejspíš opustí. Amerického záložníka lanaří Lyon, který již zahájil jednání.

20:23 – SPEKULACE – Bryan Gil podle informací Mundo Deportivo podepíše novou smlouvu s Tottenhamem, jejíž součástí bude výstupní klauzule nastavená na 15 milionů eur. Záhy by ale španělský křídelník měl klub opustit, před podpisem je dohoda o jeho hostování v Gironě.

18:38 – KONEC KARIÉRY – Sergio Asenjo ukončil ve 35 letech aktivní kariéru. Španělský brankář chytal za Atlético Madrid, Málagu, Villarreal a Valladolid a jeho kariéru poznamenalo několik vážných zranění, od konce sezony 2022/2023 byl bez angažmá.

18:00 – SPEKULACE – Artem Dovbyk opouští Gironu, ale nakonec dost možná neposílí Atlético Madrid, jak se původně zdálo. Čtyřicet milionů eur za něho hodlá zaplatit i AS Řím, ukrajinský útočník je s italským klubem údajně domluven na podmínkách.

17:38 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Peer Koopmeiners se může těšit na další roky v Alkmaaru. Nizozemský záložník podepsal nový kontrakt, čtvrtému celku minulé sezony Eredivisie se zavázal do června 2028.

16:29 – NABÍDKA – Dánský záložník Matt O'Riley ani pro tuto chvíli nepřestupuje ze Celticu do Atalanty. Italský klub neuspěl ani se třetí nabídkou, skotskému celku nestačilo 17 milionů eur.

15:32 – PŘÍPRAVA – Layvin Kurzawa začínal kariéru v Monaku a do knížecího klubu se vrátí, aby se zde připravoval na novou sezonu. Francouzský záložník je aktuálně volným hráčem, po minulé sezoně opustil PSG a následně odmítal nabídky. Zájem o něho měly Betis, Las Palmas a turecký Adana Demirspor.

15:18 – SPEKULACE – Martín Satriano loni hostoval z Interu Milán v Brestu a francouzský klub, který se díky třetímu místu z minulé sezony Ligue 1 může těšit na účast v ligové fázi LM, podle posledních zpráv dojednal podmínky trvalého přestupu. Uruguayský útočník by měl stát zhruba sedm milionů eur.

14:11 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Sardar Azmoun opouští Leverkusen a posílí celek Shabab Al-Ahli Club ze Spojených arabských emirátů. Íránského útočníka čeká v sobotu první část zdravotní prohlídky.

13:55 – HOSTOVÁNÍ – Velšský útočník Sorba Thomas je velmi blízko k přesunu z Huddersfieldu do Nantes. Pětadvacetiletý hráč by se měl k týmu přidat poté, co podstoupí zdravotní prohlídku. Podle všeho. byse mělo jednat o roční hostování bez opce.

13:41 – SPEKULACE – Monako monitoruje situaci kolem Boubakaryho Soumaré, který aktuálně působí v Leiceseteru City. Pro francouzský velkoklub by to tak mohla být náhrada Neila El Aynaoui z Lens, jehož přestup nevyšel.

13:28 – SPEKULACE – Inter Milán by rád posílil své obranné řady o Slovince Jaka Bijola, který aktuálně působí v Udinese. Nerazzurri tento přestup pravděpodobně nezkompletují letos, ale až během roku 2025.

13:10 – PODPIS SMLOUVY – Marek Rodák má po pěti letech nového zaměstnavatele, slovenský brankář se v pátek upsal arabskému Al Ettifaqu do roku 2027. Na Blízký východ odchází jako volný hráč, jelikož mu letos ve Fulhamu vypršel kontrakt.

12:47 – SPEKULACE – AS Řím má v plánu v sobotním přípravném utkání proti Toulouse speciálně sledovat devatenáctiletého obránce Christian Mawissu.

12:09 – PŘESTUP – Z nováčka Serie A Coma 1907 se stala vyhledávaná adresa. Dalším, kdo na ni nejspíš zamíří, je záložník Fortuny Düsseldorf Yannik Engelhardt. Italská strana za něj do Německa pošle zhruba osm milionů eur (asi 200 milionů korun).

11:58 – SPEKULACE – Post pravého obránce v Manchesteru United je v posledních dnech velmi skloňované téma. Angličan Aaron Wan-Bissaka nemá jisté místo a Rudí ďáblové by ho rádi vyměnili do Interu Milán za Nizozemce Denzela Dumfriese. Alternativou stále zůstává i Noussair Mazraoui, kterému před pár dny na poslední chvíli nevyšel přestup do West Hamu United. Podle italského novináře by náhradou mohl být i Brazilec Vanderson, který aktuálně hájí barvy Monaka.

11:21 – PŘESTUP – Dean Huijsen dokončuje svůj transfer z Juventusu do Bournemouthu. Devatenáctiletý nizozemský obránce už je v letadle mířícím do Anglie, kde podstoupí zdravotní prohlídku a podepíše smlouvu s Cherries.

11:14 – PŘESTUP – Španělský fotbalový mistr Evropy Robin Le Normand po osmi letech opouští San Sebastian a míří do Atlétika Madrid. Klub z metropole bez dalších podrobností na webu uvedl, že se s Realem Sociedad na přestupu sedmadvacetiletého stopera dohodl. Podle médií za hráče, jenž smlouvu oficiálně podepíše po návratu z dovolené, zaplatí 30 milionů eur (760 milionů korun).

11:04 – SPEKULACE – Dlouholetá opora Manchesteru United David de Gea byl po roce bez angažmá spojovám s možným podpisem smlouvy v italském Janově. Vedení si ovšem myslí, že třiatřicetiletý brankář není pro klub správnou volbou.

10:53 – PŘESTUP – Chelsea podepsala novou perspektivní posilu, tentokrát se jedná o devatenáctiletého argentinského stopera Aarona Anselmina. Boca Juniors vyinkasují za tento transfer 20 milionů dolarů (asi 466 milionů korun). Urostlý stoper však bude minimálně do ledna působit ve svém mateřském týmu na hostování, aby dostal potřebné herní vytížení.

10:39 – SPEKULACE – Los Angeles FC kontaktovalo Atlético Madrid o možném přestupu Antoina Griezmanna. Třiatřicetiletý Francouz má platnou smlouvu ve španělské metropoli do roku 2026, ale rád by zkusil novou výzvu. Za americký tým nastupují jeho bývalí kolegové z reprezentace Hugo Lloris a Olivier Giroud.

10:23 – SPEKULACE – Aston Villa by ráda prodloužila smlouvu nizozemským záložníkem Lamarem Bogradem, kterému vyprší kontrakt příští rok v létě. Celek z Birminghamu by si dvacetiletého hráče rád pojistil, jelikož před několika dny odmítl nabídku od Nottinghamu Forest. Plán s rodákem z Rotterdamu je poslat ho na hostování, aby dostal potřebné herní vytížení.

10:05 – SPEKULACE – Mezitím, co zástupci Juventusu stále finalizují přestup Todiba z Nice, učinili nabídku 45 milionů eur (asi 1 miliarda korun) za nizozemského záložníka Teuna Koopmeinerse působícího v Atalantě.

09:54 – SPEKULACE – O devatenáctiletého supertalenta Désirého Doue je v posledních dnech velký boj. Podle několika zdrojů je však ze hry Bayern Mnichov, jelikož francouzský záložník upřednostnil PSG. Rodák z Angers však aktuálně reprezentuje zemi na olympijských hrách a jeho přesun by se tak dal dokončit až po jejich skončení.

09:39 – SPEKULACE – Vedení Chelsea bude nuceno nechat odejít z důvodů financí a velkého počtu členů v týmů až 12 hráčů. Nejpravděpodobnějšími variantami na odchod z Blues jsou Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Djordje Petrović, Ben Chilwell, Kepa Arrizabalaga, Romelu Lukaku, Lesley Ugochukwu, Armando Broja, Cesare Casadei, David Datro Fofana, Harvey Vale a Leo Castledine.

09:21 – PŘESTUP – Brankář Slovanu Liberec Olivier Vliegen přestoupil do belgického klubu KRC Genk, ve kterém už v mládeži tři roky působil. Severočeský tým o tom informoval na svém webu. Pětadvacetiletý gólman odešel na vlastní žádost. V novém působišti podepsal smlouvu na dvě sezony s roční opcí.

09:18 – PODPIS SMLOUVY – Andreas Georgson se vzdal pozice hlavního trenéra Lilleströmu, aby se mohl připojit k realizačnímu týmu Erika ten Haga v Manchesteru United. Dvaačtyřicetiletý Nor už dříve trénoval v Arsenalu, Brentfordu či Southamptonu. Jeho zaměřením bude individuální rozvoj hráčů a standardní situace.

09:07 – SPEKULACE – Očekává se, že by Chelsea měla v nejbližších hodinách úspěšně dokončit přestup Filipa Jorgensena z Villarealu. Dánský brankář má u Žluté ponorky smlouvu až do roku 2029, Londýňany tak vyjde minimálně na 20 milionů eur (asi 466 milionů korun), přestupová částka však ještě nebyla odhalena.

08:47 – SPEKULACE – Podle mnoha zdrojů se Nico Williams přibližuje přestupu do FC Barcelony. Pro mnohé fanoušky katalánského celku by byl příchod dvaadvacetiletého křídelníka vysněným. Klub už je s hráčem i jeho agentem v kontaktu a vyjednávání probíhají.

08:33 – PŘESTUP – Filip Marchwiński opustil Lech Poznaň a může se těšit na italskou ligu, ofenzivní polský fotbalista přestoupil do Lecce. Dvaadvacetiletý hráč opustil svůj mateřský klub po šesti sezonách v A-týmu, výše částky, kterou italský tým zaplatí ještě není odhalená.

08:24 – SPEKULACE – Podle italského novináře Fabrizia Romana se Bayern Mnichov velmi zajímá o německého stopera Jonathana Taha. Pro bavorský tým je osmadvacetiletý hráč toto léto nejvyšší prioritou.

08:09 – PODPIS SMLOUVY – Ryan Sessegnon podepsal dvouletou smlouvu s Fulhamem. Záložník přišel zdarma z Tottenhamu, kde mu skončil kontrakt. K Chalupářům se tak znovu připojí po pěti letech strávených na severu Londýna.

07:57 – PŘESTUP – Riccardo Calafiori má na sobotní ráno jasné plány – v Římě nasedne na letadlo, aby o pár hodin později podstoupil v Londýně lékařskou prohlídku. Jakmile italský reprezentant projde, odcestuje jako nová posila za výpravou Arsenalu do USA.

07:54 – SPEKULACE – "V Manchesteru City jsem osm let. Nezůstanu tu dalších osm let, proto mám blíž k odchodu než k setrvání! Ale neřekl jsem, že odcházím," uvedl Pep Guardiola a nastínila tak svou možnou budoucnost.

26. ČERVENCE

22:52 – PŘESTUP – Ladislav Krejčí má nového spoluhráče, šanci v Gironě dostal Alejandro Francés. Jednavacetiletý španělský obránce přestoupil do kádru účastníka Ligy mistrů ze Zaragozy, katalánský klub za něj zaplatil čtyři miliony eur.

21:43 – PŘESTUP – Polský Raków lovil v Belgii, z Leuvenu přivedl na přestup Nora Jonatana Brauta Brunese. Třiadvacetiletý severský útočník podepsal s novým klubem smlouvu do roku 2025

21:27 – PŘESTUP – Rangers získali Václava Černého a místo v kabině českému reprezentantovi uvolnil Sam Lammers. Útočník přestoupil do Twente, kde podepsal tříletý kontrakt, suma za transfer zveřejněna nebyla.

21:09 – PODPIS SMLOUVY – Obránce Stefan Simič bude hrát kyperskou ligu za FC Karmiottisa. Devětadvacetiletý dvojnásobný reprezentant byl v minulé sezoně hráčem druholigového španělského klubu SD Eibar, ale odehrál za něj jen čtyři soutěžní zápasy. Jedenáctý tým minulé sezony kyperské ligy oznámil příchod pražského rodáka chorvatsko-bosenského původu na instagramu.

20:51 – SPEKULACE – Chelsea by ráda posílila své útočné řady o Španěla Samua Omorodiona z Atlética Madrid. Dvacetiletý hráč strávil minulou sezonu na hostování v Aláves, kde vstřelil osm branek, madridský velkoklub by však rodáka z jihu Španělska chtěl udržel a nabídnout mu novou smlouvu, která by měla obsahovat i výstupní klauzuli ve výši 120 milionů eur (2,8 miliardy korun).

20:36 – SPEKULACE – Prezident AC Milán Giorgio Furlani uklidnil fanoušky, že nebudou muset prodat dva klíčové hráče. "Nejsme nuceni prodat Maignana a Théa Hernandéze, není důvod se bát," uvedl.

20:12 – PŘESTUP – Obrovský uruguayský talent Luciano Rodríguez opouští svojí rodnou zemi a přestupuje do Brazílie. Bahia zaplatí za jedenadvacetiletého forvarda 11 milionů dolarů (asi 256 milionů korun).

19:56 – PŘESTUP – Střední obránce Malang Sarr opouští po nepříliš vydařeném angažmá Chelsea. Pětadvacetiletý Francouz se jako volný hráč vrací do své domoviny, kde podepsal smlouvu s RC Lens. Kontrakt je platný na dva a půl roku.

19:42 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kapitán Southamptonu Jack Stephens se může z postupu do Premier League radovat rovnou dvakrát. Díky němu mu totiž byla automaticky o rok prodloužena smlouva. Informaci přinesl jako první deník Daily Echo. Stephens je tak ke klubu vázán až do léta 2026. "Na další dva roky se velmi těším. Těším se na Premier League. Těším se na první zápas. Je to velká výzva, ale jsme připraveni se jí chopit," uvedl v rozhovoru třicetiletý Angličan.

19:13 – SPEKULACE – Xavi Simons se po ročním hostování v RB Lipsku vrátil zpátky do PSG. Nizozemský křídelník však není v plánech francouzského velkoklubu pro příští sezonu, a tak je velmi pravděpodobné, že odejde. Největším favoritem na podpis jedenadvacetiletého hráče je právě Lipsko, ve hře je však i Bayern Mnichov, který by ale rád upřednostnil Désirého Doue z Rennes.

18:54 – HOSTOVÁNÍ – Fiorentina podepsala smlouvu se záložníkem Monzy Andreou Colpanim. Ten k Fialkám přichází na roční hostování s opcí. Půjčovné je stanoveno na čtyři miliony eur, dalších 12 milionů eur (asi 300 milionů korun) bude vyplaceno v případě, že se dohoda změní v trvalý přestup.

18:39 – SPEKULACE – Podle italského novináře Fabrizia Romana je Portugalec Joao Neves velmi blízko k přestupu do PSG a pouze otázkou času, než bude devatenáctiletý záložníkem hráčem francouzského velkoklubu.

18:04 – SPEKULACE – Manchester United cílí na dvacetiletého Antónia Silvu z Benficy Lisabon. Pro Rudé ďábly by to mohla být levnější varianta na post stopera, než Jarrad Branthwait, kterého Everton ocenil na 75 milionů eur (asi 1,9 miliardy korun).

17:50 – SPEKULACE – Norský obránce Leo Ostigard je podle několika zdrojů velmi blízko k přestupu do Rennes. Čtyřiadvacetiletý hráč by se z Itálie stěhoval po dvou strávených letech v Neapoli, oba kluby už finalizují přesun.

17:31 – PŘESTUP – Southampton oznámil podpis dvojice Welington a Juan z brazilského São Paula. Oba se k anglickému klubu připojí v lednu, jelikož jim ke konci roku vyprší stávající smlouvy. Zatímco Welington je třiadvacetiletý levý obránce, o rok mladší Juan vyztuží útok Southamptonu.

17:23 – SPEKULACE – Mikel Merino a Fabián Ruiz na sebe na uplynulém Euru dost výrazně upozornili, toho chce hned využít londýnský Arsenal, který je s prvním jmenovaným v kontaktu. Osmadvacetiletý Merino už hovořil s trenérem Artetou a rád by se k Kanonýrům připojil. Osmadvacetiletý Ruiz zůstává jako alternativa.

17:07 – SPEKULACE – Juventus se přibližuje podpisu Jean-Claira Todiba z Nice. Čtyřiadvacetiletý stoper je už se Starou dámou domluvený na osobních podmínkách, celý přestup závisí na domluvě mezi oběma kluby ohledně přestupové částky.

16:58 – SPEKULACE – Thomas Foket by si přál přestoupit z Remeše a vysvoboditelem mu může být belgický Anderlecht. Neočekává se, že by francouzský klub za devětadvacetiletého obránce požadoval přehnanou částku, smlouva mu totiž vyprší už příští léto.

16:48 – SPEKULACE – Podle italského novináře Fabrizia Romana je priorita Barcelony jasná, přivést Nica Williamse. Vedení katalánského klubu už dvaadvacetiletého křídelníka oslovilo a stále čeká na jeho finální rozhodnutí. Druhým bodem na seznamu zůstává Dani Olmo, Williams má však přednost.

16:37 – SPEKULACE – Pravý bek Kiliann Sildillia se dohodl na osobních podmínkách s Marseille, hlásí Fabrizio Romano. V současné době hráč německého Freiburgu ale ještě musí počkat na dohodu obou klubů. Francouzská strana již měla za 22letého obránce poslat první nabídku.

16:23 – SPEKULACE – Prezident Boloni Claudio Fenucci potvrdil, že italský tým chce přivést jako volného hráče německého stopera Matse Hummelse. "Představili jsme mu vizi našeho klub a teď už jen čekáme, jak se rozhodne," uvedl.

16:05 – SPEKULACE – Chelsea by ráda zvýšila konkurenci na postu brankáře. Na radaru má proto gólmana Villarrealu Filipa Jörgensena. Podle Fabrizia Romana je londýnský klub blízko jeho angažování poté, co navýšil svou původní nabídku ve výši 20 milionů eur (asi 500 milionů korun), kterou do Španělska za 22letého hráče s dánským a švédským občanstvím původně poslal.

15:47 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Antonín Kinský a Aleš Mandous prodloužili smlouvy s pražskou Slavií. Zatímco mladší z gólmanského dua podepsal v Edenu kontrakt do 31. prosince 2026, jeho zkušenější kolega spojil s vršovickým klubem síly do června 2027. Více informací najdete v článku.

15:42 – SPEKULACE – Podle novináře Floriana Plettenberga je přestup pravého obránce Noussaira Mazraouiho z Bayernu Mnichov do West Hamu mimo hru. Kluby se údajně dohodly na přestupové částce 15,5 milionu eur plus bonusy ve výši čtyř milionů eur, agent však od jednání odstoupil. A to z prostého důvodu – jeho klient je opět v hledáčku Manchesteru United.

15:11 – SPEKULACE – Barcelona jedná s Al Hilalem o prodeji Vitora Roqua. Jejím požadavkem je, aby saúdskoarabský klub za devatenáctiletého brazilského útočníka nabídl víc, než za kolik ho v lednu přivedla z CA Paranaense. Jedná se tedy o částku pohybující se kolem 40 milionů eur.

14:58 – SPEKULACE – Tottenham je podle všeho favoritem na podpis smlouvy s křídelníkem Juventusu Federicem Chiesou. Novinář Gianni Balzarini na svém kanálu na YouTube řekl: "Potvrzuji, že Tottenham má o něj zájem." Stará dáma bude za přestup požadovat částku mezi 30 a 35 miliony eur.

13:13 – HOSTOVÁNÍ – Reprezentant Václav Černý po jediném roce v německém Wolfsburgu mění působiště a bude hostovat v tradičním skotském klubu Glasgow FC. Podle původních informací by součástí dohody neměla být opce na přestup. Více informací v článku.

12:14 – SPEKULACE – Stade Rennes oznámilo odchod jednoho ze svých talentů. Ke konkurentovi z Ligue 1 Racingu Štrasburk zamířil pravý obránce Guéla Doué. Sesterský tým Chelsea za něj podle deníku L'Équipe zaplatil 6,5 milionu eur (asi 165 milionů korun) a další dva může ještě doplatit v bonusech. Blízko odchodu z klubu má i hráčův o dva roky mladší bratr Désiré. O něj usilují mimo jiné věhlasné značky Bayern Mnichov a Paris Saint-Germain. Více informací v článku.

12:10 – PŘESTUP – AS Řím se blíží dohodě o přestupu obránce Djurgårdenu Samuela Dahla. Ten bude v týmu z hlavního města Itálie krýt záda levému bekovi Angeliñovi. Římané do Švédska pošlou čtyři miliony eur, další dva mohou dodat při splnění bonusů. Pro severský klub by se jednalo o rekordní prodej. Průlom ve vyjednávání potvrdil sportovní ředitel DIF Bosse Andersson.

11:24 – SPEKULACE – Manchester City monitoruje situaci okolo Daniho Olma, hlásí novinář Florian Plettenberg. Šestadvacetiletý záložník měl údajně v úmyslu v létě opustit RB Lipsko, jenže až do nedávné doby ho žádný klub neoslovil. Vypršela tak už i jeho výstupní klauzule ve výši 60 milionů eur. "Strašákem" má být v případě španělského hráče rozsáhlý výčet zranění, které ho v minulosti trápily. O přestup Olma má stát také Barcelona.

10:12 – PŘESTUP – Nejenže CFR Kluž ve čtvrtek pouze remizovala ve 2. předkole Konferenční ligy s běloruským Niomanem Hrodna 0:0, ale navíc potvrdila, že přijde o svou jedničku mezi třemi tyčemi. Răzvan Sava totiž přestoupí do italského Udinese. Trenér rumunského celku Ilie Dumitrescu pro Digisport uvedl, že se vedení klubu povedlo vyjednat výhodné podmínky transferu – do Rumunska poputuje 3,5 milionu eur a 20 procent z příštího prodeje.

09:07 – SPEKULACE – Bryan Gil nehraje roli v plánech Tottenhamu a z Londýna odejde. Křídelník by se mohl vrátit do španělské ligy, zájem o něho má Girona.

06:43 – SPEKULACE – Arsenal stále nepředložil žádnou oficiální nabídku za Mikela Merina, vedení Gunners se stále soustředí na uzavření dohody s Riccardem Calafiorim. Hned jak londýnský klub dotáhne přestup italského reprezentanta, obrátí se v nejbližších dnech na čerstvého mistra Evropy.

25. ČERVENCE

21:49 – HOSTOVÁNÍ – Jesper Lindstrom absolvoval úspěšnou zdravotní prohlídku v Evertonu. Anglický klub si dánského záložníka vypůjčí na hostování z Neapole, součástí dohody bude opce na přestup.

21:36 – SPEKULACE – Tým Olympique Marseille poslal nabídku do Interu Milán za Valentína Carboniho. Mladého Argentince by rád přivedl na roční hostování s opcí ve výši 36 milionů eur (asi 910 milionů korun), to však přišlo Nerazzurri za nadějného obránce málo a rádi by částku opce o pár milionů eur zvedli, aby měli větší kontrolu nad budoucností hráče.

21:17 – SPEKULACE – Samuel Dahl opustí švédský Djurgardens a zřejmě zamíří do AS Řím. 21letý obránce je domluven na pětiletém kontraktu, ještě tento týden by se měl podrobit zdravotní prohlídce.

21:01 – SPEKULACE – Přesun Ivana Toneyho potkaly komplikace. Vedení Brentfordu mělo v plánu osmadvacetiletého útočníka prodat v lednu poté, co mu vypršel osmiměsíční zákaz činnosti. Včely údajně za anglického kanonýra obdržely nabídky v hodnotě 80 milionů eur (asi dvě miliardy korun), teď je ovšem Toneyho odchod v ohrožení. Nová posila Igor Thiago, který měl být novou jedničkou na pozici hrotového útočníka, utrpěl v přípravném utkání zranění kolene a podrobnější vyšetření ukázala poškozený meniskus, který vyřadí Brazilce minimálně na 12 týdnů. Toney tak bude muset v Londýně pravděpodobně ještě zůstat.

20:47 – PŘESTUP – Jonathan Clauss odešel z Marseille a francouzskou ligu bude hrát za jiný klub. Obránce přestoupil do Nice, kde podepsal dvouletý kontrakt, OGC podle tisku zaplatilo pět milionů eur (asi 100 milionů korun) a další jeden milion (asi 25 milionů korun) může doplatit v bonusech.

20:35 – PŘESTUP – Bournemouth v nejbližších hodinách podepíše španělského obránce Deana Huijsena. Devatenáctiletý hráč, který pochází z Nizozemska se do Cherries přesune po čtyřech letech v mládeži Juventusu.

20:23 – SPEKULACE – Mats Hummels váhá, zda přijme nabídku od Boloni. Německý obránce po minulé sezoně opustil Dortmund, italský klub mu předložil nabídku smlouvy s ročním platem dva miliony eur (asi 50 milionů korun) a zároveň naplánoval zdravotní prohlídku. K té jen tak nedojde, fotbalista si vzal několik dní na rozmyšlenou.

19:58 – SPEKULACE – AS Řím finalizuje přestup Matíase Soulého z Juventusu, do toho Římané cílí i na Artema Dovbyka z Girony. Ukrajinský útočník byl před pár dny velmi blízko k přesunu do Atlétika Madrid za 40 milionů eur (asi miliarda korun), ovšem oba kluby tento transfer ještě nedokončily. Toho chce využít hlavní trenér Daniele De Rossi, který už údajně s Dovbykem několikrát volal a snažil se ho přemluvit k přestupu do hlavního města Itálie.

19:37 – SPEKULACE – Predrag Rajković je v hledáčku jednoho saúdskoarabského klubu a tím je Al Ittihad. Gólman patří Mallorce, zástupci obou celků jednají o podmínkách.

19:22 – SPEKULACE – Leverkusen nepočítá se Sardarem Azmounem, jenž by místo Sevilly mohl nakonec zamířit do Spojených arabských emirátů. Devětadvacetiletý útočník má namířeno do Shabab Al Ahli Club.

19:09 – SPEKULACE – Vyjednávání mezi Chelsea a Neapolí stále pokračují. Italský tým je ochoten zaplatit za belgického útočníka Romelua Lukaka 21 milionů eur (asi 530 milionů korun), Londýňané si ovšem představovali vyšší nabídku a vedení Gli Azzurri řekli, že jedenatřicetiletého hráče neprodají za méně než 29 milionů eur (asi 730 milionů korun).

18:45 – PŘESTUP – Boavistu opouští Chidozie Awaziem, jenž vyrazil do zámořské MLS. Sedmadvacetiletý obránce přestoupil do Cincinnati, kde podepsal smlouvu do konce roku 2025 s opcí.

18:28 – PODPIS SMLOUVY – Las Palmas posílil Oliver McBurnie, jenž po pěti letech opustil Sheffield United. Osmadvacetiletý útočník se španělskému klubu upsal na tři sezony.

18:09 – PŘESTUP – AS Řím a Juventus našli společnou řeč při přestupu Matíase Souleho. Přestupová částka za jedenadvacetiletého útočníka by měla být 26 milionů eur (asi 660 milionů korun), Stará dáma navíc dostane 10 % z dalšího přestupu Argentince.

17:51 – HOSTOVÁNÍ – Pavel Kačor minimálně na rok mění Karvinou za Slavii, kde posílí druholigovou rezervu. Teprve 17letý křídelník do Edenu přichází formou ročního hostování.

17:39 – HOSTOVÁNÍ – Andrea Colpani je velmi blízko k ročnímu hostování s opcí ve Fiorentině. Monza za vypůjčení pětadvacetiletého záložníka vyinkasuje 4 miliony eur (asi 100 milionů korun) a opce je nastavená na výši 12 milionů eur (asi 300 milionů korun).

17:27 – SPEKULACE – Manchester United opět obnovil zájem o Mortena Hjulmanda ze Sportingu Lisabon. Dánský záložník by měl sloužit jako náhrada za Manuela Ugarteho, kterého PSG nechce za nabídku Rudých ďáblů pustit.

17:16 – SPEKULACE – Prezident Atalanty Bergamo Antonio Percassi vyvrátil veškeré spekulace ohledně nizozemského záložníka Teuna Koopmeinerse o kterého v posledních dnech značně usiloval Juventus. "Není v našich plánech Koopmeinerse prodat," uvedl.

17:01 – PŘESTUP – Crystal Palace podle italského novináře Fabrizia Romana v nejbližších hodinách podepíše Ismaila Sarra. Šestadvaetiletý křídelník se tak na britské ostrovy vrátí po roce stráveném v Olympique Marseille. Částka přestupu za senegalského hráče by měla být 14 milionů eur (asi 355 milionů korun).

16:42 – SPEKULACE – O slovenského brankáře Marka Rodáka má velký zájem arabský tým Al Ettifaq. Sedmadvacetiletému hráči letos vypršela ve Fulhamu smlouva, na Blízký východ by tak moh odejít zcela zdarma.

16:34 – PODPIS SMLOUVY – Vasco Sousa spojil i svoji další budoucnoct s FC Porto. Jednadvacetiletý záložník, jenž v uplynulých třech letech nastupoval za druholigovou rezervu, prodloužil kontrakt do roku 2027.

16:21 – SPEKULACE – Fabrício Bruno je opět spojován s evropským týmem! Poté, co jeho přestup do anglického West Hamu United na poslední chvíli selhal, je osmadvacetiletý hráč v kontaktu s Rennes. Urostlý zadák hrál doposud ve své kariéře pouze v rodné Brazílii.

16:07 – HOSTOVÁNÍ – Slovácko dočasně opouští Daniel Holásek, jenž bude potřebné zkušeností sbírat na Slovensku. Dvacetiletý obránce zamířil na roční hostování do druholigové Petržalky.

15:55 – SPEKULACE – Slovan Liberec opustí Olivier Vliegen, jenž se vrátí do Belgie. Pětadvacetiletý brankář má namířeno do Genku, kde by měl obsadit pozici trojky s tím, že bude chytat za rezervu.

15:30 – SPEKULACE – Juventus natrvalo opustí Dean Huijsen, jenž se nakonec přesune do Anglie. Devatenáctiletý obránce má přestoupit za 18 milionů eur do Bournemouthu, s nímž se dohodl na podmínkách dlouhodobé smlouvy. Součástí dohody bude rovněž právo na zpětný odkup.

14:30 – SPEKULACE – Do West Hamu by měl přestoupit také Noussair Mazraoui. Kluby jsou domluveny na odstupném, společnou řeč s londýnským celkem našel i marocký obránce.

13:15 – SPEKULACE – Z Aston Villy by mohl odejít další ofenzivní fotbalista, terčem spekulací je Jhon Durán. Útočníka chce West Ham United, který nabídl 30 milionů liber, do Birminghamu je vedle toho ochoten uvolnit jednoho mladého hráče.

12:40 – SPEKULACE – Lucien Agoumé na jaře hostoval z Interu Milán v Seville a do španělského klubu by se mohl vrátit. Záložník má smlouvu na poslední rok a španělský klub neuplatnil opci na přestup za osm milionů eur, o hráče ale má nadále zájem, stejně jako by v Andalusii chtěl pokračovat i sám Agoumé.

11:30 – SPEKULACE – Emile Smith Rowe je objektem zájmu Fulhamu a ten dojednává přestup záložníka z Arsenalu. Blízko je dohoda o transferu za 35 milionů liber.

07:20 – HOSTOVÁNÍ – Sevilla uvolnila Adnana Januzaje na další hostování. Devětadvacetiletý křídelník, který má za sebou působení v Manchesteru United, Dortmundu, Realu Sociedad či Sunderlandu, stráví nadcházející ročník v Las Palmas.

06:55 – PŘESTUP – Barcelona natrvalo získala Paua Víctora z Girony. Dvaadvacetiletý útočník jde do známého prostředí, minulou sezonu totiž strávil na hostování v rezervě Blaugranas.

24. ČERVENCE

23:15 – SPEKULACE – Wolfsburg pravděpodobně po roce opustí Václav Černý, jenž nenaplnil vysoká očekávání. Šestadvacetiletý křídelník by se měl podle německých i skotských médií přesunout na hostování do Glasgow Rangers, součástí dohody nebude opce na přestup.

20:53 – PŘESTUP – Legii Varšava posílil Migouel Alfarela z Bastie. Šestadvacetiletý útočník, jenž bude konkurentem bývalého českého reprezentanta Tomáše Pekharta, podepsal smlouvu na tři roky.

20:51 – HOSTOVÁNÍ – Ibrahima Kébé odchází z Girony na další hostování, tentokrát do Belgie. Třiadvacetiletý záložník stráví ročník 2024/25 ve druholigovém Lommelu.

18:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Marc Bernal bude i nadále svůj talent rozvíjet v Barceloně. Teprve 17letý záložník prodloužil smlouvu do roku 2026, součástí dohody je také opce a výstupní doložka ve výši 20 milionů eur.

18:10 – PŘESTUP – Stefan Savič vyměnil Atlético Madrid za Trabzonspor, kterému se upsal na tři sezony. Černohorský stoper mění působiště po devíti letech, Colchoneros ho pustili bez náhrady, přestože měl ještě roční kontrakt.

16:00 – SPEKULACE – Michal Kohút má se Slováckem kontrakt na poslední rok, proto není vyloučený odchod 24letého záložníka. Toho by rád angažoval Baník Ostrava, nemůže se však domluvit s protistranou z Uherského Hradiště.

14:50 – PŘESTUP – Druhou nizozemskou ligu za Serii A vyměnil Dailon Rocha Livramento, jenž přestoupil z Maastrichtu do Hellasu Verona. Třiadvacetiletý útočník se novému zaměstnavateli upsal do roku 2028.

13:42 – SPEKULACE – Bayern by brzy mohl vyinkasovat kolem 20 milionů eur od klubu z Premier League. Obránce Noussair Mazraoui je totiž v hledáčku West Hamu a Manchesteru United. Právě Kladiváři podle Floriana Plettenberga ze Sky Sports aktivně jednají s týmem z Mnichova, Vladimír Coufal by tak mohl mít vzhledem k univerzalitě Maročana solidní konkurenci. Rudým ďáblům hraje do karet fakt, že Mazraoui pochází z Ajaxu, odkud se dobře zná s Erikem ten Hagem i Antonym.

13:21 – SPEKULACE – Záložník Chelsea Cesare Casadei se objevil v hledáčku Fiorentiny. Mladý Ital přestoupil k Blues jako žhavý prospekt z akademie Interu Milán za necelých 15 milionů eur, Londýňanům by se investice do budoucnosti mohla vyplatit již po dvou letech. Novinář Gianluca Di Marzio dodal, že se neúspěšný finalista posledních dvou ročníků Konferenční ligy zatím nepřiblížil přijatelné částce.

12:57 – SPEKULACE – České Budějovice jsou ochotny prodat Vincenta Trummera. Odchovanec Sturmu Graz zaujal Mladou Boleslav, která se však podle informací portálu infotbal.cz snaží snížit cenu skrze hráče na výměnu. Dynamo požaduje pět milionů korun, modrobíli údajně nabídli o dva miliony méně plus jednoho fotbalistu z trojice Patrik Žitný, Antonín Vaníček a Florent Poulolo. Poslední zmíněný přitom v Budějovicích v uplynulé sezoně hostoval, Jihočeši ale trvají pouze na finanční kompenzaci.

12:10 – PŘESTUP – Z Atalanty do Atlanty. Ofenzivní záložník Aleksej Mirančuk brzy stvrdí začátek nové kapitoly v americké MLS, dnes by měl podstoupit zdravotní prohlídku. Italský vítěz Evropské ligy obdrží částku blížící se 15 milionům eur. O přestupu hráče, který se v uplynulé sezoně napříč soutěžemi přímo podílel na 13 gólech, informoval Gianluca Di Marzio.

10:55 – PŘESTUP – Antverpy budou o 20 milionů eur bohatší. Teprve 17letý talent George Ilenikhena přestoupí do Monaka, které s mladíky odjakživa umělo pracovat. Podle Fabrizia Romana zbývá již jen zdravotní prohlídka, mezi kluby je vše dohodnuté. Útočník, který loni napříč soutěžemi vstřelil 14 gólů, dal přestupu také zelenou.

10:12 – SPEKULACE – Chelsea potvrdila víkendové spekulace posláním první oficiální nabídky v hodnotě 20 milionů eur na brankáře Filipa Jörgensena. Sám gólman Villarrealu jeví o přestup zájem, zbývá najít dohodu mezi kluby.

9:36 – SPEKULACE – O návrat Alexise Sáncheze do Serie A vehementně usiluje Udinese. Reprezentant Chile s letitými zkušenostmi ze všech TOP 5 soutěží má na stole smlouvu do roku 2026. Pro zkušeného forvarda by se jednalo o návrat do klubu, ve kterém před 18 lety začal pouť evropským fotbalem.

09:25 – SPEKULACE – Jesper Lindström by se měl v průběhu středečního dne stát novou posilou Evertonu. Záložník přijde na hostování z Neapole, součástí dohody bude i opce na přestup.

08:30 – HOSTOVÁNÍ – Espaňol postoupil do španělské nejvyšší soutěže, Rubén Sánchez ale zůstane ve druhé lize - obránce byl zapůjčen na hostování do Granady.

23. ČERVENCE

23:24 – PŘESTUP – Jan-Carlo Simič oficiálně přestoupil z AC Milán do Anderlechtu. Belgický klub zaplatil tři miliony eur, devatenáctiletý srbský obránce podepsal smlouvu na pět sezon.

23:18 – HOSTOVÁNÍ – Deportivo Alavés hlásí další posilu, kterou se stal Luka Romero. Devatenáctiletý argentinský záložník přišel na hostování z AC Milán, součástí dohody je i opce na přestup.

20:54 – PŘESTUP – Pedro Malheiro se oficiálně stal novou posilou Trabzonsporu. Portugalský obránce přišel na přestup za dva miliony eur z Boavisty, dalších 500 tisíc může celek z Porta získat na základě bonusů.

19:57 – SPEKULACE – Petar Musa momentálně střílí góly za Dallas, letos jich nastřádal už 14. A odměnou by mu mohlo být angažmá v Premier League. O chorvatského útočníka, jenž působil mimo jiné v Liberci a ve Slavii, z níž před dvěma lety zamířil do Portugalska, se podle webu Abola zajímá nováček Ipswich.

18:34 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Hugo Sotelo stráví i další část kariéry v Celtě Vigo. Dvacetiletý španělský záložník měl smlouvu na poslední rok, s vedením 13. celku minulé sezony La Ligy se ale dohodl na prodloužení spolupráce.

17:15 – PŘESTUP – Dimitrios Giannoulis je oficiálně novou posilou Augsburgu. Řecký reprezentační obránce přišel zdarma z anglického Norwiche, německému klubu se upsal na čtyři roky.

16:53 – PŘESTUP – Tomáš Čelůstka loni sestoupil ze Zlínem do druhé ligy, kterou však bude hrát v dresu jiného klubu. Zkušený obránce přestoupil do Vyškova, délku uzavřeného kontraktu klub nespecifikoval.

16:12 – HOSTOVÁNÍ – Nováčka nejvyšší soutěže Duklu posílil třiadvacetiletý slovenský záložník Filip Lichý, jenž přichází ze Slovanu Bratislava na roční hostování s opcí na přestup. Lichý přišel do Slovanu v roce 2017 a za první tým nastoupil k 62 soutěžním utkáním, v nichž vstřelil dva góly. Zahrál si i evropské poháry, ve slovenské lize působil ještě na hostování v Ružomberku.

15:10 – PODPIS SMLOUVY – Byl o něj velký zájem v zahraničí, nakonec ale stále ještě šestnáctiletý obránce Jakub Kolísek balit kufry v Edenu nebude. Se Slavií namísto toho podepsal svou první profesionální smlouvu. "Jsme rádi, že se nám to podařilo. Víme, že se o něj zajímalo několik zahraničních týmů, které oslovil nejen svými výbornými výkony na Euru (do 17 let),“ uvedl sportovní ředitel sešívaných Jiří Bílek na klubovém webu.

14:46 – SPEKULACE – Morgan Guilavogui loni přestupoval z Paris FC do Lens a nyní ho čeká další stěhování. Hostování guinejského útočníka dolaďuje bundesligový nováček St. Pauli, součástí dohody má být opce na přestup.

14:19 – SPEKULACE – Karvinou by měl posílit Filip Vecheta ze Slovácka, kde by mu po sezoně vypršela smlouva. Podle informací portálu infotbal.cz bude s přestupem 21letého útočníka pomáhat Slavia, která na oplátku získá předkupní právo.

13:41 – SPEKULACE – Desire Doué je jméno, které je v poslední době velmi často skloňováno s odchodem z Rennes. Francouzský klub obdržel na devatenáctiletého záložníka už druhou nabídku 50 milionů eur (téměř 1,3 miliardy korun) od Bayernu Mnichov. Do svých řad by Douého chtělo přivést i PSG.

13:27 – PODPIS SMLOUVY – Martin Braithwaite si našel nové angažmá v bude hrát brazilskou ligu za Grêmio. Dánský útočník se nedávno vyvázal z kontraktu v Espaňolu a o několik dní později nenašel společnou řeč ohledně platových podmínek v Olympiakosu, s brazilským klubem je domluven a čeká ho zdravotní prohlídka.

13:14 – SPEKULACE – Manchester City nechá Kaykyho příští sezonu odejít na hostování. Mezi největší zájemce patří Sparta Rotterdam a Šachtar Doněck, jedenadvacetiletý Brazilec přišel do Citizens v roce 2021 z Fluminense za 10 milionů eur (asi 250 milionů korun).

12:53 – SPEKULACE – Brighton a Dortmund jsou už po několik dnů v jednáních ohledně přestupu Pascala Grosse, zatím se však obě strany nedohodly na transferové částce. Anglický celek požaduje za svou dlouholetou oporu pro záložní řady 10 milionů eur (asi 250 milionů korun). Gross údajně do Borussie chce odejít, jak uvádí zdroje německého deníku Bil.

12:35 – SPEKULACE – Boloňa se přibližuje podpisu německého stopera Matse Hummelse, kterému letos vypršela smlouva v Borussii Dortmund. Italský klub s transferem vyčkává, dokud nebude dokončen přestup Ricarda Calafioriho do Arsenalu.

12:20 – SPEKULACE – Poté co Sao Paolo a James Rodríguez rozvázali smlouvu, je kolumbijský záložník velmi blízko k podpisu nového kontraktu a návratu do Porta. Nejlepší hráč uplynulé Copa Américy by se tak do portugalského celku vrátil po více než deseti letech.

12:09 – SPEKULACE – Ajax je připravený na odchod útočníka Briana Brobbeyho. Dvaadvacetiletý nizozemský útočník s ghanskými kořeny, který má platnou smlouvu v Amsterdamu do roku 2027, je hlavně na radaru AS Řím a také blíže nespecifikovaných klubů z Premier League. Nizozemský celek by rád za transfer inkasoval minimálně 25 milionů eur (asi 630 milionů korun).

11:57 – SPEKULACE – Přestup senegalského záložníka Ismaila Sarra z Olympique Marseille do londýnského Crystal Palace se začíná finalizovat. Šestadvacetiletý hráč údajně souhlasil se smlouvou na čtyři až pět let, oba kluby aktuálně dolazují částku transferu.

11:20 – PŘESTUP – Dvaadvacetiletý senegalský stoper Abdoulaye Ndiaye se loni v létě stěhoval z Lyonu do druholigového Troyes, po roce by ale měl znovu měnit angažmá. Jeho příchod prý už dojednal Brest, účastník Ligue 1, který si hráče nejprve vypůjčí a pak uplatní povinnou opci na trvalý nákup ve výši 9 milionů eur (téměř 230 milionů korun).

11:12 – SPEKULACE – AC Milán se dohodl s Youssoufem Fofanou z Monaka na čtyřleté smlouvě s opcí, která mu zajistí roční plat tři miliony eur čistého a dalších 500 tisíc eur přinese na bonusech. Rossoneri se však nyní musí domluvit s knížecím týmem, jejich první nabídku klub odmítl.

11:01 – SPEKULACE – Juventus by rád posílil své útočné řady o německého křídelníka Karima Adeyemiho. Dvaadvacetiletý hráč má v Borussii Dortmund smlouvu až do roku 2027, Starou dámu by tak rodák z Mnichova vyšel nejméně na 40 milionů eur (asi 1 miliardy korun).

10:48 – PŘESTUP – Devatenáctiletý americký talent Caleb Wiley se stal na šest let fotbalistou Chelsea. Londýnský klub získal nadějného obránce z týmu zámořské MLS Atlanty, média odhadují přestupní částku na 11 milionů dolarů (asi 255 milionů korun). Podle agentury AP absolvuje Wiley příští sezonu na hostování ve Štrasburku, který vlastní stejní majitelé jako Chelsea.

10:36 – PŘESTUP – Dvaadvacetiletý belgický obránce Hugo Siquet se vrací trvale do belgické nejvyšší soutěže. Uplynulý rok a půl strávil na hostování v Cercle Bruggy, teď se přesunuje z Freiburgu do stejného města, avšak ke konkurenci do klubu Club Bruggy. Podle serveru transfermarkt.de inkasoval německý celek za transfer 3 milióny eur, smlouvu podepsal pravý bek do roku 2028.

10:27 – SPEKULACE – Manchester City v posledních dnech stupňuje zájem o Eberechi Ezeho z Crystal Palace. Příchod šestadvacetiletého Brita by mohl být do budoucna považován jako náhrada za Belgičana Kevina de Bruyneho.

10:15 – PODPIS SMLOUVY – Cody Drameh nakonec zvolil Hull City! O dvaadvacetiletého Angličana, kterému letos vypršela smlouva v Leeds United, vedlo souboj hned několik týmů z Championship. Mladý obránce dnes absolvuje zdravotní prohlídku v tréninkovém centru Hullu.

10:08 – SPEKULACE – V patové situaci je podle zpráv L'Équipe dvacetiletý záložník Ismaël Doukouré. Ten už v květnu požádal vedení Štrasburku o přestup na jinou adresu, od té doby si přitom nic nerozmyslel a zároveň se již dohodl na podmínkách v bundesligovém Wolfsburgu. Vedení alsaského klubu ale hráče nechce prodávat, v posledních dnech ho nepřesvědčila ani nabídka na transfer ve výši 8 miliónů eur.

09:59 – SPEKULACE – Victor Osimhen pořád trvá na tom, že během letošního léta opustí Neapol. PSG oznámilo, že nehodlá zaplatit za nigerijského útočníka výstupní klauzuli 134 milionů eur (téměř 3,4 miliardy korun), francouzský velkoklub navíc zmínil, že součástí případného přestupu v žádném případě nebude korejský záložník Kang-In Lee. Pětadvacetiletý Nigerijec má rovněž několik nabídek z nejvyšší saúdskoarabské ligy, které může zvážit.

09:45 – PODPIS SMLOUVY – Bývalý útočník fotbalové reprezentace Libor Kozák se po 16 letech vrací do Opavy. Pětatřicetiletý odchovanec se už v červnu začal se Slezany připravovat na novou sezonu a v úterý druholigový celek na klubovém webu oznámil, že s hráčem podepsal roční smlouvu. Více informací najdete v článku.

09:41 – SPEKULACE – RB Lipsko může opustit Dani Olmo, který se po skvělých výkonech na Euru ocitl v zájmu největších evropských klubů. Pokud by španělský reprezentant odešel, hledal by bundesligový klub náhradu a podle deníku AS je na vrcholu seznamu Francisco Conceição z FC Porto.

09:23 – PŘESTUP – Australský záložník Patrick Yazbek v zimě roku 2023 zamířil ze své rodné země do norského Vikingu a po roce a půl stráveném na severu Evropy opět mění angažmá. Tentokráte si vyzkouší zámořskou MLS, jeho příchod na svém webu oznámil Nashville SC. K prvnímu soutěžnímu zápasu by se měl dvaadvacetiletý defenzivní hráč, jehož délka smlouvy u Coyotes nebyla upřesněna, zapojit na konci července.

08:38 – SPEKULACE – Na britských ostrovech se spekuluje, že by měli kádr Manchesteru United opustit dva talentovaní hráči. Český brankář Radek Vítek a anglický útočník Joe Hugill na sebe v přípravných zápasech upozornili, mezitím co rodák z Vsetína při prohře 0:1 s Rosenborgem pochytal pět střel z šesti, dvacetiletý forvard vstřelil při výhře 2:0 proti Rangers gól. U obou hráču je téměř jasné, že odejdou na hostování, jelikož by u Rudých ďáblů nezískali vytížení. Fanouškům se tento krok při pohledu do budoucna zamlouvá.

08:23 – SPEKULACE – Po příchodu obránce Riccarda Calafioriho do Arsenalu je v ohrožení brazilský stoper Gabriel. Rodák ze Sao Paula má u Kanonýrů smlouvu až do roku 2027, je však velmi pravděpodobné, že v této sezoně nedostane takovou minutáž jako v té uplynulé. Dvaadvacetiletý Ital je ovšem schopný hrát i na levém kraji obranu, je tak možné, že budou s Gabrielem nastupovat vedle sebe.

08:11 – SPEKULACE – PSG přestalo monitorovat situaci ohledně Bruna Fernandese z Manchesteru United, pro francouzský velkoklub je stále prioritou přivést devatenáctiletého Portugalce Joaa Nevese z Benficy Lisabon. Pokud by navíc Fernandes toto léto u Rudých ďáblů přečkal, dá se očekávat, že mu vedení nabídne nový kontrakt.

07:58 – PŘESTUP – Stefan Savič se dohodl s Trabzonsporem, který černohorského obránce přivádí po konci smlouvy v Atlétiku Madrid. Savič by měl v tureckém klubu podepsat smlouvu natři roky, ještě však musí projít lékařskou prohlídkou.

06:26 – KONEC SPEKULACÍ – "Ne, Kevin neodchází," vyvrátil vzrůstající spekulace o budoucnosti De Bruyneho trenér Manchesteru City Pep Guardiola.

22. ČERVENCE

23:49 – HOSTOVÁNÍ – Dánský reprezentašní záložník Pierre-Emile Höjbjerg se po čtyřech letech loučí s Tottenhamem, odkud zamířil na roční hostování do Marseille. Součástí dohody je povinná opce ve výši 13,5 milionu eur, při započítání bonusů by se mohla celková suma vyšplhat až na 20 milionů. Více informací najdte v článku.

23:07 – SPEKULACE – Barcelonu může po pouhém roce opustit záložník Ilkay Gündogan, jenž má nabídku z Kataru. Německý reprezentant podle TV3 obdržel návrh lukrativní tříleté smlouvy od Al Saddu.

21:46 – SPEKULACE – Chelsea nevzdala boj o útočníka Atlétika Madrid. Teprve dvacetiletý Samu Omorodion byl díky vydařenému hostování jedním z důvodů, proč postoupivší Alavés zakončil sezonu v La Lize na 10. místě. I proto Atlético před měsícem odmítlo nabídku dosahující 40 milionů eur, Španěl ale přestup stále preferuje. Do karet mu hraje, že klub z Madridu chce na jeho post přivést Arťoma Dovbyka, navíc se zajímá o Conora Gallaghera, fotbalistu právě z týmu Blues.

21:27 – SPEKULACE – Křídelník Tottenhamu Bryan Gil se objevil v hledáčku Girony. Mezi kluby již měly začít oficiální jednání, Ladislav Krejčí by se tak v turbulentním přestupovém období třetího nejlepšího týmu uplynulého ročníku La Ligy mohl dočkat nového spoluhráče. Mladý forvard přitom ke Spurs přestoupil teprve loni ze Sevilly.

19:32 – PŘESTUP – Americký reprezentant Caleb Wiley je již oficiálně další posilou Chelsea. Levý bek z kategorie nadějných mladíků udělal Atalantu United o 10 milionů eur bohatší. Podepsal smlouvu na šest let s opcí na další rok, nyní se s národním týmem chystá na olympiádu. Očekává se, že pro zajištění herního vytížení půjde obratem na hostování do sesterského klubu ze Štrasburku.

19:24 – HOSTOVÁNÍ – Talentovaný Mattia Viti opustil francouzské Nice. Staronovou destinací pro 22letého stopera bude Empoli, z jejíž akademie pochází. Před dvěma lety mateřskému klubu vydělal odchodem 13 milionů eur, nyní se vrací na hostování s opcí na trvalý přestup.

19:03 – SPEKULACE – Nový trenér Chelsea Enzo Maresca potřebuje pro svůj styl hry brankáře s kvalitní rozehrávkou, jedním z nich by měl podle Fabrizia Romana být Filip Jörgensen z Villarrealu. Více než obstojnou konkurenci pro Roberta Sáncheze doteď tvořil Djordje Petrovič, ten však podle nového kouče Blues reflexy na brankové čáře zastínil pokulhávající kombinační hrou, kterou by měl Švéd zvládat lépe.

18:37 – PŘESTUP – Lipsko definitivně opouští Hugo Novoa, jenž se vrací do Španělska, kde v minulé sezoně nastupoval ve druhé lize za rezervu Villarrealu. Jednadvacetiletý španělský obránce podepsal pětiletou smlouvu s Deportivem Alavés.

18:10 – PŘESTUP – Aston Villa již oficiálně představila novou posilu, kterou je Amadou Onana. Everton za vysokého středopolaře obdrží 50 milionů liber, což je pro Villans rekordní utracená suma za hráče. Na oplátku se dočkají stále mladého defenzivního záložníka, který jim vypomůže nejen v Lize mistrů. Více informací v článku.

17:42 – PODPIS – Chelsea se díky Lens dočkala výrazné úlevy z hlediska výdajů na platech. Dohodla se na rozvázání smlouvy s Malangem Sarrem, který pobíral přes 6,2 milionů eur ročně. Francouzský stoper podle deníku L'Equipe podepíše jako volný hráč v Racing Clubu poté, co dnes podstoupí zdravotní prohlídku. Obránce do Chelsea přišel ještě za dob Romana Abramoviče jako volný hráč, což mu umožnilo vyžádat si lepší plat, na hřišti se však téměř nepředvedl.

16:30 – SPEKULACE – Nejlepší střelec uplynulého ročníku La Ligy Arťom Dovbyk je jednou nohou v Atlétiku Madrid. Celek z hlavního města již dosáhl dohody s hráčem, smlouvu by měl podepsat do roku 2029. Výstupní klauzuli má útočník stanovenou na 40 milionů eur, Atlético se ještě pokusí domluvit výhodnější podmínky.

16:11 – PŘESTUP – Denis Alijagič po sezoně strávené v Brně znovu mění adresu, český útočník s kořeny z Bosny a Hercegoviny přestoupil do Žiliny. Jednadvacetiletý rodák z Prahy hrál za Zbrojovku od loňského září poté, co se po půlročním hostování ve slovinském Mariboru stal volným hráčem po vypršení kontraktu v Olympiakosu.

16:05 – SPEKULACE – Rayan Cherki se přblížil přestupu z Lyonu do Dortmundu. Tvrdí to alespoň francouzský regionální list Le Progrés, podle jehož informací zesílily rozhovory mezi zúčastněnými stranami s cílem dohodnout se na osobních podmínkách hráče. Francouzský web Get French Football News uvádí, že francouzský ofenzivní záložník nechce svou budoucnost spojit s Les Gones a odmítl prodloužit smlouvu platnou do roku 2025.

14:52 – PŘESTUP – Slovinský brankář Klemen Mihelak z celku NŠ Mura se stal posilou Jablonce. Bývalý mládežnický reprezentant působil v mládeži NK Domžale, během kariéry hostoval v NK Rudar Velenje a poslední dvě sezony chytal stabilně jako jednička v Muře. Na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2027.

14:11 – SPEKULACE – Brazilský krajní obránce Yan Couto strávil poslední dvě sezony na hostování v Gironě a podle informací novináře Fabrizia Romana by v Manchesteru City u svého pevného zaměstnavatele neměl zůstávat. Hráč už je údajně domluvený na podmínkách v Dortmundu, komplikace ovšem můžou nastat během debat o přestupové sumě. Borussia totiž nemíní uplatňovat výstupní klauzuli ve výši 40 milionů eur a hodlá částku po domluvě snížit. Podle informací stanice Sky Sport Deutschland by si ji představovala na 20 až 25 milionech.

13:49 – PŘESTUP – Erik Lamela se po konci v Seville vydává do Řecka. Dvaatřicetiletý argentinský křídelník podepsal tříletou smlouvu s AEK Atény.

13:37 – SPEKULACE – Tottenham si ocenil Richarlisona na minimálně 60 milionů liber (asi 1,8 miliardy korun), důvodem je zájem saúdskoarabského Al Ahli. Brazilský útočník má v londýnském týmu kontrakt až do roku 2027.

13:25 – HOSTOVÁNÍ – Evertonu se podařilo přivést na roční hostování s opcí Jespera Lindstroma z Neapole. Případná částka pro nákup čtyřiadvacetiletého Dána činí 23 milionů eur (téměř 580 milionů korun). Italský velkoklub má jako náhradu vyhlídnutého Davida Nerese z Benficy Lisabon.

13:12 – SPEKULACE – Devatenáctiletý francouzský stoper Nathan Zézé je aktuálně v přestupových jednáních s AC Milán, zatím se však jeho odchod z mateřského Nantes nekoná. Italský celek se bude muset plácnout přes kapsu více, než by chtěl, podle informací francouzského deníku Ouest-France totiž bretaňskému klubu nestačí nabídka ve výši 12 až 13 milionů eur včetně bonusů.

13:00 – PODPIS SMLOUVY – Skot Che Adams přestupuje jako volný hráč ze Southamptonu do Turína. Osmadvacetiletému útočníkovi letos po pěti letech vypršela smlouva na jihu Anglie, italskému zaměstnavateli se upsal na tři roky.

12:49 – SPEKULACE – Brest si vyhlédl zkušenou posilu do útoku, která prostředí Ligue 1 zná velmi dobře. Třicetiletý forvard Ludovic Ajorque vůbec poprvé mimo Francii zamířil v lednu roku 2023, a to to bundesligové Mohuče, odtud by se přitom podle zdrojů francouzského serveru Foot Mercato mohl stěhovat na Bretaňský poloostrov. Smlouvu má Ajorque v Německu platnou do roku 2026.

12:41 – SPEKULACE – Bayern Mnichov odmítl nabídku od Manchesteru United 29 milionů eur (asi 730 milionů korun) na nizozemského obránce Matthijse de Ligta. Německý velkoklub by si od Rudých ďáblů představoval minimálně 42 milionů eur (asi 1 miliarda korun).

12:17 – KONEC SMLOUVY – Sao Paulo se po roce rozloučí s Jamesem Rodríguezem, který se v klubu neprosadil podle očekávání. Obě strany jednají o rozvázání smlouvy s platností do léta 2025. I přestože byl Kolumbijec na uplynulém šampionátu Copa America zvolen nejlepším hráčem, bude to počtvrté za posledních pět let, kdy opustí tým jako volný hráč.

12:07 – SPEKULACE – Pokud se dotáhne přestup Takefusy Kuba z Villarealu do Liverpoolu, nejvíce z toho vytěží pravděpodobně Real Madrid. Když totiž třiadvacetiletý Japonec odcházel z Los Blancos do Žluté ponorky bylo součástí jeho přestupu 50 % z dalšího prodeje. Momentálně se spekuluje, že by měl rodák z Kawasaki odejít do Anglie za 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun), to znamená, že by 30 milionů eur (asi 750 milionů korun) putovalo do španělské metropole.

11:42 – SPEKULACE – Manchester City je v kontaktu s PSG ohledně brankáře Gianluigiho Donnarummy. Aktuální jednička Citizens Brazilec Ederson je velmi bízko k odchodu do arabského Al Ittihadu, pětadvacetiletý Ital bych tak mohl být jasnou náhradou. Rodák nedaleko od Neapole má ve francouzském velkoklubu smlouvu ještě na dva roky.

11:26 – SPEKULACE – Real Madrid se připojil do boje s Bolognou o německého stopera Matse Hummelse. Pětatřicetiletému hráči letos v Borussii Dortmund vypršela smlouva, oba týmy by ho tak rády přivedly zdarma. Favoritem na zisk mistra světa z roku 2014 však stále zůstává italský tým.

11:09 – SPEKULACE – Crystal Palace má velký zájem o Ismaila Sarra, který by mohl přijít jako náhrada za Michaela Oliseho, ten letos přestoupil do Bayernu Mnichov. Na návrat šestadvacetiletého Senegalce zpátky do Premier League je podle italského novináře Fabrizia Romana potřeba větší nabídka, jelikož Marseille zatím všechny varianty odmítla, jednání mezi kluby však pokračuje i nadále.

11:03 – SPEKULACE – Olympique Marseille hledá náhradu za španělského brankáře Pau Lopeze, podle francouzských zdrojů to vypadá, že nejvhodnější alternativou je Wojciech Szczesny. Čtyřiatřicetiletý Polák aktuálně působí v Juventusu, kde mu však příští sezonu vyprší smlouva.

10:47 – SPEKULACE – Stuart Armstrong je v Brentfordu, kde ho čekají výkonnostní testy. Skotský záložník si hledá nové angažmá, po minulé sezoně odešel ze Southamptonu.

10:32 – PŘESTUP – Komorský útočník Myziane Maolida přestupuje z Herthy Berlin do saúdskoarabského Al Kholoodu. Pětadvacetiletý hráč prošel akademií Olympique Lyon a působil v týmech jako OGC Nice a Reims. Minulou sezonu působil na hostování ve skotském Hibernianu, kde v 18 zápasech vstřelil deset gólů. Aktuálně už je na Blízkém východě a úspěšně prošel zdravotní prohlídkou.

10:24 – SPEKULACE – Poté, co byl o Jarrada Branthwaitea v posledních dnech velký zájem od Manchesteru United, oznámil Everton, že dvaadvacetiletého obránce neprodá za méně než 75 milionů eur (téměř 1,9 miliardy korun). Vedení Rudých ďáblů s velkou pravděpodobností takovou částku nenabídne a Toffees toho využijí tím, že klíčovému hráči s velkým potenciálem nabídnou nový kontrakt.

10:11 – PŘESTUP – Youssef En-Nesyri má namířeno ze Sevilly do Fenerbahçe. Marocký útočník nabídku od tureckého klubu přijal a k dohodě spějí i jednání mezi kluby, transfer by měl vyjít na 25 milionů eur (asi 630 milionů korun).

08:59 – PŘESTUP – Velký transfer už je za rohem! Aston Villa přistoupila na podmínky Al Ittihadu o přestupu Moussy Diabyho. Francouzský křídelník by měl v pondělí absolvovat zdravotní prohlídku, cena přestupu je 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun) a pětadvacetiletý rodák z Paříže podepíše smlouvu na pět let.

08:47 – SPEKULACE – Joel Matip by se po konci v Liverpoolu mohl vrátit do Německa, kde v minulosti hrál za Schalke. Podle informací deníku Kicker angažování 32letého stopera jako volného hráče zvažuje Leverkusen.

08:33 – SPEKULACE – Do přípravy Nordsjaellandu se zapojil Juan Mata, který je bez angažmá po odchodu z Visselu Kobe. Šestatřicetiletý ofenzivní hráč se chce s dánským klubem udržet v kondici během hledání nového zaměstnavatele.

06:51 – SPEKULACE – Podle instagramového účtu Slavia Praha Zprávy je nejlepší střelec posledních dvou ročníků nejvyšší české ligy Václav Jurečka v kontaktu s Trabzonsporem. Aktuálně by mezi tureckou stranou, hráčem a Slavií měla probíhat jednání.

06:00 – SPEKULACE – Saúdskoarabskou ligu by si mohl vyzkoušet také Kevin De Bruyne z Manchesteru City. Podle nejnovějších zpráv chce belgického reprezentanta získat Al Ittihad. Podle informací renomovaného novináře Fabrizia Romana to však není pravda – klub nedaleko Rudého moře se prý soustředí na dokončení transferu Diabyho a vzápětí se pokusí přivést brankáře (jednání s Edersonem nejsou však jednoduchá).

21. ČERVENCE

21:32 – PŘESTUP – Zástup do Saúdské Arábie přestoupivších hráčů z předních evropských soutěží se rozrostl o Moussu Diabyho. Bývalý spoluhráč Patrika Schicka upřednostnil ve 25 letech Al Ittihad před možností hrát Ligu mistrů s Aston Villou. Včetně bonusů může birminghamský celek obdržet až 60 milionů eur, francouzský křídelník podepíše smlouvu na pět let.

19:25 – SPEKULACE – José Mourinho se co nevidět dočká další posily se zkušenostmi ze předních evropských soutěží. Do Fenerbahce má ze Sevilly přestoupit Youssef En Nesyri, Maročan se v uplynulém ročníku přímo podílel na 22 gólech napříč soutěžemi. Pro tureckého vicemistra se jedná o druhou zvučnou posilu do útoku, ambice na zisk titulu má pomoci zrealizovat i Allan Saint-Maximin.

17:53 – SPEKULACE – Atlético Madrid se zapojilo do závodu s Lille o marockého stoper Nayefa Aguerda, který aktuálně hají barvy West Hamu. Osmadvacetiletý stoper se ke Kladivářům připojil po povedeném MS v Kataru, od té doby však na klubové úrovni nepředvádí výkony, které by si představoval.

17:30 – PŘESTUP – Alejandro Cantero mění působiště ve druhé španělské lize. Čtyřiadvacetiletý křídelník přestoupil z Levante do Tenerife, jemuž se zavázal do roku 2026.

16:57 – SPEKULACE – Che Adams se přibližuje přestupu do Turína. Skotskému útočníkovi letos v Southamptonu vypršela smlouva a italský celek plánuje podepsat osmadvacetiletého rodáka z Leicesteru jako volného hráče. Mezi klubem a hráčem už probíhá jednání.

16:32 – KONEC SMLOUVY – Feyenoord přece jen opouští Alireza Jahanbakhsh. Rotterdamský klub se rozhodl íránskému křídelníkovi neprodloužit končící smlouvu, nadále však může zůstat v tréninkovém procesu.

15:49 – SPEKULACE – Vedení Manchesteru United oznámilo Fiorentině, že neuplatní opci na Sofyana Amrabata. Sedmadvacetiletý hráč do Premier League zamířil minulý rok a určitě si své angažmá představoval trošku lépe, aktuálně však není jasné, zda se marocký záložník vrátí do Fiorentiny, nebo opustí klub natrvalo.

15:23 – HOSTOVÁNÍ – Andrey Santos bude rovněž letos hrát za Štrasburk. Dvacetiletý záložník ve francouzském klubu hostoval už na jaře a kluby jsou domluveny na dalším hostování, brzy bude vše potvrzeno.

15:04 – SPEKULACE – PSG by rádo pokročilo ve vyjednávání si Joaem Nevesem z Benfiky Lisabon a Victorem Osimhenem z Neapole. Benfica chápe Nevesův zájem přestoupit a jednání postupuje směrem, že by měl být přesun devatenáctiletého hráče brzy hotov. Neapol se snaží z nigerijského útočníka získat maximum a i přes velký zájem ze stran pařížského celku je jeho transfer velmi daleko.

14:46 – SPEKULACE – Nicolas Penner může vyměnit Slovan Liberec za FC Emmen. Třiadvacetiletý záložník dorazil na zkoušku do druholigového nizozemského klubu, za který již nastoupil ve včerejším přípravném utkání s Groningenem, kdy jeho tým prohrál 2:3.

14:31 – PODPIS SMLOUVY – Arsenal zaměstná Colina Kazıma-Richardse, který před 23 lety opustil akademii londýnského klubu. Bývalý útočník se ve známém prostředí stane trenérem mládeže.

14:17 – SPEKULACE – Jednání mezi Juventusem a OGC Nice ohledně francouzského stopera Jean-Clair Todiba stále pokračují. Čtyřiadvacetiletý hráč už na podmínky Staré dámy přistoupil před dvěma týdny, tým z jihu Francie však zatím nebyl s žádnou z předložených nabídek spokojen. Oba kluby tak i nadále vyjednávají, Todibo čeká.

13:59 – SPEKULACE – Bayern Mnichov nehodlá Alphonsu Daviesovi nabídnout více peněz. Prezident bavorského celku Uli Hoeness prozradil, že pokud nebude chtíti Kanaďan prodloužit smlouvu, nechají ji expirovat, větší plat však nedostane. Třiadvacetiletý hráč by se tímto rozhodnutím mohl přiblížit k přesunu do Realu Madrid, kteří by ho po vypršení jeho kontraktu rádi podepsali v roce 2025 jako volného hráče.

13:51 – PŘESTUP – Boloňa přijala nabídku za Riccarda Calafioriho, ten se tak stane součástí Arsenalu. Londýnský tým zaplatí za dvaadvacetiletého obránce 45 milionů eur.

13:29 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Illja Zabarnyj se zabydlel v základní sestavě Bournemouthu a odměnou mu je nová smlouva, anglický klub s ukrajinským obráncem podepsal pětiletý kontrakt.

12:52 – PŘESTUP – Juniorský reprezentant Anglie Tommy Setford přestupuje z Ajaxu do Arsenalu. Osmnáctiletý brankář nastupoval v minulé sezoně pouze za mládež amsterdamského celku, momentálně je to gólman číslo jedna ve výběru Anglie do 20 let. Pro Kanonýry je to bezpochyby velký příslib do budoucna.

12:43 – PŘESTUP – Přestup Pierre-Emile Höjbjerga je kompletní! Marseille za dánského středopolaře zaplatí Tottenhamu 13,5 milionu eur. Osmadvacetiletý hráč přistoupil na podmínky francouzského týmu poté, co si promluvil o plánech a budoucnosti s novým trenérem Robertem de Zebrim.

12:13 – SPEKULACE – Joao Neves byl v posledních dnech spojován s přesunem do PSG, momentálně kolují spekulace, že by se do Benfiky Lisabon mohl vrátit záložník Renato Sanches a být tak součástí přestupu devatenáctiletého záložníka. Šestadvacetiletý hráč aktuálně patří pařížskému velkoklubu, kam přestoupil v roce 2022 z Lille, minulou sezonu však působil na hostování v AS Řím.

11:59 – SPEKULACE – Al Ittihad oslovil brankáře Edersona, Citizens požadují za rodáka ze Sao Paula minimálně 50 milionů eur. Brazilský brankář je ze zájmu nadšen a rád by si nejvyšší arabskou ligu zahrál. Šestinásobný vítěz Premier League byl blízko k přesunu na Blízký východ už v minulých dnech, jeho transfer do Al-Nassru se však na poslední chvíli zhroutil.

09:55 – SPEKULACE – Pierre-Emile Höjbjerg nehraje důležitou roli v plánech Tottenhamu a jeho další kroky by měly směřovat do Francie. Hostování dánského záložníka podle posledních zpráv dojednala Marseille, součástí dohody bude opce na přestup za 15 milionů eur.

07:55 – PODPIS – Mimořádnou posilu do svých řad získal Hajduk Split, kde bude od nové sezony nastupovat Ivan Rakitič. Dlouholetý hráč Barcelony či Sevilly podepsal s chorvatským klubem kontrakt na jednu sezonu s opcí na další. V klubu se setká například s Ivanem Perišičem, se kterým působil v národním týmu. Více informací najdete v článku.

07:45 – PŘESTUP – Miodrag Pivaš dostane možnost zahrát si anglickou ligu. Devatenáctiletý srbský obránce opustil domovský celek Jedinstvo Ub a přestoupil do Newcastlu, ten zaplatil 800 tisíc eur.

07:20 – SPEKULACE – Billy Gilmour se dostal na seznam vytipovaných posil Neapole a ta učinila první nabídku. Záložník patří Brightonu, který odmítl sumu osm milionů liber.

20. ČERVENCE

17:30 – SPEKULACE – Obránce Riccardo Calafiori by měl přestoupit z Boloni do Arsenalu. Kluby jsou podle posledních zpráv domluveny na odstupném 33 milionů liber, další čtyři miliony budou ve hře díky bonusům.

15:05 – SPEKULACE – Úvodní zápas Chance Ligy sledoval ekvádorský bek Angelo Preciado jen v civilu a kdo ví, zda si ještě v barvách českého mistra někdy zahraje. O šikovného obránce, který má za sebou účinkování v reprezentačním dresu na turnaji Copa América, má podle tureckého žurnalisty Safaka Malatyi zájem anglický Everton. Spartě údajně nabízí odstupné ve výši 7,5 milionu liber. Více informací najdete v článku.

14:20 – SPEKULACE – Eric Maxim Choupo-Moting v minulosti hrával za Mohuč a do německého klubu by se mohl vrátit, vedení s ním o této možnosti jedná. Kamerunský útočník je volným hráčem, po minulé sezoně opustil Bayern Mnichov.

13:55 – SPEKULACE – Adrien Rabiot je po svém konci v Juventusu bez smlouvy a čeká tak na zájemce, kteří se mu budou tvořit. Ačkoliv je jich poměrně dost, jeho prioritou jsou celky z Anglie - rád by si totiž poprvé v kariéře zahrál Premier League.

12:45 – SPEKULACE – Joshua Kimmich má kontrakt v Bayernu platný jen do příštího léta, přičemž zatím se k prodloužení příliš neměl a zvažuje různé možnosti. Bavoři se však svého hráče nechtějí vzdát a nadále s ním vedou intenzivní jednání.

09:50 – SPEKULACE – Další zvučné jméno by mohla ulovit saúdskoarabská liga. Přestupu do ní se nebrání Richarlison, Tottenham by za svého útočníka ale požadoval 60 milionů eur.

09:35 – SPEKULACE – Manchester United je připraven uvolnit na hostování svou druhou nejdražší posilu v historii. Antony avšak dle ESPN může odejít jen za podmínky, že nějaký klub plně pokryje jeho platové náklady.

09:20 – SPEKULACE – Raphinha je terčem častých spekulací ohledně odchodu z Barcelony, dle informací Fabrizia Romana to ovšem nyní není na pořadu dne. Brazilský křídelník by tak měl v další sezoně nadále působit v Katalánsku.

08:20 – SPEKULACE – Nejlepší střelec uplynulého ročníku Ligue 2 Alexandre Mendy změní působiště i zemi. Třicetiletý reprezentant Guiney Bissau zamíří so anglického Sunderlandu, se kterým se domluvil na podmínkách smlouvy. K přestupu chybí už jen domluva Black Cats s Caen.

07:20 – SPEKULACE – Po pouhém roce by se mohl Ismaïla Sarr vrátit do Anglie. O šestadvacetiletého křídelníka, který loni zamířil z Watfordu do Marseille, totiž výrazně usiluje Crystal Palace.

19. ČERVENCE

21:20 – PODPIS – Belgický obránce Thomas Meunier podepsal dvouletou smlouvu s francouzským Lille. Reprezentant a účastník posledního ME přišel z tureckého Trabzonsporu. Je trojnásobným šampionem Ligue 1 s týmem PSG.

17:45 – PODPIS – Gólman Václav Hladký podepsal dvouletou smlouvu s Burnley, jež sestoupilo z Premier League. Na jaře pomohl Ipswichi k postupu z druhé ligy. Více informací v článku.

17:30 – SPEKULACE – Tomáš Petrášek se zřejmě vrátí do mateřského Hradce Králové. Trojnásobný český reprezentant, jenž s Rakówem vyhrál Ekstraklasu, se stal nepotřebným v Jeonbuk Hyundai Motors. Podle serveru isport.cz se momentálně řeší odstupné pro 32letého obránce, který má s korejským týmem smlouvu do konce roku 2025.

17:10 – PŘESTUP – Zbrojovka Brno ohlásila příchodu Lucase Kubra z Bodö/Glimt. Český mládežnický reprezentant, jenž má také belgické občanství, dosud působil jenom v zahraničí.

16:30 – PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ – Jen pár hodin před startem ligového ročníku fotbalové Pardubice uzavřely přestup svého odchovance Jana Stejskala z pražské Slavie. Východočeský klub to uvedl na sociální síti X. Další slávisté David Planka, Ebrima Singhateh a Jannis-Fivos Botos budou působit v Karviné. Jejich přesun potvrdily oba kluby na svých webech. První dva do Slezska přestoupili s možností zpětného odkupu, řecký univerzál bude v Karviné hostovat.

16:15 – SPEKULACE – Fulham není jediným klubem, kam by mohl zamířit Emile Smith Rowe z Arsenalu. Podle přestupového specialisty Fabrizia Romana se pokusí 23letého ofenzivního hráče získat také další londýnský tým Crystal Palace.

15:53 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jiří Panoš na sebe upozornil během letní přípravy Viktorie Plzeň, která si ho nyní pojistila novou víceletou smlouvou. "Jde o mimořádně talentovaného hráče, který během posledních týdnů prokázal svůj obrovský talent. Svými výkony, přístupem i tréninkovou pílí nám ukázal, že si zaslouží i přes svůj velmi mladý věk své místo v A týmu," řekl sportovní ředitel Daniel Kolář.

13:48 – SPEKULACE – Manchester United je ochotný přistoupit k odchodu Antonyho na hostování, jedinou podmínkou je však, aby Brazilcův budoucí klub pokryl jeho týdenní plat 70 tisíc liber.

13:41 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Třiatřicetiletý brankář Alex Meyer prodloužil s Borussií Dortmund smlouvu do června 2026. Rodák ze severu Německa je součástí BVB už dva roky, za uplynulé dvě sezony měl však sporadickou roli a nastoupil pouze do 21 zápasů.

13:27 – SPEKULACE – Manchester United podle mnoha zdrojů pracuje na uvolnění místa v záložních řadách, aby mohli přivést Manuela Ugarteho. V ohrožení je podle všeho Scott McTominay nebo dokonce Casemiro.

13:06 – PŘESTUP – Baník Ostrava hlásí další posilu, do týmu se stěhuje kamerunský záložník Roan Nogha. Dvacetiletý hráč přichází na roční hostování ze svého mateřského klubu Nkufo, minulou sezonu působil ve druholigové Vlašimi, kde naskočil do 36 zápasů a vstřelil jeden gól.

12:51 – SPEKULACE – Barcelona je údajně velmi blízko, aby se s Athleticem Bilbao dohodla na přestupu dvaadvacetiletého Nica Williamse. Podle portugalského novináře Pedra Almeidy je odhadovaná částka přestupu 58 milionů eur, sám hráč by rád přestoupil. Pro fanoušky katalánského klubu by byl rodák z Pamplony vysněnou posilou.

12:24 – PŘESTUP – Jaden Philogene-Bidace loni přestupoval z Aston Villy do Hullu a nyní se vrací zpět. Britský křídelník dnes podepsal pětiletý kontrakt, druholigový celek zatím dostane 16 milionů eur. Dvaadvacetiletý hráč má ve smlouvě nastavenou výstupní klauzuli ve výši 100 milionů eur, trenér Emery i vedení klubu věří, že bude v této sezoně pro Villains důležitým hráčem.

12:01 – PŘESTUP – Álvaro Morata má nového zaměstnavatele, po dvou sezonách opouští Atlético Madrid. Nově se jedenatřicetiletý útočník upsal italskému AC Milán do roku 2028. Kapitán mistrovského Španělska vyšel Rossoneri na 13 milionů eur.

10:49 – SPEKULACE – Matías Soulé je objektem zájmu AS Řím a klub z hlavního města Itálie vylepšil svojí původní nabídku na 26 milionů eur. Křídelník patří Juventusu a Giallorossi se o něho přetahují s Leicesterem, sám fotbalista preferuje stěhování do Říma.

10:41 – HOSTOVÁNÍ – Podle několika zdrojů čeká Rasmuse Kristensena v blízkých hodinách zdravotní prohlídka ve Frankfurtu. Sedmadvacetiletý obránce by měl do německého týmu odejít na sezonní hostování s opcí, která činí 15 milionů eur. Kmenový hráč Leeds United už tuto sezonu působil na hostování v AS Řím.

10:29 – PŘESTUP – Martin Braithwaite se co nevidět stane posilou Olympiakosu Pireus. Dánský útočník před několika dny opustil Espaňol a aktuálně pobývá v Řecku, kde se už úspěšně podrobil zdravotní prohlídce.

09:23 – SPEKULACE – West Ham by rád posílil své řady o francouzského záložníka N'Gola Kantého. Londýnský celek už oslovil Al Ittihad s konkrétní nabídkou a momentálně probíhají jednání mezi oběma týmy a hráčovým agentem. Arabský tým považuje třiatřicetiletého rodáka z Paříže za klíčového hráče a mistra světa z roku 2018 by si tak rád nechal.

06:40 – SPEKULACE – Manchester United bude znovu utrácet a jeho další drahou posilou by se mohl stát Manuel Ugarte. Uruguayský záložník hraje za PSG, které za něho loni zaplatilo 60 milionů eur, anglický klub má být s fotbalistou již domluven.

06:25 – HOSTOVÁNÍ – Borja Iglesias znovu odejde z Betisu. Útočník na jaře hostoval v Leverkusenu a nyní si ho vypůjčí Celta Vigo, dohoda je prakticky hotová a nebude obsahovat opci na přestup.

18. ČERVENCE

22:42 – SPEKULACE – Rasmus Kristensen se chystá do Německa, v pokročilé fázi jsou jednání o jeho angažmá ve Frankfurtu. Obránce patří Leedsu United, loni hostoval v AS Řím.

22:29 – PŘESTUP – Amadou Onana o víkendu dorazí do Birminghamu a podrobí se zdravotní prohlídce v Aston Ville, ta belgického záložníka kupuje za 50 milionů liber z Evertonu.

21:47 – SPEKULACE – Lorenzo Pirola zřejmě odejde ze Salernitany a zahraje si řeckou ligu. Obránce má namířeno do Olympiakosu Pireus, ten zaplatí tři miliony eur.

21:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Petr Kodeš spojil i svoji další budoucnost s Hradcem Králové. Kapitán východočeského klubu podepsal nový víceletý kontrakt.

19:19 – PŘESTUP – Manchester City oficiálně předstvil první letní posilu. Úřadující vítěz Premier League posílil brazilský křídelník Sávio, který v minulé sezoně hostoval z Troyes v Gironě. Tento transfer byl dlouho očekávaný, neboť všechny tři zmiňované kluby spadají pod City Football Group.

18:13 – SPEKULACE – David Neres může po dvou letech odejít z Benfiky. Podle italských i portugalských médií je ve hře přesun 27letého křídelníka do Neapole, která by zaplatila 25 milionů eur.

17:54 – PŘESTUP – Sergi Cardona po konci v Las Palmas zamířil do Villarrealu. Pětadvacetiletý obránce se Žluté ponorce upsal do roku 2027.

17:23 – SPEKULACE – Al Ittihad je podle několika zdrojů velmi blízko k podpisu francouzského křídelníka Moussy Diabyho. Po záložníku Houssemu Aouarovi by to tak mohla být pro arabský celek druhá velké posila v letošním přestupovém období. Aston Villa by se odchodu Diabyho nebránila, cenovku za pětadvacetiletého hráče však nastavilo vedení z Birminghamu na více než 80 milionů eur.

17:01 – HOSTOVÁNÍ – Novou posilu mají Pardubice, na hostování z Liberce přišel obránce či záložník Tomáš Polyák. Třiadvacetiletý Polyák dnes poprvé s Pardubicemi trénoval, k dispozici bude už pro páteční úvodní ligový zápas nové sezony na hřišti mistrovské Sparty. V nejvyšší soutěži dosud odehrál sedm utkání, v nichž branku nevstřelil.

16:48 – SPEKULACE – Zástupci Lens monitorují situaci kolem Malanga Sarra, který pravděpodobně ani letos nebude v Chelsea stabilně vytěžován. Pětadvacetiletému obránci příští léto vyprší smlouva, tudíž by příchod zdarma byl pro francouzský tým naprosto ideální.

16:33 – PŘESTUP – Francouzský záložník Martin Terrier má po čtyřech letech nové angažmá. Sedmadvacetiletý záložník posílí Bayer Leverkusen, kde podepsal smlouvu do roku 2029. Za rodáka z Francie, který dnes úspěšně prošel zdravotní prohlídkou, vyinkasuje Rennes 22 milionů eur.

16:24 – SPEKULACE – Victor Osimhen je podle mnoha zdrojů stále blíž a blíž k přestupu do PSG, mezi kluby a agentem hráče probíhá vyjednávání. Více najdete v článku.

16:06 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Michael Rabušic stráví ještě jeden rok v Liberci, Slovan se zkušeným útočníkem podepsal smlouvu i na příští sezonu. Čtyřiatřicetiletý hráč tak tento víkend zahájí v modrobílých barvách devátý ročník.

15:57 – PŘESTUP – Podle italského novináře Fabrizia Romana je sága kolem Lenyho Yora u konce. Francouzský střední obránce se ve čtvrtek upsal do roku 2029 Manchesteru United. Osmnáctiletý hráč úspěšně prošel zdravotní prohlídkou a Lille za něj vyinkasuje 50 milionů eur.

15:49 – KONEC SMLOUVY – A-tým Štrasburku půjde do nové sezony bez trenéra Patricka Vieiry. Bývalý francouzský reprezentant se s vedením klubu dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Týmu se ujal před rokem po odchodu z Crystalu Palace a podepsal kontrakt na tři roky.

15:43 – PŘESTUP – Borussia Dortmund ohlásila příchod dalšího hráče ze Stuttgartu, po Waldemarovi Antonovi posílí BVB i Serhou Guirassy. Guinejský útočník úspěšně prošel zdravotní prohlídkou a podepsal smlouvu do roku 2028, die Borussen za rodáka z francouzského Arles zaplatí 18 milionů eur. Více informací v článku.

15:38 – PŘESTUP – Georges Mikautadze už podepsal smlouvu v Olympique Lyon. Třiadvacetiletý Gruzínec na sebe výrazně upozornil na Euru, když se stal třemi góly a jednou asistencí druhým nejlepším střelcem šampionátu. FC Méty si za rodáka z Lyonu přijdou na více než 18 milionů eur. Více informací v článku.

15:27 – PODPIS SMLOUVY – Do světa velkého fotbalu vstupuje v AC Milán Maximilian Ibrahimovič, syn někdejší ikony klubu Zlatana. Útočník, jenž v září oslaví 18. narozeniny, podepsal s Rossoneri první profesionální smlouvu. Oznámili to zástupci italského velkoklubu.

15:23 – SPEKULACE – Výkonný ředitel River Platu Matías Patanian odcestoval do Španělska, aby vyjednával s vedením Athletic Bilbaa o možném přesunu Ikera Muniaina. Jedenatřicetiletý odchovanec baskického celku by tak z klubu odešel po 19 letech.

15:10 – KONEC HOSTOVÁNÍ – David Pech nečekaně končí v Pardubicích, kam se teprve na začátku minulého týdne přesunul. Dvaadvacetiletý záložník měl ve východočeském týmu hostovat z pražské Slavie, kam se nyní vrací. Pardubice o tom informovaly na sociální síti X.

14:54 – KONEC SMLOUVY – Juventus neprodloužil smlouvu s francouzským středopolařem Adrienem Rabiotem. Devětadvacetiletý hráč se tak po pěti letech působení ve Staré dámě stává volným hráčem. Zda povedou jeho kroky do rodné Francie, nebo zůstane v Itálii, ještě není jasné. Do role největšího zájemce se však zatím staví AC Milán.

14:36 – PŘESTUP – Al Qadsiah získal v krátkém sledu druhého fotbalistu s bohatými zkušenostmi z Evropy. Saúdskoarabský klub nedávno posílil obránce a čerstvý mistr Evropy Nacho, kterého nyní následuje Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille za útočníka vyinkasuje devět až deset milionů eur. Pětatřicetiletý Gaboňan už prošel zdravotní prohlídkou a podepsal dvouletý kontrakt s roční mzdou 20 milionů eur.

13:58 – PŘESTUP – Do Karviné přestoupil z druholigové Líšně obránce Muhammad Yahaya. Slezané to uvedli na svém webu, o délce smlouvy s devatenáctiletým Nigerijcem zatím neinformovali.

13:38 – SPEKULACE – Bologna potřebuje posilu do obrany a v jejím hledáčku uvízl Daniele Rugani, italský klub už zahájil jednání. 29letý stoper patří Juventusu a v květnu podepsal novou smlouvu, ani v nové sezoně ale nebude patřit do základní sestavy.

13:25 – PŘESTUP – O pilíř defenzivní řady dnes po poledni přišla Fiorentina. Tradiční italský klub opouští Nikola Milenkovič, srbský reprezentační obránce se stal novou posilou Nottinghamu, když podepsal smlouvu do roku 2029. Po rekordním transferu Andersona z Newcastlu je rodák z Bělehradu letos pro Forest druhou nejdražší posilou.

13:09 – PODPIS SMLOUVY – Nováček italské Serie A výrazně posiluje na pozici brankáře. Barvy Coma bude v následujícím ročníku oblékat legendární Španěl Pepe Reina. Jedenačtyřicetiletý gólman se tak po dvou letech ve Villarealu znovu stěhuje do Itálie. Rodák z Madridu bude působit pod svým bývalým reprezentačním kolegou Cescem Fabregasem.

12:48 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lucas Vázquez zůstane v Realu Madrid minimálně ještě jednu sezonu. I přestože se o španělského křídelníka zajímalo spoustu klubů, pětinásobný vítěz Ligy mistrů se Bílému baletu upsal do roku 2025.

12:42 – PŘESTUP – Zlín vstoupí do nové sezony ve druhé lize s navrátilcem Tomášem Poznarem. Pětatřicetiletý historicky nejlepší střelec klubu by měl pomoci Ševcům zpět mezi elitu, kde hráli předchozích devět let. Na jaře přímo sestoupili. Postupové ambice prezentovalo vedení klubu na čtvrteční tiskové konferenci.

12:26 – PODPIS SMLOUVY – Obránce Ondřej Karafiát po konci v Mladé Boleslavi uspěl na testech v Norimberku. V nadcházející sezoně si tak 29letý zadák vyzkouší 2. Bundesligu pod vedením věhlasného trenéra Miroslava Kloseho. O podpisu smlouvy informoval na svém webu německý klub. Více informací v článku.

9:45 – PŘESTUP – Přestupový mlýn ve Spartě se dále točí, tentokrát však znovu ve směru odchodů. Odchovanec Letenských Jan Fortelný již natrvalo odešel do Jablonce, za mateřský klub ovšem stihl odehrát pouhých 10 utkání. Postupně totiž hostoval ve Vlašimi, Jihlavě, Teplicích a nakonec v Olomouci.

08:56 – SPEKULACE – Už je hotovo? Spekuluje se o tom, že přesun Ivana Rakitiče do Hajduku Split je uzavřenou záležitostí. Šestatřicetiletý veterán měl s chorvatským klubem podepsat dvouletou smlouvu.

08:45 – SPEKULACE – Továrna na talenty v podobě lisabonské Benfiky vyprodukovala dalšího mladíka, jehož chce za nemalou sumu získat evropský velkoklub. Joao Neves zaujal natolik, že je za něj PSG ochotno zaplatit částku kolem 70 milionů eur, informoval Fabrice Hawkins. Teprve 19letý záložník má přitom výstupní klauzuli o 50 milionů eur vyšší, Benfika už se však údajně smířila s tím, že z nadějného středopolaře svůj třetí nejdražší odchod v dějinách neudělá.

08:31 – SPEKULACE – Jesper Lindström v Neapoli nenaplnil očekávání, proto po roce zřejmě odejde. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní hráč se může přesunout do Premier League, Partenopei měl oslovit Everton.

08:18 – PODPIS SMLOUVY – AS Řím podepsal smlouvu s Mathewem Ryanem, který dorazil jako volný hráč. Australský brankář se do italské metropole stěhuje na jednu sezonu s opcí na další rok. Dvaatřicetiletý Ryan má plnit roli dvojky a krýt záda Mileovi Svilarovi. Naposledy působil v AZ Alkmaar, se kterým mu na konci minulého ročníku vypršel kontrakt.

07:22 – SPEKULACE – Ivan Rakitič je na odchodu ze Saúdské Arábie. Podle Fabrizia Romana informoval vedení Al Shababu, do jehož kádru patří, že si přeje v klubu s okamžitou platností skončit a vrátit se do Evropy. Šestatřicetiletý záložník je spojován s Hajdukem Split.

17. ČERVENCE

23:17 – SPEKULACE – Riccardo Calafiori měl namířeno z Boloně do Arsenalu, transfer ale není tak blízko, jak se předpokládalo. Důvodem je přestupová suma, Arsenal nabízí 54 milionů eur při započítání všech bonusů, zatímco italský celek požaduje minimálně 50 milionů eur bez dodatečných plateb. Rossoblù mezitím 22letého obránce povolali do přípravy na novou sezonu.

22:08 – SPEKULACE – Gareth Southgate po finálové porážce na mistrovství Evropy skončil u anglické reprezentace, která si vyhlédla nástupce. Podle informací The Telegraph chce Albion získat Angeho Postecogloua z Tottenhamu.

21:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Fabio Miretti bude pokračovat v Juventusu. Dvacetiletý záložník se Starou dámou prodloužil smlouvu do roku 2028.

21:01 – SPEKULACE – Slavii Praha znovu opustí Aiham Ousou, jenž v uplynulé sezoně hostoval v Häckenu a Cádizu. Podle serveru infotbal.cz má 24letý stoper odejít do Birminghamu City, který se chce okamžitě vrátit do druhé nejvyšší anglické soutěže.

20:29 – KONEC KARIÉRY – Kopačky na hřebík pověsil 34letý Jevhen Konopljanka, jenž byl bez angažmá po lednovém odchodu z Kluže. Bývalý ukrajinský reprezentant během kariéry nastupoval za Dnipro, Sevillu, Schalke, Šachtar Doněck nebo polskou Cracovii.

20:11 – PODPIS SMLOUVY – Mathew Ryan si vyzkouší italskou nejvyšší soutěž. Dvaatřicetiletý brankář po odchodu z Alkmaaru podle očekávání podepsal dvouletou smlouvu s AS Řím.

19:35 – SPEKULACE – Václav Hladký, jenž se nedohodl s Baníkem Ostrava, by se přece jen mohl vrátit do Česka. Jednoho ze strůjců senzačního tažení Ipswiche Town z třetí anglické ligy do Premier League kontaktoval podle serveru sport.cz Jablonec.

18:50 – PŘESTUP – Manchester United se dočkal. Ačkoliv Leny Yoro původně preferoval Real Madrid, nechal se přesvědčit projektem Rudých ďáblů. Podle Fabrizia Romana podepíše teprve 18letý stoper kontrakt do roku 2029 po absolvování lékařské prohlídky. Lille za svůj klenot vyinkasuje 50 milionů eur plus bonusy. Bílý balet doufal, že Yora uzme příští rok zadarmo, za případnou koupi byl ochotný nabídnout sotva polovinu akceptované částky.

18:07 – SPEKULACE – Marocký reprezentant Achraf Hakimi, jenž se chystá na olympiádu, se dohodl s PSG na prodloužení smlouvy. Klíčový hráč velkoklubu z Paříze měl stávající kontrakt platný do léta 2026, podle francouzského novináře Fabrice Hawkinse zbývá u dohody už jen doladit detaily.

17:24 – SPEKULACE – Marco Reus by mohl rozšířit kontingent hvězdných hráčů působících v americké MLS. Podle Fabrizia Romana je legenda Borussie Dortmund blízko podpisu smlouvy s LA Galaxy.

15:51 – SPEKULACE – Novou posilou úřadujícího bundesligového mistra se stane Martin Terrier. Útočník francouzského Rennes, který už se s německým klubem dohodl na osobních podmínkách, vyjde Leverkusen na 22 milionů eur. V souvislosti s obchodem mezi oběma kluby byl skloňován i Adam Hložek. Podle renomovaného specialisty na přestupy Fabrizia Romana ovšem český reprezentant součástí transferu není.

15:28 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Filip Prebsl prodloužil smlouvu se Slavií do 30. června 2028. "Jsem šťastný, že se Filip vrací. Nedávno jsem viděl asi čtyři roky staré fotky, kdy vypadal jako chlapec, a teď přede mnou stojí hotový chlap. Disponuje všemi aspekty moderního hráče, který má potenciál Slavii pomoct a s klubem dále růst," těší předsedu představenstva Jaroslava Tvrdíka.

14:58 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Záložník Luka Modrič bude hrát i nadále za Real Madrid. Osmatřicetiletý chorvatský fotbalista prodloužil s klubem smlouvu až do konce června 2025. Bílý balet o tom informoval na webu.

14:41 – SPEKULACE – West Ham údajně jedná o příchodu konkurenta pro českého pravého obránce Vladimíra Coufala. Londýnský klub by z Manchesteru United rád získal na přestup Aarona Wan-Bissaku. Dohoda mezi oběma celky je blízko, Rudí ďáblové jsou ochotni pustit svého beka za 15 milionů liber.

14:30 – PŘESTUP – Hvězdné posilování pražské Slavie nebere konce. Po návratu Davida Zimy a přestupech reprezentantů Jindřicha Staňka a Tomáše Chorého z Plzně má zpět do Edenu namířeno také Peter Olayinka. Bývalý kapitán sešívaných odešel před loňskou sezonou zadarmo do CZ Bělehrad, odkud se má nyní podle slov předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka vrátit za dva miliony eur (asi 50 milionů korun). Více informací najdete v článku.

13:46 – SPEKULACE – V případě odchodu Victora Osimbena by se absolutní prioritou Neapole měl stát Romelu Lukaku. Belgický útočník by si rád znovu zahrál pod trenérem Antoniem Contem a zájem má být i ze strany italského kouče. Pokud Osimhen skutečně zamíří do Francie, je Neapol připravena zahájit jednání s Chelsea.

13:02 – SPEKULACE – Paris Saint-Germain jedná o přestupu Victora Osimhena, jenž by se přesunu k Eiffelově věži nebránil. PSG má nigerijského útočníka vysoka na svém seznamu, nejprve však musí najít společnou řeč s Neapolí.

12:47 – SPEKULACE – Manchester United pracuje na příchodu Lenyho Yora z LOSC Lille. Talentovaný obránce vyrazil do Anglie, kde podstoupí lékařskou prohlídku.

11:35 – PŘESTUP – Duklu posílil albánský obránce Masimiliano Doda. Třiadvacetiletý někdejší mládežnický reprezentant podepsal s nováčkem nejvyšší soutěže roční smlouvu s následnou opcí. Pražané o tom informovali na svých internetových stránkách.

09:45 – SPEKULACE – Do Al Nassru nakonec zamíří brazilský brankář Bento, který byl spojován také s Interem Milán. Jeho stávající zaměstnavatel CA Paranaense za něj obdrží 18 milionů eur, saúdskoarabský klub už se navíc dohodl i se samotným gólmanem. Toho tak nyní čeká zdravotní prohlídka.

08:00 – SPEKULACE – Wojciech Szczesny se nakonec nestane novou posilou Al Nassru, saúdskoarabský klub o polského brankáře ztratil zájem. Zkušený gólman přesto nejspíš nezůstane v Juventusu, o jeho služby začala usilovat Monza.

07:52 – PŘESTUP – Issahaku Fatawu se oficiálně stal novou posilou Leicesteru. Dvacetiletý křídelník tam loni hostoval z lisabonského Sportingu a anglický klub se už začátkem května rozhodl aktivovat opci na přestup za 17 milionů eur, v úterý došlo na podpis smlouvy.

07:40 – PŘESTUP – Houssem Aouar za sebou má poslední hodiny v roli hráče AS Řím. Alžírský záložník přestoupil do saúdskoarabského Al Ittihadu, transfer vyjde na 12 milionů eur.

16. ČERVENCE

21:44 – PŘESTUP – Do Sparty Praha přestoupil španělský obránce Imanol García z Athleticu Bilbao. S českým mistrem podepsal víceletou smlouvu. Více informací v článku.

20:19 – HOSTOVÁNÍ – Spartu posílil dánský stoper Mathias Ross, který přišel z Galatasaraye na roční hostování s opcí na přestup. Naposledy hrál za Nijmegen. Více informací v článku.

16:20 – PŘESTUP – Fotbalisty Stuttgartu posílil útočník Ermedin Demirovič. Reprezentant Bosny a Hercegoviny přišel z Augsburgu a podepsal čtyřletou smlouvu. Podle Sky Sports za něj VfB zaplatil 21 milionů eur (asi 532 milionů korun) a udělal z něj nejdražší posilu v historii klubu.

15:30 – PŘESTUPY – Ještě další dvě nové posily hlásí Baník těsně před zahájením sezony. Na Bazalech se na dva roky upsal brankář Dominik Holec a na roční hostování s opcí přichází z Vyškova ofenzivní fotbalista Issa Fomba. Více informací najdete v článku.

13:55 – SPEKULACE – Juan Cabal odejde z Hellasu Verona a stane se novou posilou Interu Milán. Kluby jednají o přestupu za osm milionů eur + bonusy, obránce je na podmínkách už domluven.

12:30 – SPEKULACE – Emile Smith Rowe minimálně pro tuto chvíli zůstává v Arsenalu. Záložník nehraje pravidelně, zájem o něho má Fulham a přišel s první nabídkou, kterou Kanonýři odmítli.

10:50 – SPEKULACE – Manchester City zítra potvrdí příchod jedné očekávané letní posily, smlouvu s ním podepíše brazilský reprezentant Sávio. Dvacetiletý křídelník přijde z francouzského Troyes, loni úspěšně hostoval v Gironě.

09:10 – SPEKULACE – Má novou smlouvu, má důležité slovo také v kabině a je také oblíbencem fanoušků ve vršovickém Edenu. Na první pohled nic nenasvědčuje tomu, že byl zkušený Jan Bořil měl ve Slavii končit. Přesto se objevila spekulace, která někdejšího reprezentanta posílá exotickým směrem, působit by prý mohl v Íránu. Zájem má mít podle portálu Baghestan News Persepolis FC, hegemon íránské fotbalové scény. Podle zmiňovaného serveru hledá tým posily po celém světě a do jeho hledáčku se dostal i zkušený slávista.

07:00 – SPEKULACE – Očekávaný přestup Georgese Mikautadzeho z Mét do Monaka se nakonec zřejmě neuskuteční. Třiadvacetiletý útočník podle francouzských médií nabídku knížecího klubu odmítl, důvodem je skutečnost, že chce zamířit do Lyonu, kde se dohodl na podmínkách.

15. ČERVENCE

20:31 – PŘESTUP – Sevilla potvrdila příchod Saúla Nígueze z Atlétika Madrid. Oba kluby se dohodly na ročním hostování 29letého záložníka, následně může být půjčka prodloužena, takže odchovanec Colchoneros se prakticky loučí s mateřským klubem, kde má smlouvu do roku 2026.

17:40 – PODPIS – Norimberk podepíše smlouvu s Ondřejem Karafiátem, jenž byl ve druholigovém německém klubu na zkoušce. Devětadvacetiletý obránce naposledy působil v Mladé Boleslavi, kde mu vypršel kontrakt.

16:20 – SPEKULACE – Robin Le Normand se stal mistrem Evropy a v nadcházejících dnech by měl změnit zaměstnavatele. Obránce opustí Real Sociedad, přestup za 30 milionů eur dolaďuje Atlético Madrid.

14:58 – PŘESTUP – Devatenáctiletý stoper Willy Kambwala přestoupil z Manchesteru United do Villarrealu. Se španělským celkem, který za něj podle médií zaplatil 11,5 milionu eur (asi 293 milionů korun), se francouzský fotbalista dohodl na pětileté smlouvě.

13:45 – ODCHOD – Martin Braithwaite se stal volným hráčem. Dánský útočník měl ještě na jeden rok smlouvu v Espaňolu, využil ale klauzuli a kontrakt s barcelonským klubem předčasně ukončil.

13:20 – SPEKULACE – Borja Mayoral loni nastřílel patnáct ligových branek a řekl si o lepší angažmá. Španělský útočník patří Getafe a o jeho příchodu neúspěšně jednalo Como, nyní se se svým zájmem přihlásil Real Sociedad.

12:12 – PŘESTUP – Pražskou Slavii opouští nizozemský útočník Mick van Buren. Hráč, který se sešívanými oslavil čtyři mistrovské tituly, posílil Cracovii Krakov v polské Ekstraklase. Podepsal smlouvu na dva roky. V týmu, který minulou sezonu zakončil na 13. místě, se potká s dalším bývalým slávistou Jakubem Jugasem. Více informací najdete v článku.

09:30 – SPEKULACE – Theo Hernández patří ke klíčovým postavám AC Milán, který chce zamezit odchodu 26letého obránce. Rossoneri proto po návratu z mistrovství Evropy hodlají zahájit jednání o prodloužení smlouvy s momentální platností do roku 2026, Hernández by se zároveň dočkal navýšení platu.

09:00 – SPEKULACE – Hannover pravděpodobně opustí Bright Arrey-Mbi, jenž může odejít do Portugalska. Na příchodu 21letého obránce se dohodla Braga, která má zaplatit šest milionů eur.

08:10 – PODPIS – Youssef El Arabi po pěti letech opouští Olympiakos Pireus a vydává se na Kypr. Sedmatřicetiletý útočník podepsal dvouletou smlouvu s APOELem Nikósie.

14. ČERVENCE

22:35 – SPEKULACE – Slavia zřejmě opětovně uvolní Andrease Dumitresca, jenž by tentokrát mohl zamířit do Polska. Podle místních zpráv chce 23letého rumunský obránce získat na hostování s opcí Radomiak Radom, zájem však mají mít i další kluby z Ekstraklasy.

21:52 – SPEKULACE – Mathew Ryan se po odchodu z Alkmaaru zřejmě přesune na Apeninský poloostrov. Australského reprezentačního brankáře chce podepsat AS Řím, kde by doplnil Mileho Svilara.

20:31 – SPEKULACE – Sevilla v pondělí dokončí příchod Alberta Sambiho Lokongy z Arsenalu. Čtyřiadvacetiletý záložník přijde z Londýna na roční hostování s opcí ve výši 12 milionů eur.

19:20 – SPEKULACE – Václav Hladký má na stole kromě nabídky z Baníku ještě dvě další, o kterých uvažuje – konkrétně z Burnley, jež v uplynulé sezoně sestoupilo z Premier League, a Jablonce. Informoval o tom novinář Michal Kvasnica z deníku Sport na sociální síti X.

19:14 – SPEKULACE – Baník Ostrava brzy představí náhradu za Jiřího Letáčka, jenž přestoupil do Getafe. Slezský celek podle novináře Michala Kvasnici podepíše Dominika Holce, který je bez angažmá po konci v Karviné. První variantou měl být Václav Hladký, jenž pro změnu nemá angažmá po konci smlouvy v Ipswichi Town, nabídku Baníku však odmítl.

17:20 – PŘESTUP – Joshua Zirkzee přestoupil z Boloni do Manchesteru United, který zaplatí 42,5 milionu eur, což přesahuje výstupní doložku, polovinu z této sumy dostane bývalý klub Bayern Mnichov. Nizozemský reprezentant na Old Trafford podepsal smlouvu do roku 2029 s opcí. Více informací najdete v článku.

15:31 – SPEKULACE – Bochum by před startem sezony 2024/25 mohl opustit Bernardo, jehož mají v hledáčcích věhlasnější kluby, třeba Borussia Mönchengladbach. Devětadvacetiletý brazilský obránce je v současném působišti spokojený, zároveň se však nové výzvě nebrání.

15:12 – SPEKULACE – Manchester United vyhlíží návrat Tyrella Malacii, který po vleklém zranění kolena začal s individuálním běžeckým tréninkem. Nizozemský obránce za Red Devils nenastoupil od května 2023.

14:46 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Nuno Tavares se brzy oficiálně stane posilou Lazia, které na sociální síti potvrdilo jeho příchod z Arsenalu. Čtyřiadvacetiletý obránce dorazí k Biancocelesti na roční hostování s povinnou opcí ve výši devíti milionů eur.

14:08 – SPEKULACE – Porto by mohlo přivítat navrátilce Alexe Sandra, jenž po devíti letech opustil Juventus. Pro třiatřicetiletého obránce má být návrat do klubu, v němž působil mezi lety 2011 až 2015, prioritou.

13:30 – PŘESTUP – Calum Chambers se po odchodu z Aston Villy vydává do League Championship. Devětadvacetiletý obránce podepsal tříletý kontrakt s Cardiffem City.

13:03 – PŘESTUP – Fotbalisté Liberce získali před sezonou jako další posilu do zálohy Santiaga Enemeho. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník, jenž dosud oblékal dres druholigového Vyškova, podepsal na severu Čech smlouvu na tři roky. Slovan o příchodu reprezentanta Rovníkové Guiney informoval na svém webu.

12:50 – PŘESTUP – Dukla Praha přivítá další posilu z Apeninského poloostrova. Nováček české nejvyšší soutěže dotahuje příchod Masimiliana Dody z Palerma. Třiadvacetiletý albánský obránce by měl Na Julisku zamířit formou ročního hostování s opcí.

11:59 – SPEKULACE – Julián Álvarez před sebou má další jednání o budoucnosti. Argentinský útočník chce být stabilní součástí základní sestavy a odmítl kvůli tomu nabídku nové smlouvy v Manchesteru City. Anglický klub se pokusí vše zvrátit, představitelé si po skončení jihoamerického šampionátu s fotbalistou sednou a vše znovu proberou.

11:21 – SPEKULACE – Youssouf Fofana si zahrál na evropském šampionátu a během dovolené bude řešit budoucnost. O záložníka AS Monaco se zajímá AC Milán, fotbalista by do Itálie rád zamířil a už se dokonce dohodl na podmínkách.

10:38 – SPEKULACE – Amadou Onana si užívá dovolenou a po návratu do Evropy zamíří do Birminghamu, kde se podrobí zdravotní prohlídce v Aston Ville. Belgický záložník přijde na přestup za padesát milionů liber z Evertonu, další finance budou ve hře díky bonusům.

09:21 – SPEKULACE – Joan Jordán má v Seville smlouvu ještě na tři roky, už nyní se ale mluví o jeho odchodu. Záložníka chtějí Rangers a skotský klub přišel s nabídkou, kterou španělský celek odmítl.

08:33 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Kasper Schmeichel začátkem příštího týdne dorazí do Glasgow a podrobí se zdravotní prohlídce v Celticu, dojít by k tomu mělo v úterý nebo ve středu. Zkušený dánský brankář je bez angažmá, před dvěma týdny mu vypršel kontrakt v Anderlechtu.

13. ČERVENCE

23:12 – SPEKULACE – Podle informací novináře Luďka Mádla by se mohl na Letnou stěhovat dánský stoper Galatasaraye Mathias Ross. Třiadvacetiletý obránce, který byl v minulé sezoně zapůjčen do Nijmegenu, by ve Spartě hostoval s opcí na případný odkup (asi 1,2 milionu eur). Ross ve své dosavadní kariéře působil vedle nizozemského klubu také v Aalborgu, odkud odešel do Turecka – v dresu tamního istanbulského velkoklubu však zatím neodehrál jediný soutěžní duel.

21:55 – PŘESTUP – Raphael Varane kývl na nabídku italského Coma, které si v příští sezoně po 21 letech vyzkouší Serii A. Francouzský obránce je blízko nové adrese, ještě se však musí dohoda finalizovat. Podle novináře Fabrizia Romana se blíží "here we go!".

21:34 – PŘESTUP – Gaetano Oristanio za sebou má hostování ve Volendamu a Cagliari a z Interu Milán nyní odchází definitivně. Ofenzivní záložník přestoupil do Benátek, nováček Serie A zaplatí čtyři miliony eur.

20:55 – SPEKULACE – Nikola Milenkovič by mohl po sedmi sezonách ve Fiorentině změnit působiště, zájem o něj jeví Nottingham Forest. Italský klub by svého obránce ale nechal odejít jen v případě mimořádné nabídky.

20:12 – PŘESTUP – Liam Delap po třech hostováních definitivně opouští Manchester City. Jednadvacetiletý útočník přestoupil za 15 milionů liber do Ipswiche. Nováček Premier League může doplatit ještě dalších pět milionů liber v bonusech.

20:01 – SPEKULACE – Nuno Tavares se stal podle Fabrizia Romana novou posilou Lazia. Portugalský obránce do Říma přichází na hostování z Arsenalu, součástí dohody má být klauzule o povinném budoucím odkupu 24letého hráče za devět milionů eur.

19:54 – SPEKULACE – Jenom jednu sezonu stráví Glen Kamara v kádru Leedsu United. Finský záložník se bude stěhovat do Rennes, francouzský klub dojednal odstupné 10 milionů eur a společnou řeč už našel rovněž se samotným Kamarou.

19:37 – PŘESTUP – Italský reprezentační obránce Alessandro Buongiorno přestoupil z FC Turín do Neapole. S loňským mistrem Serie A podepsal pětadvacetiletý fotbalista smlouvu na pět let. Neapol za něj podle italských médií zaplatila 35 milionů eur (887 milionů korun). Dalších pět milionů eur (přes 126 milionů korun) může turínský klub obdržet na bonusech.

18:32 – SPEKULACE – Blíží se další představení sparťanské posily? Úřadující mistři české ligy podle zpráv ze Španělska usilovali o obránce Athleticu Bilbao Imanola Garcíi de Albenize, jenž v sobotu na svém instagramovém účtu zveřejnil snímek se dvěma napovídajícími emotikonami – rukou, které symbolizují dohodu a vzlétajícího letadla.

17:21 – SPEKULACE – Erik Lamela nedostal novou smlouvu v Seville a za dalším angažmá by mohl zamířit do Řecka, argentinský záložník úspěšně jedná o spolupráci s PAOK Soluň.

16:27 – SPEKULACE – Matías Soulé loni hostoval ve Frosinone a z Juventusu zřejmě odejde i letos. Mladého argentinského křídelníka chce Leicester a přestup nabírá reálné obrysy. Kluby se blíží k dohodě o transferu za třicet milionů eur, proti stěhování do Anglie nic nenamítá ani fotbalista.

15:29 – SPEKULACE – Julián Álvarez podle některých zpráv odmítl nabídku nové čtyřleté smlouvy a místo toho požádal o odchod z Manchesteru City. Čtyřiadvacetiletý argentinský útočník strávil v anglickém celku dvě sezony, během nichž nastřílel 36 branek.

15:07 – PŘESTUP – Vangelis Pavlidis přestoupil z Alkmaaru do Benfiky a nizozemský klub si obstaral náhradu, která bude mít na starosti střílení branek. Z Tottenhamu přišel za osm milionů eur útočník Troy Parrott, ten nizozemskou ligu dobře zná díky loňskému hostování v Excelsioru.

14:20 – SPEKULACE – Strahinja Pavlovič se měl domluvit na podmínkách angažmá v AC Milán. Srbský obránce patří rakouskému Salzburgu, oba kluby jednají o odstupném.

12:54 – PŘESTUP – Fotbalový brankář Jiří Letáček přestoupil z Baníku Ostrava do španělského Getafe. V dvanáctém celku uplynulé sezony La Ligy podepsal smlouvu na čtyři roky. Madridský celek to uvedl na svých internetových stránkách.

12:44 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Tomáš Schánělec ze Sparty v kádru letenského mistra nezůstane a bude hostovat v Jablonci. V novém působišti bude dvaadvacetiletý fotbalista k dispozici už pro dnešní přípravné utkání proti druholigovému béčku Sparty, uvedli Severočeši na svém webu.

12:20 – SPEKULACE – Mario Balotelli po vypršení smlouvy opustil turecký celek Adana Demirspor a jeho další kroky zřejmě povedou do Brazílie. O příchodu italského útočníka jedná Corinthians, jednání mají být v pokročilé fázi.

12:02 – SPEKULACE – Saúl Niguez opouští Atlético Madrid a míří do Sevilly, to je už téměř hotová věc. Španělský středopolař bude vyvázán ze smlouvy v hlavním městě, v Andalusii pak přistoupí na snížení platu o polovinu.

11:18 – SPEKULACE – Kmenový brankář Chelsea Kepa Arrizabalaga v uplynulé sezoně hostoval v Realu Madrid, nyní by mohl zvolit poněkud exotičtější angažmá. Zájem o jeho služby totiž má Al-Ittihad, se kterým už španělský gólman také jedná.

10:42 – SPEKULACE – Už nějaký čas se objevují zprávy o přesunu Riccarda Calafioriho do Arsenalu, ten je přitom blíže než kdy dříve. Kanonýři by v příštích týdnech měli dosáhnout dohody s Bolognou a dokončit přesun dvaadvacetiletého obránce.

10:11 – SPEKULACE – Everton se poohlíží po možnostech, jak rozšířit své řady na krajích obrany, a jednou takovou je Jackson Tchatchoua. Hellas Verona si za svého hráče říká o 10 milionů eur.

09:24 – SPEKULACE – Tammy Abraham zřejmě odejde z AS Řím, nadále by však mohl působit na Apeninském poloostrově. Podle novináře Fabrizia Romana anglického útočníka kontaktoval AC Milán.

08:22 – SPEKULACE – S přestupem do AC Milán je výrazně spojován Álvaro Morata, nyní mu ale vyvstal potenciální konkurent pro podpis v tomto klubu. Rossoneri totiž krouží okolo německého útočníka Niclase Füllkruga.