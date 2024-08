LaLiga odstartovala dvěma remízami. Letáček zůstal na lavičce, Krejčí si odbyl debut

Bilbao i po páté v řadě na začátek LaLigy nezvítězilo. O body je tentokrát v úvodu připravilo Getafe, které i s českým brankářem Jiřím Letáčkem (25) na lavičce ubojovalo na San Mamés cennou remízu. Totožným výsledkem skončilo i druhé čtvrteční utkání mezi Betisem a Gironou. za hosty, kteří vyrovnali 20 minut před koncem, naskočil v závěru Ladislav Krejčí (25).

Domácí vstoupili do nové sezony v dobré náladě, když poprvé po 40 letech získali trofej Copa Del Rey a zaznamenali nejlepší ligový výsledek od sezony 2015/2016. První gól však málem vstřelil hostující Carles Pérez, jehož pokus ale pouze prosvištěl vedle pravé tyče. Poté, co se Athletic v úvodu utkání nemohl dostat do svého tempa, našel nakonec svůj rytmus prostřednictvím Oihana Sanceta, který ve 27. minutě skvěle zakroutil svůj pokus zpoza šestnáctky do rohu branky a otevřel skóre. Getafe však v minulé sezóně bylo jedním z pěti týmů, který donutil Basky ztratit body i přes vedení v zápase, a tak první poločas zakončilo sebevědomě.

Los Azulones si přenesli svůj náboj i do druhého poločasu a během prvních šesti minut byli dvakrát velmi blízko k vyrovnání. Nejprve Peter González ztroskotal na levé tyči a poté domácí brankář Álex Padilla vytáhl skvělý zákrok v souboji jeden na jednoho a připravil Carlese Aleñu o chvíli slávy. Chrisantus Uche se poté dostal do středu pozornosti, když dokázal prolomil obranu Bilbaa svou skvěle usměrněnou hlavičkou. Stav utkání tak byl znovu remízový a schylovalo se k dramatickému závěru.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Největší šancí poslední patnáctiminutovky byl dalekonosný pokus mistra Evropy Nica Williamse, který však David Soria mistrovsky zneškodnil. K většímu ohrožení branek nedošlo a tak se popáté z posledních šesti utkání celky dělí o body. Svěřenci Ernesta Valverdeho jsou nyní poprvé od roku 1984 neporaženi v 19 domácích ligových zápasech po sobě, ale také již pátou sezonu v řadě nevyhráli v úvodním utkání sezony LaLigy. Na druhou stranu tým Josého Bordaláse nedokázal porazit Bilbao v posledních devíti zápasech.

Betis neztrácel čas a otevřel svůj gólový účet v letošní LaLize již po šesti minutách, když roh Nabila Fekira přesně našel hlavu Marca Bartry a ten míč uklidil do sítě Girony. Zelenobílí pokračovali v obléhání branky hostů, kteří v posledních dvou přípravných zápasech inkasovali hned sedm gólů. Do další velké šance se dostal domácí Aitor Ruibal, ale Paulo Gazzaniga byl ve střehu.

Když se Girona konečně odhodlala zaútočit, byla s lehkostí odražena pevnou defenzivou Betisu. Domácí měli první půli pod naprostou kontrolou, nikdo však nedokázal zdvojnásobit náskok a do šaten se šlo za nejtěsnějšího možného vedení týmu ze Sevilly.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Girona však na začátku druhého poločasu našla rytmus, když se Bryan Gil prokličkoval obranou Betisu a donutil Ruie Silvu k prvnímu zákroku večera. Tato šance dodala hostům sebevědomí a nedlouho poté Abel Ruíz málem vstřelil svůj debutový gól, když po přihrávce od Yangela Herrery trefil tyč. Tlak se nakonec vyplatil až po 20 minutách, kdy střídající Gabriel Misehouy doklepl zpětnou přihrávku Ikera Almeny do domácí branky.

Nakonec se i přes tlak domácích v posledních minutách nedokázal ani jeden tým znovu prosadit, což znamená, že si každý bere pouze bod. Remíza pro Gironu znamená, že účastník letošního ročníku Ligy mistrů v posledních pěti úvodních zápasech LaLigy nedokázal vyhrát. Světlým momentem pro Katalánce může být alespoň debut několika hráčů včetně Ladislava Krejčího, který se stal prvním Čechem v LaLize od roku 2022.

Program LaLigy