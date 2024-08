Míchel věří, že Girona může prožít další skvělou sezonu. Chceme ctít klub a rozvíjet ho, říká

Po úspěšné minulé sezoně je trenér Girony Míchel (48) optimistický. Španělský kouč věří, že jeho tým má šanci navázat na podobné výkony i v novém ročníku LaLigy, který pro jeho svěřence, mezi nimiž je i český obránce Ladislav Krejčí (25), začne večer na půdě Realu Betis.

Girona si díky třetímu místu v ligovém ročníku 2023/24 (nejlepší umístění v dějinách klubu) zajistila historicky první ochutnávku hlavní fáze Ligy mistrů. Přestože v závěru ztratila momentum, Míchel je přesvědčen, že kádr bude po letní pauze pokračovat vzestupným směrem.

"Nemám křišťálovou kouli, abych věděl, kde budeme na konci sezony, ale jsem přesvědčen, že s kolektivní výkonem v obraně i útoku prožijeme skvělou sezonu," řekl na tiskové konferenci a dodal: "Vím, že se nám to může povést."

"Cílem je rozvíjet klub a vždy ctít jeho barvy. Všichni hráči, kteří jsou tady, musí být fotbalisté, kteří to cítí a chápou, že hrát tady je důvodem k hrdosti. A že to dělají pro naše lidi. To je cíl, který jako klub máme. Růst, růst a růst," prohlásil.

Španěl dodal, že stále očekává příchod nových posil před uzavřením letního přestupového okna na konci srpna. Přestože je Girona podporována bohatstvím svých majitelů z Abú Dhabí, funguje na jiném finančním systému než anglický mistr Manchester City, výkladní skříň City Football Group.

Míchel, jehož projekt byl postaven na mladém týmu s útočným stylem, přišel o několik klíčových hráčů včetně křídelníka Savinha, který přestoupil právě k Citizens. Útočník Arťom Dovbyk odešel do AS Řím a univerzální záložník Aleix García se upsal bundesligovému Leverkusenu.

Aby toho nebylo málo, před náročným střetnutím na hřišti Realu Betis budou chybět nejméně tři hráči s virózou. "Se sportovním vedením máme stejný pohled na věc. Je pravda, že příprava byla složitá, protože odešli důležití hráči, měli jsme problémy během posezonního období a teď s tou virózou. Ale jsem přesvědčen, že do hry pošleme nejlepší možný tým," řekl Míchel.

Mezi nové tváře v kádru Girony patří například český reprezentant Krejčí, který přišel z pražské Sparty a stal se nejdražší posilou v historii španělského klubu. Kromě něj Míchelův tým posílili například Donny van de Beek, Bryan Gil či Bojan Miovski.