Mallorca rychlým gólem spustila smršť Girony. Celta v Barceloně promrhala dvougólový náskok

Girona v 6. kole La Ligy ovládla divokou domácí přestřelku s Mallorcou 5:3, zaznamenala pátou výhru v řadě a posunula se do čela neúplné tabulky. Katalánci ve španělské nejvyšší soutěži ještě neprohráli, jen remizovali v úvodním kole na hřišti Realu Sociedad. Z prvního místa ale Gironu ještě v sobotu večer o skóre sesadila Barcelona, která se na vítězství nad Celtou Vigo pořádně natrápila. Ještě v 80. minutě prohrávala 0:2, nakonec ale bere tři body za vítězství 3:2.

Hosté se sice již ve čtvrté minutě dostali do vedení, poté ale nastala nadvláda Katalánců. Ti v prvním dějství vsítili hned čtyři branky, přičemž o každou z nich se postaral jiný střelec. Rozhodující zásah si nakonec připsal venezuelský záložník Yangel Herrera. Blanquivermells se tak díky fantastické formě a pátému vítězství v řadě alespoň dočasně posunuli do ligového čela.

V Barceloně šli překvapivě do vedení hosté. Na hraně ofsajdové linie si přihrávku přebral Jorgen Strand Larsen, jenž v pádu překonal Marca-Andrého ter Stegena. Vyrovnání měl po rychlé kombinaci na noze Joao Félix, avšak jeho pokus skončil vedle. Domácí byli dle očekávání naprosto dominantní na míči, leč další příležitosti k ohrožení brány Viga byly v nedohlednu převážně kvůli skvěle zformované obraně bleděmodrých.

Ke konci poločasu se musel ještě činit Ter Stegen, po jehož zákroku nakonec ani jeden z dorážejících hráčů nedokázal skórovat. Největší rozdíl byl patrný v mezihře hrotových útočníků. Zatímco Iago Aspas se stahoval pro balon do hloubi pole a pomáhal vytvářet šance, Roberta Lewandovského bylo těžké zastihnout s míčem na noze.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Barceloně měl od začátku druhé půle pomoci i mladík, dost možná největší talent Blaugranas od dob Lionela Messiho, Lamine Yamal, který letos láme rekord za rekordem. První šanci druhé poloviny však z dálky vyslal jiný střídající hráč, a to Ronald Araújo, jenže proti němu byl připraven Iván Villar.

Po chybě bývalého sparťana Mihaila Rističe se ocitl v situaci jeden na jednoho proti brankáři Ferrán Torres, avšak španělský křídelník neseřídil přesně mířidla a míč poslal těsně vedle vzdálenější tyče. Mizérii v podání domácích zpečetil necelou čtvrthodinu před koncem střídající Anastasios Douvikas. Ten si připsal vůbec první zásah v dresu Celty po přestupu z Utrechtu, kde minulou sezonu nasázel 20 branek.

Rychlou odpověď si však připravil do té doby neviditelný Lewandowski a navrátil červenomodré do zápasu. Polský kanonýr se navíc o chvíli později po přihrávce pod sebe od Joãa Cancela postaral i o vyrovnání. Nakonec to byl právě portugalský bek, kdo zařídil svému týmu všechny tři body po skvělém náběhu do vápna na přízemní centr z hloubi pole.

Sevilla po bezbrankové remíze zůstala těsně nad sestupovými vodami. Andalusané, kteří prožívají hororový start do sezony, nenavázali na tříbodový úspěch z minulého duelu, ke kterému tentokrát neměli vůbec blízko. Prakticky veškeré ofenzivní akce měla v režii Osasuna, ta však své šance také nevyužila. Domácí tak alespoň prodloužili soutěžní neporazitelnost proti Seville, jež trvá od října 2021.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka La Ligy