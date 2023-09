Číslo 5 v Realu znovu ožilo. Bellingham je jiný než Zidane, nástup má spíš jako Ronaldo

Jude Bellingham po rozhodujícím gólu do sítě Unionu Berlín.

Malé fotbalové šílenství už kolem něj proběhlo v průběhu mistrovství světa. Jude Bellingham (20), tehdy ještě jako teenager, patřil mezi nejdůležitější osobnosti ostře sledované reprezentace Anglie. V létě se pak stal novou posilou Realu Madrid a jeho nástup v novém prostředí je podobně působivý, jako když dres Bílého baletu začal oblékat Cristiano Ronaldo.

Pět zápasů, pět gólů. To je letošní ligová bilance mladíka, který sice jako kluk vyrůstal v Anglii, ale pro období fotbalového dospívání zvolil angažmá v německé Bundeslize. Po třech letech v Dortmundu se z něj stal klenot, za který prezident slavného španělského klubu Florentino Pérez neváhal vysázet 103 milionů euro (cca 2,5 miliardy korun). Zjevně nelituje. Byla to trefa do černého.

Kromě zápasů v ligové soutěži se Bellingham se zcela logicky prosazuje i v Lize mistrů. Už ve žlutočerném dresu Borussie byl vidět, v každé ze tří sezon v nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži skóroval a celkem dal sedm gólů. Ten první, ještě když mu bylo 17 let, do sítě Manchesteru City.

Také za Real už stihl dát evropský gól. V letošní premiéře v nastaveném čase dorazil míč do branky Unionu Berlín a zapsal už svou šestou letošní trefu v bílém dresu. "Hrát Ligu mistrů je opravdu ta nejlepší věc. Myslel jsem si, že i La Liga je fajn, dokud jsem neslyšel tu bouři nadšení po tomhle gólu," vyprávěl.

Byl to už Bellinghamův pátý vítězný gól v nedávno otevřené sezoně. Čtyřikrát spasil Real Madrid a rozhodující trefu zařídil i v ostrovním derby mezi Skotskem a Anglií.

Zidane? Chci být Jude!

Když přicházel do Realu Madrid, vybral si číslo 5, což znamenalo i odkaz na ikonického Zinedina Zidana. "Hodně ho obdivuji, psal historii tohoto klubu, ale nechci ho napodobovat: Chci být Jude," vyprávěl při podpisu.

Fanoušci Realu ale s Bellinghamem porovnávají ještě jednu velkou personu: Cristiana Ronalda. Jude má totiž podobně snový start jako portugalská superstar. Když se CR7 přesunul z Manchesteru United na Santiago Bernabéu, dal v úvodních pěti ligových zápasech pět gólů – tedy stejně jako Bellingham, jednou si navíc pomohl střelou ze značky pokutového kopu. V Lize mistrů pak při prvním startu v dresu Bílého baletu skóroval na hřišti FC Curych dvakrát. Zde JB5 ztrácí.

I tak je ale třeba říci, že gólovou produkci má Angličan úchvatnou, vždyť není typickým hrotovým forvardem. Carlo Ancelotti mu našel místo ve druhé vlně pod útočnou dvojicí Rodrygo – Joselu a možná i vzhledem k aktuální absenci Viníciuse Júniora má Bellingham nyní dost příležitostí strhnout pozornost na sebe.

Číslo 5 jednoduše znovu žije. V Realu Madrid ho před Zidanem nosívaly ikony jako Manolo Sanchis nebo Fernando Hierro. Po Zidanově éře pak třeba Fabio Cannavaro či Raphael Varane. Při vší úctě k nim se ale zdá, že právě Jude Bellingham může být tím pravým dědicem slavného dresu.