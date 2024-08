Girona přišla o nejlepšího střelce uplynulé sezony. Ukrajinec Dovbyk zamířil do AS Řím

Artem Dovbyk po Euru změnil angažmá. Z Girony zamířil do AS Řím.

Dlouho to vypadlo na to, že se nejlepší střelec uplynulého ročníku La Ligy bude stěhovat do Atlétika Madrid. V posledních dnech ovšem nastal zásadní obrat a ukrajinský forvard Arťom Dovbyk (27), který na v minulé sezoně vstřelil 24 ligových branek, se nakonec upsal AS Řím. Za tento transfer by měla Girona utržit jednorázově 30 milionů eur, ve hře jsou pak ještě bonusy.

Italský celek se při oficiálním představení nové posily pochlubil tím, že je to vůbec poprvé v klubové historii, co jeho řady posílí nejlepší kanonýr minulého ročníku z jiné ligové soutěže. Pokud se Dovbykovi bude dařit i nadále, mohla by Girona, současný zaměstnavatel českého reprezentanta Ladislava Krejčího, utržit ještě dalších 5,5 milionu. Španělský celek tak jako tak přichází o hlavní pilíř ofenzívy.

Zároveň se Dovbyk stává vůbec prvním Ukrajincem, který bude působit v dresu Giallorossi. Délka kontraktu zveřejněna nebyla. "Jsme potěšeni, že ho můžeme přivítat do téhle rodiny,” stálo v prohlášení římského velikána. Nosit bude trikot s číslem jedenáct, přestože jeho agent nedávno zveřejnil, že bude mít devítku. Tu má ovšem už po tři roky zabranou Tammy Abraham.

Dovbyk si v minulosti kromě působení na rodné Ukrajině vyzkoušel také angažmá v Moldavsku či Dánsku, z Midtjyllandu se pak na tři roky vrátil do Dinpra-1 a odtud už putoval do Girony. Ta za něj minulé léto údajně zaplatila zhruba 8 miliónů eur. Právě u Blanquivermells zazářil sedmadvacetiletý forvard vůbec nejvíce, o jeho odchodu na věhlasnější adresu se spekulovalo prakticky po celé jaro. Novou destinací pro něj nakonec bude Itálie.