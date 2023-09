Nejmenší stadion, parádní fotbal. Girona baví La Ligu, cesty vedou ke Guardiolovi

Není to tak dávno, co tenhle klub vůbec poprvé nakoukl mezi elitu. Premiérový postup do nejvyšší španělské soutěže slavila Girona v roce 2017. Mezitím stihla jednou sestoupit a zase se vrátit, dnes ale atakuje čelo tabulky a píše nejlepší kapitolu svých dějin. Kdo stojí za vzestupem doposud skromného katalánského klubu?

Posledních pět zápasů zvládli beze ztráty bodu, v sobotu nastříleli Mallorce pět gólů a před středeční dohrávkou se sluní na druhé příčce tabulky La Ligy. Pokud by Girona i pošesté v řadě brala tři body, půjde do čela tabulky, což se jí nikdy v historii nepodařilo. Na hřišti Villarrealu tak půjde o zápis do historie.

I když se založení klubu datuje k letopočtu 1930, a kdysi dávno se tým pyšnil účastí ve druhé nejvyšší španělské soutěži, teprve v roce 2008 se vrátily větší ambice. Girona se po půlstoletí probojovala znovu do druhé ligy. V roce 2014 převzal tým jako kouč Pablo Machín a i díky jeho práci se v roce 2017 slavil postup mezi elitu. "Girona mi dala hodně, hlavně čas na učení i budování projektu," vzpomínal jeden z předních španělských odborníků, který se později objevil i v Seville.

Poslední zápasy Girony. Livesport

Ač vypadá vzestup Girony raketově, prý je to právě veličina času a s ní spojená trpělivost, díky které se dnes o týmu s nejmenším stadionem v La Lize hodně mluví. "Myslím, že se věci nezměnily. Málokdo si dnes uvědomuje, jak to bylo s trenérem Míchelem. Ještě nedávno byl hodně blízko sestupu. Dnes jsou jistě rádi, že ho podrželi, že s ním šli na smrt," vypráví Pablo Machín.

Pravda je taková, že Girona se opravdu ještě nedávno potýkala s výpadky výkonnosti, v říjnu 2022 byla v pásmu sestupu. Momentálně je naopak ve společnosti velkoklubů v horních patrech. "Samozřejmě, že pohled na tabulku vypadá dobře, ale mě aktuální data nezajímají. Neřeším, jestli máme šanci hrát o Ligu mistrů nebo první příčku. Dávám přednost dlouhodobým údajům a ty říkají, že během roku 2023 jsme získali po Barceloně, Atlétiku a Realu Madrid nejvíc bodů. To je pro mě podstatné," komentuje dění současný trenér Míchel.

Odchod střelce nevadí

Loni táhl tým zejména střelec Taty Castellanos, kterého Gironě zapůjčila společnost Football City Group z partnerského týmu New York City. Argentinec díky 14 gólům patřil mezi desítku nejlepších kanonýrů a tak trochu zastínil svého kolegu Cristhiana Stuaniho (devět branek). Populární Taty si udělal jméno hlavně díky čtyřgólovému představení proti Realu Madrid a po sezoně putoval za 15 milionů eur do Lazia Řím.

Ztrátou byl jistě i odchod stopera Santiaga Buena do Premier League, na druhou stranu Girona za přestup inkasovala dalších 12 milionů eur. Podstatné ale bylo, že zůstal stále lepší a sebevědomější Ukrajinec Viktor Cygankov a také to, že hostování z Manchesteru City pak proměnil v přestup venezuelský středopolař Yangel Herrera, který letos v šesti zápasech skóroval už třikrát.

A to není vše. Podařilo se i další doplnění. Hlavní útočnou posilou se stal forvard Arťom Dovbyk, který přišel z Dnipra za 7,75 mil eur. A i když to v defenzivě zatím občas skřípe, jako stěžejní se jeví angažmá stopera Erica Garcii, který loni za Barcelonu odehrál 24 zápasů a toužil po něm Arsenal. Nakonec ho ale na hostování získala Girona. Fantasticky zatím vypadá i teprve 19letý Brazilec Savio (chcete-li Savinho), který si loni zkusil angažmá v PSV Eindhoven a nyní se zabydlel na levém křídle v Katalánsku a směle pálí ostrými.

A ještě jedno zajímavé jméno: Daley Blind. Tenhle nizozemský zadák, který prošel velkokluby, jakými jsou Manchester United, Ajax Amsterdam nebo Bayern Mnichov, poprvé zkouší španělskou ligu. "Hrál jsem na různých postech, jako střední i krajní obránce nebo záložník, a jsem ochoten hrát tam, kam mě trenér postaví," vyprávěl po příchodu do Girony, se kterou podepsal kontrakt na dvě sezony.

Zřejmé je to, že Girona se fotbalem baví. Už to nejsou zápasy, ve nichž se snaží hlavně bránit. Naopak hraje velmi sebevědomě a efektivně. Poslední dva výsledky (4:2 a 5:3) svědčí o tom, jak otevřený fotbal praktikuje. V dosavadních šesti zápasech se Katalánci pokoušeli o střelu 67krát, z toho 30 střel šlo na bránu, což znamená 44 % přesných zakončení a v tomto kritériu také druhé místo celé La Ligy.

Za vším hledej Guardiolu

Důležitá je ale samozřejmě i současná finanční stabilita. Klubu pomáhá již zmíněná spolupráce s partnerskými kluby Football City Group po celém světě.

Které kluby patří pod City Football Group? Livesport

Ptáte se, proč si FCG vybralo právě Gironu? Na pozadí příběhu najdeme rodinné vazby i známosti z Barcelony. Fotbalový holding řídí Ferran Soriano a Txixi Begiristain, kteří se dobře znali díky působení v Barceloně s Pepem Guardiolou. A i když původně toužili zařadit mezi partnerské organizace i slavný klub z Camp Nou, nakonec se otočili ke snadnějšímu soustu. Šéfem Girony totiž býval Pere Guardiola, mladší bratr slavného trenéra a také úspěšný fotbalový agent, který zastupoval třeba Andrese Iniestu či Luise Suáreze.

Slovo dalo slovo a dnes je Girona vlastněná ze 47 % Football City Groupem. Zdá se, že se proces daří. Kam bude směřovat dál a jaké bude mít ambice za pár let, ale jasno ještě není. Přece jen je řeč o týmu z města, kde žije jen 100 tisíc obyvatel a na stadion se vejde pouze 11 800 diváků.

