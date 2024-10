Oslabené Vallecano zdolalo Alavés, naplno bodoval i Villarreal. Krejčí byl u prohry Girony

DENIS DOYLE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Druhý nejlepší střelec soutěže Ayoze Pérez (31) rozhodl v 11. kole LaLigy o výhře Villarrealu nad Valladolidem. Vallecano odehrálo většinu domácího utkání s Alavésem v oslabení, nakonec ale oslavilo těsnou výhru 1:0. Girona pro změnu zavítala na Kanárské ostrovy, kde vyzvala Las Palmas. Klub Ladislava Krejčího (25) v něm prohrál 0:1, trenér Míchel (48) opět dopřál českému obránci plnou porci minut.

V 84. minutě rozhodl o vítězství hostů střídající Ayoze Pérez, jenž se se sedmi brankami osamostatnil na druhé příčce střelecké tabulky. Na vedoucího Roberta Lewandowského z Barcelony ztrácí tři góly.

Villarreal šel do vedení ve 24. minutě, když Femenía našel centrem Barryho a ten z bezprostřední blízkosti hlavou překonal brankáře Heina. Domácí srovnali po hodině hry z penalty. Po Costově faulu na Syllu se prosadil sám faulovaný hráč. Šest minut před koncem Žlutá ponorka znovu udeřila zásluhou přesného centru a zakončení hlavou, rozhodující branku si už počtvrté v sezoně připsal střídající Pérez.

Villarreal uspěl po dvou ztrátách, v neúplné tabulce se posunul na třetí místo a na čtvrté Atlético Madrid, které má zápas k dobru, má náskok jednoho bodu. Valladolid je se sedmi porážkami z 11 zápasů na sestupovém 18. místě.

Po jediné prohře v předchozích šesti ligových zápasech vstoupilo do utkání lépe Rayo. Pouze skvělý zákrok Antonia Sivery byl důvodem, proč Isi Palazón nedokázal skórovat. Nedlouho poté navíc střílel do boční sítě jeho spoluhráč Sergio Camello. Prudkým trestným kopem z dálky zakončil úvodní čtvrthodinu Florian Lejeune.

Mužstvo Iňiga Péreze však šlo po 22 minutách do 10, když videorozhodčí přesvědčil sudího Adriána Cordera Vegu, aby původní žlutou kartu pro Abdula Mumina změnil na přímou červenou za zmaření jasné gólové šance. K prvnímu zákroku v zápase po půlhodině hry donutil brankáře Raya Augusta Batallu pokusem zpoza pokutového území Toni Martínez.

Alavés měl také první jasnou šanci druhého poločasu, Carlos Martín však pálil přímo do Batally. Jeho jmenovec Carlos Vicente ovšem těsně před hodinou hry zmařil ještě větší příležitost, když v souboji jeden na jednoho trefil nohu vybíhajícího gólmana Vallecana. Pokusy Martína i Adriho Embarby na obou stranách mířily mimo.

Nicméně Rayo šťastně rozhodlo v 80. minutě, kdy střídající Gerard Gumbau trefil břevno a padající míč se za brankovou čáru odrazil od Siverových zad. Výhra domácí posunula na rozdíl jediného bodu od první šestky.

Girona se v šesté minutě zdánlivě ujala vedení, jenže rozhodčí viděl faul Bojana Miovského a radost hostů zase utichla. Další akci hostujícího celku zakončoval v pokutovém území střelou Arnau Martínez, Jasper Cillessen ale změnu skóre nepřipustil.

Těsně před přestávkou se tak do vedení nečekaně dostali domácí poté, co se Vitiho přihrávka odrazila šťastně od hlavy Fábia Silvy k zadní tyči, kde čekal Álex Muňoz, který krásnou ranou levačkou zamířil do dolního rohu branky.

Náskok mohl zdvojnásobit zhruba po hodině hry Alberto Moleiro, když šikovně obešel dva obránce, Paulo Gazzaniga v bráně však udržel naděje Girony na bodový zisk skvělým zákrokem. Moleiro v 74. minutě zahrozil znovu, ale opět si vylámal zuby na fantastickém Gazzanigovi.

Katalánci sice drželi v závěru míč na svých kopačkách, žádnou vážnější příležitost si ovšem nevytvořili a zůstávají dál jen stínem Girony z minulého ročníku. Naopak Las Palmas po druhé výhře poprvé v sezoně opouští sestupové vody a vyhouplo se na 17. příčku.

