Pád z oblaků. Sevilla slavila triumf v EL, teď po třech prohrách bije na poplach

Ještě 31. května byli fanoušci Sevilly u vytržení. Jejich klub vyhrál posedmé Evropskou ligu a ve finále porazil AS Řím. Na vrcholu slávy byl zachránce a spasitel José Luis Mendilibar (62). O necelé čtyři měsíce později se však situace obrátila. V řadách příznivců rostl hněv a frustrace.

Nejen to, ale také velké obavy, jakým směrem se bude nová sezona ubírat.Mužstvo Sevilly je jediným týmem, který ve španělské La Lize nezískal ani bod. Kromě toho, že je tým poslední, inkasoval osm gólů a jen pět se mu jich podařilo vstřelit. Poslední porážka 1:2 s Gironou byla velkou ranou.

Klub se těžce vyrovnává s tím, že třikrát remizoval s týmy, které nepatří ani zdaleka ke špičce ligy. Doma si nedokázal poradit se zmíněnou Gironou ani Valencií a v Alavésu si nechal Mendilibarův tým utéct vedení 2:1, aby nakonec prohrál 3:4.

Nová sezona nezačala pro Sevillu dobře. Livesport

Jedním z hlavních problémů Sevilly je střed obrany. Chybí mu organizace a kompaktnost. Od odchodu Koundého a Diega Carlose není nic jako dřív. Už v minulé sezoně střídal Loic Badé lepší výkony s horšími. Vedle sebe měl Omara Rekika nebo Nemanju Gudelja. Na druhé straně jsou zranění Tanguy Nianzou a Marcao, jejichž návrat je zatím v nedohlednu.

Ani v útoku to není růžové. Evropský superpohár mnohé naznačil. Youssef En Nesyri měl několik šancí, které mohly City srazit na kolena, ale v zakončení opakovaně zklamával. Jeden gól na triumf nestačil. V lize se zatím neprosadil. Stejně jako Erik Lamela nebo Rafa Mir.

Lucas Ocampos po promarněné šanci. AFP

Co je nejhorší? Tato skepse se může prohloubit. Sevilla v příštím kole cestuje na půdu Atlétika Madrid, které rozdrtilo Rayo Vallecano 7:0. Případná prohra by Mendilibarovi vůbec nepomohla. Postavila by ho do obtížné pozice a mohla by uspíšit jeho předčasný konec. Nedávný odchod brankáře Bona do Saúdské Arábie fanouškům na optimismu nepřidal.